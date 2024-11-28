Örnek No:54*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/12331 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12331 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

No Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri) 1 250.000,00 1 Adet 1 Adet soda yapım makinesi fılltech yazılı soda yapım makinesi gri renkli 2 18.000,00 1 Adet 1 Adet koli bantlama makinesi 13A109 seri numaralı 3 400.000,00 200 Adet 200 Adet su arıtma cihazı 200 kutu conax vision marka 4 72.000,00 32 Adet 32 Adet su arıtma cihazıLG Filter Techonology marka 5 144.000,00 64 Adet 64 Adet su arıtma cihazıprestij marka 6 162.000,00 2025 Adet 2025 Adet 3 numara su arıtma filtresi 81 kutu ( her kutuda 25 adet var) eko inline 3 numara su arıtma filtresi 7 384.000,00 4800 Adet 4800 Adet 2 numara su arıtma filtresi 192 kutu (her kutuda 25 adet var ) eko inline 2 numara su arıtma filtresi 8 296.000,00 3700 Adet 3700 Adet su arıtma filtresi 148 kutu ( her kutuda 25 adet var ) eko inline 1 numara su arıtma filtresi 9 240.000,00 3000 Adet 3000 Adet su arıtma filtresi 120 kutu ( her kutuda 25 adet var ) eko inline 3 numara su arıtma filtresi 10 120.000,00 1500 Adet 1500 Adet su arıtma filtresi 60 kutu ( her kutuda 25 adet var ) 3 numara blok su arıtma filtresi

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 10:20

Artırma Bilgileri

28/11/2024 (İİK m.114/4)

Basın No:ILN02132372

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