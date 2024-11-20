Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/465 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/465 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 509 Parsel sayılı 75,00 m² arsa yüzölçümlü "Arsa" vasıflı ana taşınmazın 29/1024 hissesi satılacaktır. Taşınmaz hisseli olduğundan tahliye ve teslim işlemi yapılmayacaktır.

Tapu kaydının beyanlar hanesinde; 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. Beyanı mevcuttur.

Ana Taşınmaz Özellikleri

(İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 509 Parsel)

Parsel üzerinde, yasal izin ve belgeleri olmadan yapılmış olan tek katlı 70 m² alanlı yapı tespit edilmiştir.

Yapı metruk halde olup kullanılmaması için kapatıldığı görülmüştür. Yapının tamamı toplam brüt 70,00 m² alanlıdır. Bina dahilinde kat irtifakı / kat mülkiyeti kurulu değildir. Parsel üzerinde gelir getirecek ağaç bulunmamaktadır. Parsel hafif eğimli bir yapıya sahip olup Kardeş Sokak'a 8,8 m cepheli olup, kuzeyden güneye 8 m parselin derinliği bulunmaktadır. Parselde kain yapının mevcut haliyle ekonomik değeri bulunmamaktadır.

Adresi : Sultançiftliği Mah. Türbe Sok. No: 10 Çekmeköy / İSTANBUL

Ana Taşınmaz Yüzölçümü: 75 m2

İmar Durumu: İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, 509 Parsel sayılı yer, 17.10.2008 t.t. 1/1000 ölçekli Taşdelen Uygulama İmar Planı kapsamında, A, Aİ Nizam, KAKS:1,20 yapılaşma şartlarında Konut alanında kalmakta olduğu öğrenilmiştir.

Kıymeti : 87.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2025 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2025 - 10:15

20/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No:ILN02132161

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