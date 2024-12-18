18 Aralık 2024, Çarşamba
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Giriş: 18.12.2024 00:00
T.C.BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2024/42532 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/42532 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.220.000,00
|1
|Taşıt
|34DET246 Plakalı , 2020 Model , PEUGEOT Marka , Otomobil Tipli , 10FKBL2677434 Motor No'lu , VR3F35GFTLY031167 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Motor Hacmi 1598cm3 , Rengi Gri , İlgili araç için yapılan kontrollerde aracın kaportasında ve ön tampon ve arka tamponda noktasal çizikler ,ön sağ ayna mekanizmasında sürtme mevcuttur. Konu aracın iç döşemesi iyi ve temiz, ön konsol yerinde temiz, motor ve şanzıman yerindedir. Aracın ruhsatı yoktur. Kapıları kapalı, anahtarı yoktur.Aracın lastikleri aşınmış durumda, arka sağ lastik inmiş durumdadır. SBM kayıtlarındageçmiş 1 adet kazası olup toplam 1.400,00 TL hasar kaydı mevcuttur. Sahibinden.com adresinde 4 adetörnek satış ilanında Örnek 1.280.000,00 TL, 2.örnek 1.180.000,00 TL, 3. Örnek 1.310.000,00 TL ,4. Örnek 1.228.500,00 TL olmak üzereyapılan ortalamahesabında konu aracınmuadilinin 1.247.500,00 TL olduğu hesaplanmıştır. Konu araçta olan noktasal çizikler olması lastiklerin aşınmış olması hususları da değerlendirilmiştir.
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 14:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 14:35
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 14:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 14:35
16/12/2024 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02141266
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