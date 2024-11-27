24 AY SÜRELİ AKARYAKIT VE ADBLUE ALIMI

BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



24 Ay Süreli Akaryakıt ve Adblue Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1564320

1-İdarenin a) Adı : BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ b) Adresi : İSMET PAŞA MAH. TUNA CAD. GÜN IŞIĞI SİTESİ C2 BLOK NO: 59ER 34040 BAYRAMPAŞA BAYRAMPAŞA/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 02126630303 - 2124879954 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 24 Ay Süreli Akaryakıt ve Adblue Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 200.000 Litre Kurşunsuz Benzin, 200.000 Litre Motorin ve 3.270 Kilogram Adblue alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici ve/veya Yüklenici adına bu iş kapsamında hizmet verecek olan Türkiye genelindeki tüm akaryakıt satış istasyonlarından otomatik olarak, İdarenin ihtiyacı nispetinde, İdare tarafından Yükleniciye yazılı olarak bildirilecek araçların yakıt depolarına Yükleniciye bildirilen yakıt tiplerine uygun olarak teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : Yükleniciye bildirilen yakıt tiplerine uygun olarak, 24 ay süresince İdarenin ihtiyacı doğrultusunda akaryakıt istasyonlarından teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imza tarihinden itibaren işe başlanır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.12.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük - İsmet Paşa Mah. Tuna Cad. Gün Işığı Sitesi C2 Blok No: 59ER Bayrampaşa/İstanbul



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstasyon Bayi Listesi

Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

Ruhsatlı Akaryakıt İstasyonu Olduğunu Gösteren Belge



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02128376

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