BÜYÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul, Esenyurt, Çınar Mah. 402 ada, 29 nolu parsel 2.kat, 7 nolu bağımsız bölüm 3+1 özellikte olup, giriş holü, salon, mutfak, 3 yatak odası, odaların birinde ebeveyn banyosu, banyo/tuvalet, ayrı küçük tuvalet ve 2 balkondan ibaret olup, projesine göre brüt 98,08 m2, net 86,90m2 kullanım alanlı, binada asansör bulunmaktadır.

Adresi : Selahaddin Eyyubi Mah. Erzurum Kongre Cad. 1558.Sokak Yuvam Apt No:8-10 2.Kat D:7 Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : Brüt 98,90 m2, Net:86,90 m2

Arsa Payı : 5066/56288

İmar Durumu :12.07.2023 tarihli Tem Güneyi, 2.Etap, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam, 5 kat, konut alanında kalmaktadır. Tem Güneyi 2.Etaba ilişkin İstanbul 4.İdare Mahkemesinin 28.09.2023 tarih 2021/2361 esas- 2023/1882 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptal edildiği ve hukuki sürecin devam ettiği belirtilmektedir.

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 10:09

29/12/2024

Cumhur YILMAZ

Satış Memuru

99736

e-imzalıdır

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02149558

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