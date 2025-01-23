T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği :İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Avcılar Mah, 3751 parsel, 310,00 m2, Ana Taşınmaz Nitelik Arsa, 4. Kat, 12 Bağımsız Bölüm, Arsa Pay/Payda 20/360 olan, Bağımsız Bölüm Netilek Mesken olan taşınmaz

Taşınmazın İmar Durumu : Avcılar ilçesi, Denizköşkler Mah. 22 Pafta, 3751 parsel sayılı yer 12/05/20217 tasdik tarihli İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Merkez Denizköşkler Ambarlı ve Cihangir Mah. İmarlı alan içerisinde kalan muhtelif parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde ön bahçe 10,00 metre, arka bahçe: 5,00 metre, yan bahçe: 3,00 metre, ayrık nizam altı kat yapılaşma koşulunda konut alanında kalmakta olduğu, ilgili parsel aynı zamanda raylı toplu taşıma hattından etkilendiği için imar uygulama aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Ulaşım Daire Başkanlığından görüş alınmasının gerekte olduğu belirtilmiştir.

Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Satış konusu meskeninde bulunduğu ana yapı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş olup, bodrum katı, zemin katı ve 7 adette normal katları bulunmamaktadır. Mesken yerinde 3. Kattaki 8 kapı numaralı projede 12. Bağımsız bölüm numaralı mesken olduğu, meskenin 2 oda, salon, mutfak, wc, antre, holden ibaret bulunmaktadır. Salon, odalar ve döşemeleri laminant, parke, giriş holü, mutfak, banyo, wc döşemeleri, seramik, banyo, wc duvar yüzeyleri tavana kadar fayans kapmalıdır, meskenin iç kapıları ahşap ve yağlı boyalı, pencere doğralamaları PVC plastik doğramalaı ve ısı camlıdır.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2025 - 10:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2025 - 10:33

23/01/2025

Satış Memuru

123016

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.