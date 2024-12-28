SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Vergi Borcu Ve İdari Para Cezalarının İlanen Tebliği
Ek listede; Adı Soyadı, T.C Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Vergi Borcu Miktarı yazılı olan mükelleflerimizin amme borçları vadesinde ödenmemiş olup, bildirmiş oldukları adreslerinde bulunamadıklarından; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106'ncı maddeleri ve yine aynı kanunun 100'üncü maddesine istinaden resmi tebliğ yapılacağı;
İş bu ilan tarihinden başlayarak, 15 gün içinde Sultangazi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bizzat müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup ile açık adreslerini bildirmeleri,
Bu bildirimde bulunan mükelleflere süresi ile kayıtlı olmak üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103, 104, 105 ve 106'ncı maddeleri ve yine aynı kanunun 100'üncü maddesine istinaden resmi tebliğ yapılacağı,
İlan tarihinden başlayarak 15 gün içerisinde Sultangazi Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmemiş ve adreslerini bildirmemiş olanlara 15 gün sonunda tebliğ yapılmış olacağı, ilgililere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna istinaden işlem yapılacağı ilanen tebliğ olunur.
|S. NO
|SİCİL NO
|ADI SOYADI/ÜNVANI
|TAHAKKUK TÜRÜ
|T.C. KİMLİK/VERGİ NO
|BORÇ
|YIL
|EVRAĞIN NEV'İ
|1
|31763549
|ABDULLAH AĞIL
|İMAR PARA CEZALARI
|66*****32
|₺17.096,70
|2020
|ÖDEME EMRİ
|2
|31754784
|ADEM ZORBA
|İMAR PARA CEZALARI
|42*****36
|₺360.685,27
|2023
|ÖDEME EMRİ
|3
|203163
|AHMET B. KOYUNBAKAN
|İMAR PARA CEZALARI
|70*****58
|₺447.361,51
|2024
|ÖDEME EMRİ
|4
|50194779
|AHMET KARAMANLI
|İMAR PARA CEZALARI
|23*****60
|₺44.189,44
|2011
|ÖDEME EMRİ
|5
|117749
|ALİ DEVECİ
|İMAR PARA CEZALARI
|12*****44
|₺178.765,73
|2023
|ÖDEME EMRİ
|6
|117749
|ALİ DEVECİ
|İMAR PARA CEZALARI
|12*****44
|₺25.373,46
|2024
|ÖDEME EMRİ
|7
|31673975
|ALİ PALABIYIK
|İMAR PARA CEZALARI
|39*****76
|₺161.097,50
|2024
|ÖDEME EMRİ
|8
|2328801
|ALKAMA İNŞ.TAAH.
|İdari Para Cezaları
|05*****64
|₺65.007,33
|2012
|ÖDEME EMRİ
|9
|37797360
|ANC KÖYLÜ TAAHHÜT
|İMAR PARA CEZALARI
|06*****24
|₺37.710,04
|2023
|ÖDEME EMRİ
|10
|31672839
|ARAFAT DEMİR
|İMAR PARA CEZALARI
|10*****96
|₺446.677,44
|2023
|ÖDEME EMRİ
|11
|31672839
|ARAFAT DEMİR
|İMAR PARA CEZALARI
|10*****96
|₺25.373,46
|2023
|ÖDEME EMRİ
|12
|37809313
|AYHAN KOÇ
|İMAR PARA CEZALARI
|49*****96
|₺89.632,98
|2024
|ÖDEME EMRİ
|13
|37809313
|AYHAN KOÇ
|İMAR PARA CEZALARI
|49*****96
|₺438.643,96
|2024
|ÖDEME EMRİ
|14
|37724992
|AYKUT KAYA
|İMAR PARA CEZALARI
|11*****82
|₺159.494,11
|2023
|ÖDEME EMRİ
|15
|50222807
|AYŞE GÖKALİ
|İMAR PARA CEZALARI
|42*****86
|₺43.343,04
|2011
|ÖDEME EMRİ
|16
|31789174
|BEYTULLAH TEKŞEN
|İMAR PARA CEZALARI
|31*****64
|₺174.622,41
|2023
|ÖDEME EMRİ
|17
|31716747
|BURHAN ÇAÇAN
|İMAR PARA CEZALARI
|16*****78
|₺116.221,34
|2024
|ÖDEME EMRİ
|18
|31716747
|BURHAN ÇAÇAN
|İMAR PARA CEZALARI
|16*****78
|₺18.855,02
|2024
|ÖDEME EMRİ
|19
|31717137
|CAFER DERVİŞ
|İMAR PARA CEZALARI
|31*****64
|₺27.894,76
|2019
|ÖDEME EMRİ
|20
|31717137
|CAFER DERVİŞ
|İMAR PARA CEZALARI
|31*****64
|₺19.336,02
|2018
|ÖDEME EMRİ
|21
|12990
|CEMİL ARAS
|İMAR PARA CEZALARI
|37*****68
|₺41.301,17
|2015
|ÖDEME EMRİ
|22
|37701526
|CEVLİ AYDIN
|İMAR PARA CEZALARI
|14*****28
|₺184.779,76
|2024
|ÖDEME EMRİ
|23
|37701526
|CEVLİ AYDIN
|İMAR PARA CEZALARI
|14*****28
|₺28.282,53
|2024
|ÖDEME EMRİ
|24
|37718176
|CİHAN AKDENİZ
|İMAR PARA CEZALARI
|61*****68
|₺17.096,70
|2020
|ÖDEME EMRİ
|25
|37718176
|CİHAN AKDENİZ
|İMAR PARA CEZALARI
|61*****68
|₺42.344,33
|2020
|ÖDEME EMRİ
|26
|37693469
|ENES ŞEHMUS KIZILKAYA
|İMAR PARA CEZALARI
|42*****72
|₺532.000,00
|2023
|ÖDEME EMRİ
|27
|37693469
|ENES ŞEHMUS KIZILKAYA
|İMAR PARA CEZALARI
|42*****72
|₺25.373,46
|2023
|ÖDEME EMRİ
|28
|2006381
|ERDEM KAYGISIZ
|İMAR PARA CEZALARI
|27*****80
|₺242.356,76
|2024
|ÖDEME EMRİ
|29
|31785023
|ERHAN ŞİMŞEK
|İMAR PARA CEZALARI
|19*****80
|₺56.565,06
|2024
|ÖDEME EMRİ
|30
|90554
|ERLER YAPI VE MALZEME
|İMAR PARA CEZALARI
|36*****22
|₺4.554.236,34
|2023
|ÖDEME EMRİ
|31
|37858471
|EROL AKKAN
|İMAR PARA CEZALARI
|31*****88
|₺356.690,91
|2024
|ÖDEME EMRİ
|32
|37858471
|EROL AKKAN
|İMAR PARA CEZALARI
|31*****88
|₺56.565,06
|2024
|ÖDEME EMRİ
|33
|37822153
|EROL ŞENDİLMEN
|İMAR PARA CEZALARI
|26*****02
|₺37.710,04
|2023
|ÖDEME EMRİ
|34
|37855630
|ESMA YİĞİT
|İMAR PARA CEZALARI
|54*****32
|₺252.414,06
|2024
|ÖDEME EMRİ
|35
|37855630
|ESMA YİĞİT
|İMAR PARA CEZALARI
|54*****32
|₺28.282,53
|2024
|ÖDEME EMRİ
|36
|31796191
|GİZEM KORKMAZ
|İMAR PARA CEZALARI
|56*****10
|₺190.053,73
|2023
|ÖDEME EMRİ
|37
|31675322
|GÜLESER ÜNLÜ
|İMAR PARA CEZALARI
|58*****82
|₺26.377,54
|2018
|ÖDEME EMRİ
|38
|31716626
|HAKAN GÜNEY
|İMAR PARA CEZALARI
|31*****20
|₺21.603,69
|2018
|ÖDEME EMRİ
|39
|199676
|HAKİM CAN
|İMAR PARA CEZALARI
|26*****32
|₺584.676,27
|2024
|ÖDEME EMRİ
|40
|199676
|HAKİM CAN
|İMAR PARA CEZALARI
|26*****32
|₺89.632,98
|2024
|ÖDEME EMRİ
|41
|2248002
|HAMİT İLANLI
|İMAR PARA CEZALARI
|18*****20
|₺626.364,38
|2024
|ÖDEME EMRİ
|42
|31698240
|HAMZA KIŞNERS
|İMAR PARA CEZALARI
|54*****82
|₺56.565,06
|2024
|ÖDEME EMRİ
|43
|31716495
|HASAN ARICI
|İMAR PARA CEZALARI
|50*****58
|₺18.654,21
|2021
|ÖDEME EMRİ
|44
|40202898
|İBRAHİM KURT
|İMAR PARA CEZALARI
|12*****90
|₺44.352,76
|2019
|ÖDEME EMRİ
|45
|50204374
|İSA HAMAMCI
|İMAR PARA CEZALARI
|25*****08
|₺34.845,41
|2018
|ÖDEME EMRİ
|46
|37822502
|İSLİM AYDIN
|İMAR PARA CEZALARI
|21*****60
|₺25.373,46
|2023
|ÖDEME EMRİ
|47
|60712
|İSMAİL AYKURT
|İMAR PARA CEZALARI
|34*****30
|₺90.301,90
|2016
|ÖDEME EMRİ
|48
|199766
|İSMAİL KARATAŞ
|İMAR PARA CEZALARI
|10*****42
|₺358.605,61
|2024
|ÖDEME EMRİ
|49
|37692803
|İZZET ELMAS
|İMAR PARA CEZALARI
|32*****90
|₺23.609,55
|2019
|ÖDEME EMRİ
|50
|37692803
|İZZET ELMAS
|İMAR PARA CEZALARI
|32*****90
|₺23.609,55
|2019
|ÖDEME EMRİ
|51
|37692803
|İZZET ELMAS
|İMAR PARA CEZALARI
|32*****90
|₺17.096,70
|2020
|ÖDEME EMRİ
|52
|88109
|İZZET TARHAN
|İMAR PARA CEZALARI
|20*****04
|₺52.760,49
|2023
|ÖDEME EMRİ
|53
|37717459
|KADRİ GENEZ
|İMAR PARA CEZALARI
|36*****00
|₺167.259,87
|2023
|ÖDEME EMRİ
|54
|37813537
|KASIM ÇİNTAY
|İMAR PARA CEZALARI
|14*****84
|₺190.602,52
|2022
|ÖDEME EMRİ
|55
|31711418
|KENAN YILDIZ
|İMAR PARA CEZALARI
|14*****92
|₺56.565,06
|2023
|ÖDEME EMRİ
|56
|10624
|MEHMET KOCAMAN
|İMAR PARA CEZALARI
|57*****30
|₺38.766,22
|2016
|ÖDEME EMRİ
|57
|31690889
|MEHMET ŞERİF IŞIK
|İMAR PARA CEZALARI
|19*****50
|₺235.337,83
|2022
|ÖDEME EMRİ
|58
|31737638
|MEHMET TEKİN
|İMAR PARA CEZALARI
|19*****38
|₺176.794,62
|2023
|ÖDEME EMRİ
|59
|68206
|MEMET AVŞAR
|İMAR PARA CEZALARI
|10*****40
|₺22.173,68
|2015
|ÖDEME EMRİ
|60
|61943
|METİN KAYA
|İMAR PARA CEZALARI
|19*****76
|₺1.080.258,69
|2024
|ÖDEME EMRİ
|61
|2221896
|METİN YALÇIN
|İMAR PARA CEZALARI
|33*****70
|₺26.397,36
|2020
|ÖDEME EMRİ
|62
|37697378
|MOD AND MORE MEDYA
|İşgal Harcı
|45*****50
|₺42.255,00
|2019
|ÖDEME EMRİ
|63
|50178460
|MUAMMER COŞKUN
|İMAR PARA CEZALARI
|26*****60
|₺1.318.542,08
|2023
|ÖDEME EMRİ
|64
|31717486
|MUSTAFA BUDAK
|İMAR PARA CEZALARI
|21*****28
|₺107.143,16
|2024
|ÖDEME EMRİ
|65
|19190
|MUSTAFA ÖZKAYA
|İMAR PARA CEZALARI
|25*****82
|₺267.646,15
|2023
|ÖDEME EMRİ
|66
|209031
|MÜFTÜ ALTINTAŞ
|İMAR PARA CEZALARI
|30*****14
|₺118.454,61
|2023
|ÖDEME EMRİ
|67
|37797968
|NAİME YİĞİT
|İMAR PARA CEZALARI
|19*****16
|₺252.414,06
|2024
|ÖDEME EMRİ
|68
|37797968
|NAİME YİĞİT
|İMAR PARA CEZALARI
|19*****16
|₺28.282,53
|2024
|ÖDEME EMRİ
|69
|108135
|NUREDDİN ANT
|İMAR PARA CEZALARI
|38*****00
|₺45.412,74
|2019
|ÖDEME EMRİ
|70
|108135
|NUREDDİN ANT
|İMAR PARA CEZALARI
|38*****00
|₺31.465,35
|2019
|ÖDEME EMRİ
|71
|2323082
|NURİYE MAVİGÖZ
|İMAR PARA CEZALARI
|31*****42
|₺212.768,23
|2024
|ÖDEME EMRİ
|72
|31674346
|NURTEN AYDIN
|İMAR PARA CEZALARI
|34*****90
|₺29.537,80
|2019
|ÖDEME EMRİ
|73
|37794280
|OĞUZHAN AKSU
|İMAR PARA CEZALARI
|24*****52
|₺124.066,40
|2023
|ÖDEME EMRİ
|74
|139601
|ÖMER ÇELİK
|Arsa Vergisi
|23*****94
|₺23.268,00
|2019
|ÖDEME EMRİ
|75
|112733
|ÖZGÜR ÇANAKCI
|İMAR PARA CEZALARI
|33*****22
|₺337.817,31
|2024
|ÖDEME EMRİ
|76
|112733
|ÖZGÜR ÇANAKCI
|İMAR PARA CEZALARI
|33*****22
|₺56.565,06
|2024
|ÖDEME EMRİ
|77
|318080764
|PERİHAN SARİ
|İMAR PARA CEZALARI
|21*****24
|₺369.559,51
|2024
|ÖDEME EMRİ
|78
|318080764
|PERİHAN SARİ
|İMAR PARA CEZALARI
|21*****24
|₺56.565,06
|2024
|ÖDEME EMRİ
|79
|31745744
|RAMAZAN DÜNDAR
|İMAR PARA CEZALARI
|32*****18
|₺163.713,28
|2023
|ÖDEME EMRİ
|80
|31745744
|RAMAZAN DÜNDAR
|İMAR PARA CEZALARI
|32*****18
|₺25.373,46
|2023
|ÖDEME EMRİ
|81
|31759644
|RAMAZAN GRAM
|İMAR PARA CEZALARI
|10*****64
|₺212.768,23
|2024
|ÖDEME EMRİ
|82
|37830524
|RAMAZAN ŞAHİN
|İMAR PARA CEZALARI
|11*****96
|₺56.565,06
|2024
|ÖDEME EMRİ
|83
|37830524
|RAMAZAN ŞAHİN
|İMAR PARA CEZALARI
|11*****96
|₺383.080,05
|2024
|ÖDEME EMRİ
|84
|31793864
|RECEP AYSELİ
|İMAR PARA CEZALARI
|25*****88
|₺56.565,06
|2023
|ÖDEME EMRİ
|85
|50053881
|RECEP KALELİ
|İMAR PARA CEZALARI
|47*****10
|₺59.973,84
|2019
|ÖDEME EMRİ
|86
|50053881
|RECEP KALELİ
|İMAR PARA CEZALARI
|47*****10
|₺46.026,45
|2019
|ÖDEME EMRİ
|87
|50193320
|RECEP KARSAVRAN
|İMAR PARA CEZALARI
|29*****32
|₺66.305,65
|2011
|ÖDEME EMRİ
|88
|31796534
|RIDVAN GÜLSEVİNÇ
|İMAR PARA CEZALARI
|36*****48
|₺18.654,21
|2021
|ÖDEME EMRİ
|89
|2190414
|SEDAT ÖZALTIN
|İdari Para Cezaları
|66*****07
|₺25.000,00
|2014
|ÖDEME EMRİ
|90
|37691002
|SEHER ÇALIŞKAN
|İMAR PARA CEZALARI
|10*****56
|₺212.768,23
|2024
|ÖDEME EMRİ
|91
|37703628
|SEMİH KAYA
|İMAR PARA CEZALARI
|70*****24
|₺371.353,11
|2023
|ÖDEME EMRİ
|92
|37703628
|SEMİH KAYA
|İMAR PARA CEZALARI
|70*****24
|₺56.565,06
|2023
|ÖDEME EMRİ
|93
|11018774
|SERDAR SALDANLI
|İMAR PARA CEZALARI
|13*****04
|₺56.565,06
|2024
|ÖDEME EMRİ
|94
|75524
|SEYİTHAN DEMİRBAŞ
|İMAR PARA CEZALARI
|14*****42
|₺64.482,88
|2018
|ÖDEME EMRİ
|95
|2290814
|ŞEHMUS TONĞ
|İMAR PARA CEZALARI
|11*****28
|₺41.822,82
|2021
|ÖDEME EMRİ
|96
|31761509
|ŞÜKRÜ UÇAR
|İMAR PARA CEZALARI
|19*****28
|₺39.982,55
|2019
|ÖDEME EMRİ
|97
|31761509
|ŞÜKRÜ UÇAR
|İMAR PARA CEZALARI
|19*****28
|₺26.035,16
|2019
|ÖDEME EMRİ
|98
|31770546
|TAHSİN ÇEVİK
|İMAR PARA CEZALARI
|44*****30
|₺269.829,14
|2024
|ÖDEME EMRİ
|99
|31770546
|TAHSİN ÇEVİK
|İMAR PARA CEZALARI
|44*****30
|₺89.632,98
|2024
|ÖDEME EMRİ
|100
|31746424
|TARIK BOZKURT
|İMAR PARA CEZALARI
|21*****64
|₺39.657,03
|2015
|ÖDEME EMRİ
|101
|31746424
|TARIK BOZKURT
|İMAR PARA CEZALARI
|21*****64
|₺17.286,66
|2016
|ÖDEME EMRİ
|102
|31796190
|TUFAN KORKMAZ
|İMAR PARA CEZALARI
|56*****82
|₺190.053,73
|2023
|ÖDEME EMRİ
|103
|37697589
|TUĞBA MUTLU DÖĞER
|İMAR PARA CEZALARI
|33*****58
|₺355.616,89
|2024
|ÖDEME EMRİ
|104
|37697589
|TUĞBA MUTLU DÖĞER
|İMAR PARA CEZALARI
|33*****58
|₺56.565,06
|2024
|ÖDEME EMRİ
|105
|17744
|VEYSAL ÇELİK
|İMAR PARA CEZALARI
|19*****34
|₺209.186,60
|2023
|ÖDEME EMRİ
|106
|186714
|YASİN ATEŞ
|İMAR PARA CEZALARI
|24*****06
|₺176.794,62
|2023
|ÖDEME EMRİ
|107
|157500
|YUSUF AYDIN
|İMAR PARA CEZALARI
|40*****94
|₺931.040,01
|2024
|ÖDEME EMRİ
|108
|37787783
|YUSUF ÇAKIR
|İMAR PARA CEZALARI
|19*****42
|₺56.565,06
|2024
|ÖDEME EMRİ
|109
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|ZAHİDE AMAN
|İMAR PARA CEZALARI
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|₺184.779,76
|2024
|ÖDEME EMRİ
|110
|37701525
|ZAHİDE AMAN
|İMAR PARA CEZALARI
|22*****50
|₺28.282,53
|2024
|ÖDEME EMRİ
|111
|31714303
|ZÜBEYİR ŞAHİN
|İMAR PARA CEZALARI
|37*****56
|₺240.488,50
|2023
|ÖDEME EMRİ
|112
|31714303
|ZÜBEYİR ŞAHİN
|İMAR PARA CEZALARI
|37*****56
|₺25.373,46
|2023
|ÖDEME EMRİ
Basın No: ILN02146716
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