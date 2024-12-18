TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.220.000,00

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Taşıt

34DET246 Plakalı , 2020 Model , PEUGEOT Marka , Otomobil Tipli , 10FKBL2677434 Motor No'lu , VR3F35GFTLY031167 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Motor Hacmi 1598cm3 , Rengi Gri , İlgili araç için yapılan kontrollerde aracın kaportasında ve ön tampon ve arka tamponda noktasal çizikler ,ön sağ ayna mekanizmasında sürtme mevcuttur. Konu aracın iç döşemesi iyi ve temiz, ön konsol yerinde temiz, motor ve şanzıman yerindedir. Aracın ruhsatı yoktur. Kapıları kapalı, anahtarı yoktur.Aracın lastikleri aşınmış durumda, arka sağ lastik inmiş durumdadır. SBM kayıtlarındageçmiş 1 adet kazası olup toplam 1.400,00 TL hasar kaydı mevcuttur. Sahibinden.com adresinde 4 adetörnek satış ilanında Örnek 1.280.000,00 TL, 2.örnek 1.180.000,00 TL, 3. Örnek 1.310.000,00 TL ,4. Örnek 1.228.500,00 TL olmak üzereyapılan ortalamahesabında konu aracınmuadilinin 1.247.500,00 TL olduğu hesaplanmıştır. Konu araçta olan noktasal çizikler olması lastiklerin aşınmış olması hususları da değerlendirilmiştir.