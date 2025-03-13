T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

4.AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/604

KARAR NO : 2025/84

İLAN

Davacı ALAA ALDEN SULTAN vekili tarafından davalı RAWAN QASIM aleyhine açılan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan açık yargılaması sonrasında verilen 1802/2025 tarihli gerekçeli kararımızın; davalının bildirilen adresine çıkartılan tebligatın tebliğinin gerçekleştirilmemesi ve başkaca adresinin tespit olunamaması üzerine kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 18/02/2025 tarihli kararı ile, AÇILAN DAVANIN KABULÜ İLE;

Tarafların müşterek çocukları 99831018896 geçici koruma kimlik numaralı, QAIS SULTAN ile 99804019752 geçici koruma kimlik numaralı ELIN SULTAN'ın velayetinin davacı babaya verilmesine, velayeti babaya verilen çocuklar ile anne arasında her ayın 1.ve 3. Haftasının pazar günü saat 12.00'den saat 18.00'e kadar, dini bayramların 2. Günü saat 10:00 dan saat 18:00' a kadar,çocuklar ile anne arasında KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA, karar verildiği ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren İki Hafta içerisinde mahkememiz aracılığı ile İstinaf talebinde bulunabileceğiniz aksi taktirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 10/03/2025