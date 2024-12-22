T.C.

BAKIRKÖY

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/210 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/210 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 2024 Ada 10 Parselde Kayıtlı, 97,00 M2 Yüzölçümlü Tarla Nitelikli Ana Taşınmazın 1/5 Hissesi Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut 09/08/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre " Söz konusu taşınmaz İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mah. 2024 da 10 parsel sayıda kayıtlı ve Bağcılar İlçesi, Göztepe Mah. 2339. Sok. No.13 adresinde görülmektedir. Taşınmaz üzerinde bulunan binanın zemin kat + 3 normal kat + Çatı katından havi betonarme karkas tarzda inşa edildiği, dış cephesi boyalı badanalı, demir doğrama kapı girişli, sahanlıklar ve merdivenler hazır basamaklı, demir doğrama merdiven korkulukludur. Tüm katlarda 1 er daire tesis edilmiş olup, daire giriş kapıları çelik kapılı, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalı, mutfakta evye, tezgah ve dolapları mevcut, banyoda sıhhi tesisat ve armatürleri hazır halde, ıslak hacimler fayans ve seramik döşeli, binada

doğal gaz tesis edilmiş olup dairelerin 150 m2 nn altında olduğu belirlenmiştir. Bahse konu binanın toplam olarak takriben 400 m2 alanlı ve yapım kriterleri bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şubat 2024 III-B Yapılar Sınıfı kapsamında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın yoğun iskan bölgesinde olup etrafı ev ve iş yerleri ile doludur. Bulunduğu yer itibariyle , otobüs ve minibüs duraklarına, ana ulaşım yollarına yakın mesafe olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır. " denilmektedir.

İMAR DURUMU: Bağcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında, "Mahmutbey Mah. 2024 ada 10 parsel sayılı yerin, 15.09.2008 t.t 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında (PİN:UİP-560), B-4 (bitişik nizam dört kat) tali iş merkezi alanında kalmakta olup, yola terki mevcuttur. '' denilmektedir

Kıymeti : 1.988.600,00 TL (Tapu kaydında belirtilen hisse bedelidir.)

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 12:00

Basın No: ILN02144071

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