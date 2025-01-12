Eğitim, raporlama, yöntem ve süreç destek hizmeti alınacaktır

Esenler belediyesi inovasyon ve teknoloji müdürlüğü



süreç analizi, iş yükü analizi, verimlilik analizi, iç kontrol eylem planı, kalite belgelendirme konularında hazırlık, eğitim, raporlama, yöntem ve süreç destek hizmeti alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda ekap üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İkn : 2025/37941

1-idarenin A) adı : Esenler belediyesi inovasyon ve teknoloji müdürlüğü B) adresi : Birlik mah. M.akif inan cd. No:6-8 34230 esenler/istanbul C) telefon ve faks numarası : 2124400900 -1243 - 2124400976 Ç) ihale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : Https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

2-ihale konusu hizmet alımın

A) adı : Süreç analizi, iş yükü analizi, verimlilik analizi, iç kontrol eylem planı, kalite belgelendirme konularında hazırlık, eğitim, raporlama, yöntem ve süreç destek hizmeti alımı işi B) niteliği, türü ve miktarı : Süreç analizi, iş yükü analizi, verimlilik analizi, iç kontrol eylem planı, kalite belgelendirme konularında hazırlık, eğitim, raporlama, yöntem ve süreç destek hizmeti alımı işi (17 kalem)

ayrıntılı bilgiye ekap'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. C) yapılacağı/teslim edileceği yer : Esenler belediyesi inovasyon ve teknoloji müdürlüğünün belirlediği yerler Ç) süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 365(üçyüzaltmışbeş) gündür D) işe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-ihalenin

A) ihale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.02.2025 - 11:00 B) ihale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Esenler belediyesi mali hizmetler müdürlüğü ihale şefliği ihale odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. Belgeler,

Kamu bilişim yetki belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece ekap'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 istekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6 tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, türkiye odalar ve borsalar birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği idari şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Iso 15504/33002

ıso 20000-1

ıso 27001

ıso 27701

ıso 9001

ıso/ıec 27001:2022

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Verimlilik analizi işleri, bgys ve kvkk süreç danışmanlık işleri, bgys ve kvkk kurulumu işleri, süreç analiz işleri ve kalite belgelendirme işlerinden biri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı ekap üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak ekap üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ekap üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar ekap üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

14.konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (r) : bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler/0,87

aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02155172

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