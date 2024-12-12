T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2024/660 Esas

Davalılar: NAZLI UÇAR - 25447818414 ve MEHMET UÇAR - 40075169844

İLAN

Davacı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ile Davalılar MEHMET UÇAR, NAZLI UÇAR arasında mahkememizde görülmekte olan Ana Baba Rızası Arama davasının yapılan yargılamasında davalıların adresi tespit edilemediğinden davalılara dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili mahkememize verdiği dava dilekçesinde özetle; 50050891592 T.C. KİMLİK nolu Aras UÇAR isimli çocuğun 01.03.2024 tarihinde dünyaya geldiğini, çocuğun biyolojik babasının kim olduğu bilinmediğini, annesinin davalı Nazlı UÇAR, nüfus kaydındaki babasının davalı Mehmet UÇAR'ın olduğunu, Davalı Nazlı UÇAR'ın kök ailesinden maddi ve manevi destek görmediğini, bebeğin biyolojik babasının haberinin olmadığını, bakım hizmetinden yararlanması için Aras UÇAR isimli çocuğunun müvekkil idare tarafından bakımına alınmasını talep etmiş, Gaziosmanpaşa 1. Çocuk Mahkemesinin 2024/42 Tedbir Talep numaralı ve 26.04.2024 tarihli kararı ile çocuk hakkında Bakım Tedbiri kararı verildiğini, Davalı anne ve babanın Aras UÇAR isimli çocuğun bakım ve sorumluluğunu karşılayabilecek sosyo-ekonomik duruma sahip olmadığını, her ikisinin de kalıcı ikametinin olmadığı, davalı annenin uyuşturucu madde kullandığı, davalı babanın önceki tarihte ceza evine girip çıktığı, Aras UÇAR isimli çocuğun kısa sürede dönebileceği ailesinin bulunmadığını, Nazlı UÇAR tarafından idareye verilen dilekçede, çocuğun evlat edindirilmesini talep ettiği, çocuğun bakımını üstlenmemekte kararlı olduğu, 19.08.2024 tarih ve 2024/2046 nolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce tanzim edilen Sosyal İnceleme Raporunda; çocuğun geri dönebileceği bir aile sisteminin olmaması, yaşamını uygun bir aile ortamında sürdürmesinin yüksek yararına olacağı, yüksek çıkarının korunması için Medeni Kanun doğrultusunda işlem başlatılarak evlat edinme hizmetinden yararlandırılmasını, küçüğün evlat edinilmesinde ana baba rızasının tespitini talep etmiştir.

HMK'nın 122.maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz, aksi halde dava dilekçesindeki vakıaların tümünün inkar edilmiş sayılacağının ve HMK 121 ve 129 maddeleri gereği delilleriniz ile başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz, gerekiyorsa tespit edilecek delil avansını mahkememiz veznesine 2 haftalık kesin süre içinde yatırmanız, yapmadığınız takdirde HMK 140/5 gereği ön incelemede eksikliklerinizi tamamlayacağınız, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız hususu iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra teblig olunduğunun sayılacağı, İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02137500

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