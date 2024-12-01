T.C.BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/20142 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/20142 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; tapunun Büyükçekmece ilçesi, Atatürk Mahallesi 2664 ada, 5 no.lu parselinde kayıtlı, 3. kat, 15 no.lu bağımsız bölüm olup, adres olarak; Atatürk Mah. Ankara Caddesi ve Atatürk Caddesi bağlantılı Soydan Sokak, No: 9, Özgür Apartmanı, K: 3, D: 15 adresinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel Sümbül Sokağa da cepheli konumdadır. Yerinde ve belediyede onaylı projesi üzerinde yapılan incelemede, 15 no.lu dairenin plan itibariyle; (2+1) girişte hol, salon, salonda şömine, mutfak, iki yatak odası, banyo/tuvalet ve balkondan ibaret olduğu tesbit edilmiştir. Daire giriş kapısı çelik kapı, oda kapıları camlı panel kapı, zeminlerin laminant parke, ıslak alanların seramik, pencerelerin pvc olduğu tesbit edilmiştir. Ortak alanlar palladyen mermer, merdivenler ozaik, korkulukları metaldir. Daire doğalgaz ve kombili olup, bina girişi ve Soydan sokağa göre sağ arka cephede yer almaktadır. Dairede mal sahibinin eşi ve kızının ikamet ettiği söylenmiştir. Binada asansör bulunmamaktadır. Proje bağımsız bölüm listesine göre daire faydalı alanı yönünden 82,30 m2 kullanım alanına sahiptir. Kıymet takdirine konu taşınmaz ilçe merkezine nispi mesafede olup, alışveriş noktalarına, çarşı pazara, toplu taşım araç duraklarına yürüme mesafesindedir. Alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş gelişmekte olan bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Çevre yolları ile E-5 Karayolu ve TEM otoyoluna çıkış imkânına sahiptir. Yakınında semt pazarı kurulmaktadır. Yakın çevresinde bölgenin çehresini değiştirecek, değer katacak çok sayıda prestijli yapının inşaatı devam etmektedir. Alışveriş merkezi servis araçları ile bölgeye hizmet vermektedir. Kordon boyu ve sahile yürüme mesafesindedir. Açık ve kapalı otoparkı olmamakla birlikte otopark sorunu bulunmamaktadır. Binanın yıpranma oranı, inşa edildiği tarih itibariyle dikkate alınması gereken ölçüdedir. Taşınmazın bulunduğu parsel orta noktası baz alındığında kıymet takdirine konu taşınmaz: Marmara Denizine 285 m. / E-5 asfaltına 930 m. / Büyükçekmece Kaymakamlık Hizmet binasına 1920 m. / Büyükçekmece Belediye Hizmet binasına 1330 m. / Büyükçekmece-Mimarsinan Devlet Hastanesine 3600 m. takribi kuş uçumu mesafededir.

Adresi : Atatürk Mah. Ankara Caddesi Ve Atatürk Caddesi Bağlantılı Soydan Sokak, No: 9, Özgür Apartmanı, K: 3, D: 15 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 924,22 m2

Arsa Payı : 20/300

İmar Durumu : Yola Mesafesi 930 m. Büyükçekmece İlçesi, Atatürk Mahallesi, 2664 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın Büyükçekmece Uygulama İmar Planında, Ayrık Nizam, 4 Kat, H=12,50 m, TAKS: 0.25, Konut Alanında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.250.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 14:15 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 14:15

16 /12/2024

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02141263

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