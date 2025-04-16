T.C.

İSTANBUL ANADOLU

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/2000 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2000 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Muhammen Kıymeti: 1.260.000,00

Adedi: 1

Cinsi: Taşıt

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları: 34FVZ763 Plakalı , 2022 Model , VOLKSWAGEN Marka , Transporter 2.0 TDI /7J0 Tipli , WV1ZZZ7HZPH015304 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , Araç üzerinde yapılan fiziki incelemede; aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın sol arka çamurluğunda sürtünme izleri ve ezik olduğu, bagaj kapağında ufak ezikler olduğu, sol stop lambasının altında, ön ve arka tamponlarda sürtünme izleri olduğu, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, sağ ön koltukta ufak yırtık olduğu, koltuklarında kullanımdan dolayı kirlenmelerin olduğu tespit edildi. Aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur. arac Turgut Reis Mah. Kavisli Sok. no:5 Sultanbeyli/İstanbul adresinde bulunan Park 53 Yed-i Emin Otoparkında bulunmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2025 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 10:27

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:27

Basın No: ILN02205801

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