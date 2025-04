T.C.

BÜYÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2024/30045 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/30045 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 3119 Ada, 3 Parsel, 118 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz bilirkişi raporuna göre; İstanbul, Esenyurt İlçesi, Koza Mahallesi, Atatürk Bulvarında, tapunun 3119 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı 32.356,40m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli Maximoon Evleri Sitesi 3/F dış kapı numaralı D Blokta 134/130000 arsa paylı 12.kat (118) nolu konutun tamamı niteliğinde olduğu, Tamamı 32.356,40m2 alana sahip arsa dahilinde inşa edilmiş olan Maximoon Sitesi, A, B1, B2, B3, C, D, E, F ve G Blok olmak üzere dokuz bloklu, A Blok, bodrum kat+ zemin kat+ 14 normal kat ve 180 bağımsız bölüm, B1 Blok bodrum kat+ zemin kat+ 11 normal kat ve 132 bağımsız bölüm, B2 Blok bodrum kat+ zemin kat+ 10 normal kat ve 121 bağımsız bölüm, B3 Blok, 2 bodrum kat+ zemin kat+ 11 normal kat ve 131 bağımsız bölüm, C Blok, 3 bodrum kat+ zemin kat+ 10 normal kat ve 70 bağımsız bölüm, D Blok 2 bodrum kat+ zemin kat+ 22 normal kat ve 227 bağımsız bölüm, E Blok, bodrum kat+ zemin kat+ 10 normal kat ve 164 bağımsız bölüm, F Blok, 3 bodrum kat+ zemin kat+ 22 normal kat ve 334 bağımsız bölüm, ticari ünite olan G Blok, 3 bodrum kat+ zemin kat+ çatı kat ve 74 bağımsız bölüm olmak üzere 1433 bağımsız bölümün yer aldığı, D Blok 118 bağımsız bölüm numaralı daire ana binanın 12.normal katında yer almakta olup, daire onaylı mimari projesine göre antre, salon, mutfak, antre devamında bir tanesi ebeveyn banyolu olmak üzere iki oda, banyo- WC ve balkon mahallerinden ibaret, 84,50 m2 net, 96,55 m2 brüt alana sahip, aynı proje dahilinde yer alan emsal dairelerde zemin döşemeleri seramik ve laminat parke zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfaklarda sabit tezgah ile mutfak dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, daire pencereleri PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı mevcut olduğu, Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda olup, civarın talep gören konut alanında yer aldığı tespit edilmiş iş bu tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır.

Adresi : Koza Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Maximoon Evleri Sitesi, Dış Kapı No: 3/F, D Blok, 12.Kat, D:118 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 32.356,40 m2

Arsa Payı : 134/130000

İmar Durumu : İnşaat tarzı Bilirkişi raporunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS:0.30, KAKS:2.50 Konut Alanında kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 1.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kira Şerhi : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Lehine 99 Yıllığı - 1 TL Bedelle Kira Şerhi ve Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2025 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2025 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2025 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

