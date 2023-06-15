T.C. GAZİOSMANPAŞA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/754 Esas

HAKİM : Ahmet GÜNDÜZ 41872

KATİP : Gökhan KOS 188056

MÜŞTEKİ : JUN MA, Shanghai-Guifen oğlu, 23/01/1972 Çin Halk Cumhuriyeti doğumlu,

SANIK : XIAIQIANG SU, Su Fa Tun ve Ding Mei Ling oğlu, 01/07/1993 Çin Halk Cumhuriyeti doğumlu,

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 15/06/2023

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10/12/2024 tarihli, 2024/18784 esas sayılı iddianamesi ile; Yukarıda bilgileri belirtilen şahıslar arasında olay tarihinde alacak verecek meselesinden kaynaklanan olay neticesinde şüpheli şahsın müşteki şahsı darp etmek üzere basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralanmasına neden olduğu iddiası ile Türk Ceza Kanunu 86/2-1. cümle, 53/1 maddeleri gereğince cezalandırılması talebi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

-CMK 251/2 maddesi gereğince tensip veiddianame özetinin sanığa ve müştekiye tebliğ edilerek beyan ve savunmalarını iki hafta içerisinde mahkememize veya ikameti ya dabulunduğu yere en yakın mahkememize gönderilmek üzere Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilmek suretiyle beyanda bulunabileceği, tebligata tensipzabtı ve yargılamanın Basit yargılama Usulüne göre yapılacağı ve duruşma yapılmayarak hüküm kurulabileceği, toplanmasını istediği deliller var isebunları bildirmesi ayrıca mahkeme tarafından resen delilllertoplanacağı hususunun İHTARINA,

Yukarıda adı yazılısanık ve müşteki hakkında mahkememizce düzenlenen16/12/2024 tarihli

Tensip zaptı ile iddianame özetininsanık ve müştekinin yapılan araştırmada bulunamamış olmaları nedeniyle tebliğ olunamamıştır

Yukarıda Tensip zaptı ve iddianame özetinin tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğinceGazetede ilanına, ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ ve ilan olunur. 23/12/2024

Basın No: ILN02145165

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