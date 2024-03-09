T.C. GAZİOSMANPAŞA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/676 Esas

HAKİM : Ahmet GÜNDÜZ 41872

KATİP : Gökhan KOS 188056

MÜŞTEKİLER : 1-NİLGÜN SEVDİ, İlhan kızı, 19/05/1998 doğumlu.

: 2-OSMAN ERTUĞRUL KÜÇÜK, Mahmut oğlu, 05/10/1989 doğumlu.

: 3-SEZGİN BEKTAŞ, Mustafa oğlu, 11/05/1978 doğumlu.

SANIK : RASUL KHAIRULLAEV, Musa ve Genjebike oğlu, 13/08/1987 Rusya doğumlu

SUÇ : Basit Yaralama, Kadına Karşı Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 09/03/2024

Sanık hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 06/11/2024 tarihli, 2024/16851 esas sayılı iddianamesi ile sanığın İstanbul Havalimanı içerisinde bulunduğu esnada görevli olan müştekiler ile arasında geçen tartışma esnasında müştekileri itmek suretiyle ayrı ayrı olarak yaralanmalarına neden olduğu iddiası ile; Türk Ceza Kanunu 86/2-1.Cümle, 86/2-2.Cümle , 53/1-2 maddeleri gereğince cezalandırılması talebi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

-CMK 251/2 maddesi gereğince tensip veiddianame özetinin sanığatebliğ edilerek beyan ve savunmalarını iki hafta içerisinde mahkememize veya ikameti ya dabulunduğu yere en yakın mahkememize gönderilmek üzere Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilmek suretiyle beyanda bulunabileceği, tebligata tensipzabtı ve yargılamanın Basit yargılama Usulüne göre yapılacağı ve duruşma yapılmayarak hüküm kurulabileceği, toplanmasını istediği deliller var isebunları bildirmesi ayrıca mahkeme tarafından resen delilllertoplanacağı hususunun İHTARINA,

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce düzenlenen11/11/2024 tarihli

Tensip zaptı ile iddianame özetininsanığın yapılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır

Yukarıda Tensip zaptı ve iddianame özetinin tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğinceGazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ ve ilan olunur. 23/12/2024

Basın No: ILN02145181

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