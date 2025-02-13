T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/3042 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3042 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: İstanbul İl , Eyüp Sultan İlçe , 5.Levent Mahalle/mevki , 1041 Ada No , 5 Parsel No , 16/400 Arsa Payı , 399,92 Yüz Ölçümü , Ana Taşınmaz Niteliği Arsa Olan, C-10 Blok Zemin Kat 1 Nolu Mesken Nitelikli Bağımsız Bölümün Tamamı. Adresi : Güzeltepe (Tapuda 5.Levent) Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi 4 Dış Kapı No, C-10 Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Eyüp / İSTANBUL

Kıymeti : 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 14:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 14:00

13/02/2025

Mehmet Emin DALGALI

İcra Müdür Yardımcısı

184549

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02175092

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