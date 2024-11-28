01 Aralık 2024, Pazar

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Giriş: 01.12.2024 00:00 Güncelleme: 01.12.2024 00:20

Örnek No:54*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/12331 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12331 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

NoMuhammen KıymetiAdediCinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri)
1250.000,001 Adet1 Adet soda yapım makinesi fılltech yazılı soda yapım makinesi gri renkli
218.000,001 Adet1 Adet koli bantlama makinesi 13A109 seri numaralı
3400.000,00200 Adet200 Adet su arıtma cihazı 200 kutu conax vision marka
472.000,0032 Adet32 Adet su arıtma cihazıLG Filter Techonology marka
5144.000,0064 Adet64 Adet su arıtma cihazıprestij marka
6162.000,002025 Adet2025 Adet 3 numara su arıtma filtresi 81 kutu ( her kutuda 25 adet var) eko inline 3 numara su arıtma filtresi
7384.000,004800 Adet4800 Adet 2 numara su arıtma filtresi 192 kutu (her kutuda 25 adet var ) eko inline 2 numara su arıtma filtresi
8296.000,003700 Adet3700 Adet su arıtma filtresi 148 kutu ( her kutuda 25 adet var ) eko inline 1 numara su arıtma filtresi
9240.000,003000 Adet3000 Adet su arıtma filtresi 120 kutu ( her kutuda 25 adet var ) eko inline 3 numara su arıtma filtresi
10120.000,001500 Adet1500 Adet su arıtma filtresi 60 kutu ( her kutuda 25 adet var ) 3 numara blok su arıtma filtresi
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 10:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 10:20

28/11/2024 (İİK m.114/4)

Basın No:ILN02132372

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