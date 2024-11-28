T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/661 Esas

KARAR NO : 2024/494

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/09/2024 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Omar ve Sahar oğlu, 01/01/1993 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı MOUAZ ALDAHER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLGİLİNİN BİLGİSİNE EN EMİN ŞEKİLDE ULAŞABİLECEĞİ BİR GAZETEDE ve İNTERNETTE İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiş olup,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde de mahkememize veya sanığın bulunduğu yer NöbetçiAsliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanı tutanağa geçirilerek Hakime anaylatılmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAFedebileceği İLAN OLUNUR 28.11.2024

Basın No: ILN02132160

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