İSTANBUL 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/262 Esas

KARAR NO : 2024/753

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/07/2024 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mohamad ve Souad oğlu, 07/11/1991 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı FAHED ALELLAWI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gıyabı karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve Yerel İnternet Haber Sitesinde Basın İlanı Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde istinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstinaf yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26.11.2024