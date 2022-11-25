T.C. GAZİOSMANPAŞA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/699 Esas

HAKİM : Ahmet GÜNDÜZ 41872

KATİP : Gökhan KOS 188056

DAVACI : K.H.

SANIK : MURODBOY MATCHANOV, Recep ve Gülcan oğlu, 1979 Khorezm Region doğumlu,Özbekistan uyruklu.

SUÇ : Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma

SUÇ TARİHİ : 25/11/2022

Şüpheli Murodboy MATCHANOV hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 12/11/2024 tarihli, 2024/17150 esas sayılı iddianamesi ile; Anvar KHODJAMURATOV isimli kişininİstanbul Havalimanı içerisinde x-ray cihazından geçtiği esnadaçantası içerisinde25 adet üzerinde MKE ibaresi bulunan 7,65 browning tabanca fişeğinin ele geçirildiği, ele geçirilen fişeklerin sanığa ait olduğu iddiası ile; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 13/4 ve 53/1. maddeleri gereğince cezalandırılması talebi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

-CMK 251/2 maddesi gereğince tensip veiddianame özetinin sanığatebliğ edilerek , beyan ve savunmalarını iki hafta içerisinde mahkememize veya ikameti ya dabulunduğu yere en yakın mahkememize gönderilmek üzere Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilmek suretiyle beyanda bulunabileceği, tebligata tensipzabtı ve yargılamanın Basit yargılama Usulüne göre yapılacağı ve duruşma yapılmayarak hüküm kurulabileceği, toplanmasını istediği deliller var isebunları bildirmesi ayrıca mahkeme tarafından resen delilllertoplanacağı hususunun İHTARINA,

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce düzenlenen25/11/2024 tarihli

Tensip zaptı ile iddianame özetininsanığa yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır

Yukarıda Tensip zaptı ve iddianame özetinin tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğinceGazetede ilanına, ilan tarihinden itibarenikihafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ ve ilan olunur. 23/12/2024

Basın No: ILN02145172

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