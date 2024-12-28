28 Aralık 2024, Cumartesi

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş: 28.12.2024 00:00

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Vergi Borcu Ve İdari Para Cezalarının İlanen Tebliği

Ek listede; Adı Soyadı, T.C Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Vergi Borcu Miktarı yazılı olan mükelleflerimizin amme borçları vadesinde ödenmemiş olup, bildirmiş oldukları adreslerinde bulunamadıklarından; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106'ncı maddeleri ve yine aynı kanunun 100'üncü maddesine istinaden resmi tebliğ yapılacağı;

İş bu ilan tarihinden başlayarak, 15 gün içinde Sultangazi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bizzat müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup ile açık adreslerini bildirmeleri,

Bu bildirimde bulunan mükelleflere süresi ile kayıtlı olmak üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106'ncı maddeleri ve yine aynı kanunun 100'üncü maddesine istinaden resmi tebliğ yapılacağı,

İlan tarihinden başlayarak 15 gün içerisinde Sultangazi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmemiş ve adreslerini bildirmemiş olanlara 15 gün sonunda tebliğ yapılmış olacağı, ilgililere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna istinaden işlem yapılacağı ilanen tebliğ olunur.

S. NOSİCİL NOADI SOYADI/ÜNVANITAHAKKUK TÜRÜT.C. KİMLİK/VERGİ NOBORÇYILEVRAĞIN NEV'İ
131763549ABDULLAH AĞILİMAR PARA CEZALARI66*****32₺17.096,702020ÖDEME EMRİ
231754784ADEM ZORBAİMAR PARA CEZALARI42*****36₺360.685,272023ÖDEME EMRİ
3203163AHMET B. KOYUNBAKANİMAR PARA CEZALARI70*****58₺447.361,512024ÖDEME EMRİ
450194779AHMET KARAMANLIİMAR PARA CEZALARI23*****60₺44.189,442011ÖDEME EMRİ
5117749ALİ DEVECİİMAR PARA CEZALARI12*****44₺178.765,732023ÖDEME EMRİ
6117749ALİ DEVECİİMAR PARA CEZALARI12*****44₺25.373,462024ÖDEME EMRİ
731673975ALİ PALABIYIKİMAR PARA CEZALARI39*****76₺161.097,502024ÖDEME EMRİ
82328801ALKAMA İNŞ.TAAH.İdari Para Cezaları05*****64₺65.007,332012ÖDEME EMRİ
937797360ANC KÖYLÜ TAAHHÜTİMAR PARA CEZALARI06*****24₺37.710,042023ÖDEME EMRİ
1031672839ARAFAT DEMİRİMAR PARA CEZALARI10*****96₺446.677,442023ÖDEME EMRİ
1131672839ARAFAT DEMİRİMAR PARA CEZALARI10*****96₺25.373,462023ÖDEME EMRİ
1237809313AYHAN KOÇİMAR PARA CEZALARI49*****96₺89.632,982024ÖDEME EMRİ
1337809313AYHAN KOÇİMAR PARA CEZALARI49*****96₺438.643,962024ÖDEME EMRİ
1437724992AYKUT KAYAİMAR PARA CEZALARI11*****82₺159.494,112023ÖDEME EMRİ
1550222807AYŞE GÖKALİİMAR PARA CEZALARI42*****86₺43.343,042011ÖDEME EMRİ
1631789174BEYTULLAH TEKŞENİMAR PARA CEZALARI31*****64₺174.622,412023ÖDEME EMRİ
1731716747BURHAN ÇAÇANİMAR PARA CEZALARI16*****78₺116.221,342024ÖDEME EMRİ
1831716747BURHAN ÇAÇANİMAR PARA CEZALARI16*****78₺18.855,022024ÖDEME EMRİ
1931717137CAFER DERVİŞİMAR PARA CEZALARI31*****64₺27.894,762019ÖDEME EMRİ
2031717137CAFER DERVİŞİMAR PARA CEZALARI31*****64₺19.336,022018ÖDEME EMRİ
2112990CEMİL ARASİMAR PARA CEZALARI37*****68₺41.301,172015ÖDEME EMRİ
2237701526CEVLİ AYDINİMAR PARA CEZALARI14*****28₺184.779,762024ÖDEME EMRİ
2337701526CEVLİ AYDINİMAR PARA CEZALARI14*****28₺28.282,532024ÖDEME EMRİ
2437718176CİHAN AKDENİZİMAR PARA CEZALARI61*****68₺17.096,702020ÖDEME EMRİ
2537718176CİHAN AKDENİZİMAR PARA CEZALARI61*****68₺42.344,332020ÖDEME EMRİ
2637693469ENES ŞEHMUS KIZILKAYAİMAR PARA CEZALARI42*****72₺532.000,002023ÖDEME EMRİ
2737693469ENES ŞEHMUS KIZILKAYAİMAR PARA CEZALARI42*****72₺25.373,462023ÖDEME EMRİ
282006381ERDEM KAYGISIZİMAR PARA CEZALARI27*****80₺242.356,762024ÖDEME EMRİ
2931785023ERHAN ŞİMŞEKİMAR PARA CEZALARI19*****80₺56.565,062024ÖDEME EMRİ
3090554ERLER YAPI VE MALZEMEİMAR PARA CEZALARI36*****22₺4.554.236,342023ÖDEME EMRİ
3137858471EROL AKKANİMAR PARA CEZALARI31*****88₺356.690,912024ÖDEME EMRİ
3237858471EROL AKKANİMAR PARA CEZALARI31*****88₺56.565,062024ÖDEME EMRİ
3337822153EROL ŞENDİLMENİMAR PARA CEZALARI26*****02₺37.710,042023ÖDEME EMRİ
3437855630ESMA YİĞİTİMAR PARA CEZALARI54*****32₺252.414,062024ÖDEME EMRİ
3537855630ESMA YİĞİTİMAR PARA CEZALARI54*****32₺28.282,532024ÖDEME EMRİ
3631796191GİZEM KORKMAZİMAR PARA CEZALARI56*****10₺190.053,732023ÖDEME EMRİ
3731675322GÜLESER ÜNLÜİMAR PARA CEZALARI58*****82₺26.377,542018ÖDEME EMRİ
3831716626HAKAN GÜNEYİMAR PARA CEZALARI31*****20₺21.603,692018ÖDEME EMRİ
39199676HAKİM CANİMAR PARA CEZALARI26*****32₺584.676,272024ÖDEME EMRİ
40199676HAKİM CANİMAR PARA CEZALARI26*****32₺89.632,982024ÖDEME EMRİ
412248002HAMİT İLANLIİMAR PARA CEZALARI18*****20₺626.364,382024ÖDEME EMRİ
4231698240HAMZA KIŞNERSİMAR PARA CEZALARI54*****82₺56.565,062024ÖDEME EMRİ
4331716495HASAN ARICIİMAR PARA CEZALARI50*****58₺18.654,212021ÖDEME EMRİ
4440202898İBRAHİM KURTİMAR PARA CEZALARI12*****90₺44.352,762019ÖDEME EMRİ
4550204374İSA HAMAMCIİMAR PARA CEZALARI25*****08₺34.845,412018ÖDEME EMRİ
4637822502İSLİM AYDINİMAR PARA CEZALARI21*****60₺25.373,462023ÖDEME EMRİ
4760712İSMAİL AYKURTİMAR PARA CEZALARI34*****30₺90.301,902016ÖDEME EMRİ
48199766İSMAİL KARATAŞİMAR PARA CEZALARI10*****42₺358.605,612024ÖDEME EMRİ
4937692803İZZET ELMASİMAR PARA CEZALARI32*****90₺23.609,552019ÖDEME EMRİ
5037692803İZZET ELMASİMAR PARA CEZALARI32*****90₺23.609,552019ÖDEME EMRİ
5137692803İZZET ELMASİMAR PARA CEZALARI32*****90₺17.096,702020ÖDEME EMRİ
5288109İZZET TARHANİMAR PARA CEZALARI20*****04₺52.760,492023ÖDEME EMRİ
5337717459KADRİ GENEZİMAR PARA CEZALARI36*****00₺167.259,872023ÖDEME EMRİ
5437813537KASIM ÇİNTAYİMAR PARA CEZALARI14*****84₺190.602,522022ÖDEME EMRİ
5531711418KENAN YILDIZİMAR PARA CEZALARI14*****92₺56.565,062023ÖDEME EMRİ
5610624MEHMET KOCAMANİMAR PARA CEZALARI57*****30₺38.766,222016ÖDEME EMRİ
5731690889MEHMET ŞERİF IŞIKİMAR PARA CEZALARI19*****50₺235.337,832022ÖDEME EMRİ
5831737638MEHMET TEKİNİMAR PARA CEZALARI19*****38₺176.794,622023ÖDEME EMRİ
5968206MEMET AVŞARİMAR PARA CEZALARI10*****40₺22.173,682015ÖDEME EMRİ
6061943METİN KAYAİMAR PARA CEZALARI19*****76₺1.080.258,692024ÖDEME EMRİ
612221896METİN YALÇINİMAR PARA CEZALARI33*****70₺26.397,362020ÖDEME EMRİ
6237697378MOD AND MORE MEDYAİşgal Harcı45*****50₺42.255,002019ÖDEME EMRİ
6350178460MUAMMER COŞKUNİMAR PARA CEZALARI26*****60₺1.318.542,082023ÖDEME EMRİ
6431717486MUSTAFA BUDAKİMAR PARA CEZALARI21*****28₺107.143,162024ÖDEME EMRİ
6519190MUSTAFA ÖZKAYAİMAR PARA CEZALARI25*****82₺267.646,152023ÖDEME EMRİ
66209031MÜFTÜ ALTINTAŞİMAR PARA CEZALARI30*****14₺118.454,612023ÖDEME EMRİ
6737797968NAİME YİĞİTİMAR PARA CEZALARI19*****16₺252.414,062024ÖDEME EMRİ
6837797968NAİME YİĞİTİMAR PARA CEZALARI19*****16₺28.282,532024ÖDEME EMRİ
69108135NUREDDİN ANTİMAR PARA CEZALARI38*****00₺45.412,742019ÖDEME EMRİ
70108135NUREDDİN ANTİMAR PARA CEZALARI38*****00₺31.465,352019ÖDEME EMRİ
712323082NURİYE MAVİGÖZİMAR PARA CEZALARI31*****42₺212.768,232024ÖDEME EMRİ
7231674346NURTEN AYDINİMAR PARA CEZALARI34*****90₺29.537,802019ÖDEME EMRİ
7337794280OĞUZHAN AKSUİMAR PARA CEZALARI24*****52₺124.066,402023ÖDEME EMRİ
74139601ÖMER ÇELİKArsa Vergisi23*****94₺23.268,002019ÖDEME EMRİ
75112733ÖZGÜR ÇANAKCIİMAR PARA CEZALARI33*****22₺337.817,312024ÖDEME EMRİ
76112733ÖZGÜR ÇANAKCIİMAR PARA CEZALARI33*****22₺56.565,062024ÖDEME EMRİ
77318080764PERİHAN SARİİMAR PARA CEZALARI21*****24₺369.559,512024ÖDEME EMRİ
78318080764PERİHAN SARİİMAR PARA CEZALARI21*****24₺56.565,062024ÖDEME EMRİ
7931745744RAMAZAN DÜNDARİMAR PARA CEZALARI32*****18₺163.713,282023ÖDEME EMRİ
8031745744RAMAZAN DÜNDARİMAR PARA CEZALARI32*****18₺25.373,462023ÖDEME EMRİ
8131759644RAMAZAN GRAMİMAR PARA CEZALARI10*****64₺212.768,232024ÖDEME EMRİ
8237830524RAMAZAN ŞAHİNİMAR PARA CEZALARI11*****96₺56.565,062024ÖDEME EMRİ
8337830524RAMAZAN ŞAHİNİMAR PARA CEZALARI11*****96₺383.080,052024ÖDEME EMRİ
8431793864RECEP AYSELİİMAR PARA CEZALARI25*****88₺56.565,062023ÖDEME EMRİ
8550053881RECEP KALELİİMAR PARA CEZALARI47*****10₺59.973,842019ÖDEME EMRİ
8650053881RECEP KALELİİMAR PARA CEZALARI47*****10₺46.026,452019ÖDEME EMRİ
8750193320RECEP KARSAVRANİMAR PARA CEZALARI29*****32₺66.305,652011ÖDEME EMRİ
8831796534RIDVAN GÜLSEVİNÇİMAR PARA CEZALARI36*****48₺18.654,212021ÖDEME EMRİ
892190414SEDAT ÖZALTINİdari Para Cezaları66*****07₺25.000,002014ÖDEME EMRİ
9037691002SEHER ÇALIŞKANİMAR PARA CEZALARI10*****56₺212.768,232024ÖDEME EMRİ
9137703628SEMİH KAYAİMAR PARA CEZALARI70*****24₺371.353,112023ÖDEME EMRİ
9237703628SEMİH KAYAİMAR PARA CEZALARI70*****24₺56.565,062023ÖDEME EMRİ
9311018774SERDAR SALDANLIİMAR PARA CEZALARI13*****04₺56.565,062024ÖDEME EMRİ
9475524SEYİTHAN DEMİRBAŞİMAR PARA CEZALARI14*****42₺64.482,882018ÖDEME EMRİ
952290814ŞEHMUS TONĞİMAR PARA CEZALARI11*****28₺41.822,822021ÖDEME EMRİ
9631761509ŞÜKRÜ UÇARİMAR PARA CEZALARI19*****28₺39.982,552019ÖDEME EMRİ
9731761509ŞÜKRÜ UÇARİMAR PARA CEZALARI19*****28₺26.035,162019ÖDEME EMRİ
9831770546TAHSİN ÇEVİKİMAR PARA CEZALARI44*****30₺269.829,142024ÖDEME EMRİ
9931770546TAHSİN ÇEVİKİMAR PARA CEZALARI44*****30₺89.632,982024ÖDEME EMRİ
10031746424TARIK BOZKURTİMAR PARA CEZALARI21*****64₺39.657,032015ÖDEME EMRİ
10131746424TARIK BOZKURTİMAR PARA CEZALARI21*****64₺17.286,662016ÖDEME EMRİ
10231796190TUFAN KORKMAZİMAR PARA CEZALARI56*****82₺190.053,732023ÖDEME EMRİ
10337697589TUĞBA MUTLU DÖĞERİMAR PARA CEZALARI33*****58₺355.616,892024ÖDEME EMRİ
10437697589TUĞBA MUTLU DÖĞERİMAR PARA CEZALARI33*****58₺56.565,062024ÖDEME EMRİ
10517744VEYSAL ÇELİKİMAR PARA CEZALARI19*****34₺209.186,602023ÖDEME EMRİ
106186714YASİN ATEŞİMAR PARA CEZALARI24*****06₺176.794,622023ÖDEME EMRİ
107157500YUSUF AYDINİMAR PARA CEZALARI40*****94₺931.040,012024ÖDEME EMRİ
10837787783YUSUF ÇAKIRİMAR PARA CEZALARI19*****42₺56.565,062024ÖDEME EMRİ
10937701525ZAHİDE AMANİMAR PARA CEZALARI22*****50₺184.779,762024ÖDEME EMRİ
11037701525ZAHİDE AMANİMAR PARA CEZALARI22*****50₺28.282,532024ÖDEME EMRİ
11131714303ZÜBEYİR ŞAHİNİMAR PARA CEZALARI37*****56₺240.488,502023ÖDEME EMRİ
11231714303ZÜBEYİR ŞAHİNİMAR PARA CEZALARI37*****56₺25.373,462023ÖDEME EMRİ

Basın No: ILN02146716

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