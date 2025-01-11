İSTANBUL 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2019/450 Esas

KARAR NO : 2024/232

Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/11/2024 tarihli ilamı ile 15/1-1. fıkra maddesi gereğince 1000 TL ADLİ PARA, 7500 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Semia oğlu, 1987 Filistin doğumlu, MANSOUR ALALE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. mad. gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,

2- İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolunun açık olduğu, belirtilen sürede istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 8/01/2025

Basın No: ILN02154414

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