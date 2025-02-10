27 KALEM BİYOMEDİKAL YEDEK PARÇA MALZEME ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI



27 KALEM BİYOMEDİKAL YEDEK PARÇA MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/153199

1-İdarenin a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : EMEK MAHALLESİ NAMIK KEMAL CAD. 54 SANCAKTEPE SANCAKTEPE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 02166063300-1870 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 27 KALEM BİYOMEDİKAL YEDEK PARÇA MALZEME ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 27 KALEM - BİYOMEDİKAL YEDEK PARÇA MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EAH-TOPLANTI SALONU, EMEK MAH. NAMIK KEMAL CADDESİ NO :54 SANCAKTEPE İSTANBUL ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra, Hastanemiz ilgili deposunun yazılı siparişinden (fax, mail vb.) sonra istenen miktardaki malzemeleri peyder pey sözleşme tarihinin bitiş süresine (8 ay ) kadar eksiksiz olarak ilgili depoya teslim edilecektir. Hastanemizin stok takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması mecburidir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.02.2025 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EAH-TOPLANTI SALONU, EMEK MAH. NAMIK KEMAL CADDESİ NO :54 SANCAKTEPE İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Kapsam Dışı Beyanı (Varsa)

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

Üts Kayıt Belgesi

Yerli Malı Belgesi 4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Teknik Şartnameye Cevap 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02170312

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