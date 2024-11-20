20 Kasım 2024, Çarşamba

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Giriş: 20.11.2024 00:00 Güncelleme: 20.11.2024 00:01
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
S.No Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad Adresi Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Toplam Borç
1 0980141253 18680691784 ABDULLAH ATASEVEN FATİH SULTAN MEHMET MAH. ÇAPRAZ SK. Kapı No:6 Daire No:2- Tel: SARIYER İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 2024091766XFU0000002 2024091714XFg0000010 32.110,00 TL 32.110,00 TL
2 0980141254 18680691784 ABDULLAH ATASEVEN FATİH SULTAN MEHMET MAH. ÇAPRAZ SK. Kapı No:6 Daire No:2- Tel: SARIYER İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 2024091766XFU0000003 2024091714XFg0000024 32.110,00 TL 32.110,00 TL
3 0980141255 18680691784 ABDULLAH ATASEVEN FATİH SULTAN MEHMET MAH. ÇAPRAZ SK. Kapı No:6 Daire No:2- Tel: SARIYER İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 2024091766XFU0000005 2024091714XFg0000041 32.110,00 TL 32.110,00 TL
4 0980141256 18680691784 ABDULLAH ATASEVEN FATİH SULTAN MEHMET MAH. ÇAPRAZ SK. Kapı No:6 Daire No:2- Tel: SARIYER İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 2024091766XFU0000006 2024091714XFg0000043 32.110,00 TL 32.110,00 TL
5 0980141257 18680691784 ABDULLAH ATASEVEN FATİH SULTAN MEHMET MAH. ÇAPRAZ SK. Kapı No:6 Daire No:2- Tel: SARIYER İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 2024091766XFU0000004 2024091714XFg0000033 32.110,00 TL 32.110,00 TL
6 0080761358 13579495924 BİLAL AFŞAR LİNKÖPING / İSVEÇ KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 01/2016-12/2016 4310 2023031066XFU0000003 2023031014XFg0000072 43.222,49 TL 43.222,49 TL
7 0080761359 13579495924 BİLAL AFŞAR LİNKÖPING / İSVEÇ KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 04/2016-04/2016 15 2023031066XFU0000003 2023031014XFg0000066 27.247,69 TL 27.247,69 TL
8 0080761360 13579495924 BİLAL AFŞAR LİNKÖPING / İSVEÇ KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 01/2018-12/2018 10 2023031066XFU0000006 2023031014XFg0000175 40.562,07 TL 40.562,07 TL
9 0080761361 13579495924 BİLAL AFŞAR LİNKÖPING / İSVEÇ KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 12/2018-12/2018 15 2023031066XFU0000006 2023031014XFg0000156 29.792,10 TL 29.792,10 TL
10 0080761362 13579495924 BİLAL AFŞAR LİNKÖPING / İSVEÇ KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 04/2019-04/2019 15 2023031066XFU0000006 2023031014XFg0000171 19.902,71 TL 19.902,71 TL
11 520573238 ADNAN HASAN ALI ALI -- -- Kapı No:-- Daire No:-- Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 10/2019-10/2019 15 2023102766XFU0000001 2023102714XFg0000002 28.004,67 TL 28.004,67 TL
12 590308595 10706581468 ŞENOL ALTAN ZEKERİYAKÖY MAH. KARAAĞAÇ KELEBEK SK. Kapı No:32 Daire No: Tel: SARIYER İSTANBUL 01/2018-12/2018 10 2023071166XFU0000003 2023071114XFg0000067 17.599,84 TL 17.599,84 TL
13 5640528691 JOHANNES PİETER KNAUFF MASLAK BEYBİ GİZ PLA Kapı No:28 Daire No:14 Tel:2123595700 ŞİŞLİ İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 2024091766XFZ0000006 2024091714XFl0000047 32.110,00 TL 32.110,00 TL
14 5640528691 JOHANNES PİETER KNAUFF MASLAK BEYBİ GİZ PLA Kapı No:28 Daire No:14 Tel:2123595700 ŞİŞLİ İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 2024091766XFZ0000007 2024091714XFl0000055 32.110,00 TL 32.110,00 TL
15 5640528691 JOHANNES PİETER KNAUFF MASLAK BEYBİ GİZ PLA Kapı No:28 Daire No:14 Tel:2123595700 ŞİŞLİ İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 2024091766XFZ0000008 2024091714XFl0000063 32.110,00 TL 32.110,00 TL
16 5640528691 JOHANNES PİETER KNAUFF MASLAK BEYBİ GİZ PLA Kapı No:28 Daire No:14 Tel:2123595700 ŞİŞLİ İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 2024091766XFZ0000009 2024091714XFl0000067 32.110,00 TL 32.110,00 TL
17 5640528691 JOHANNES PİETER KNAUFF MASLAK BEYBİ GİZ PLA Kapı No:28 Daire No:14 Tel:2123595700 ŞİŞLİ İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 2024091766XFZ0000010 2024091714XFl0000070 32.110,00 TL 32.110,00 TL
18 5950528865 36017191738 İSMAİL KURT BAKLACI MAH. FİKİR SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 12/2018-12/2018 15 2024072266XFZ0000003 2024072214XFl0000067 24.254,07 TL 24.254,07 TL
19 5950528865 36017191738 İSMAİL KURT BAKLACI MAH. FİKİR SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 04/2019-04/2019 15 2024072266XFZ0000003 2024072214XFl0000046 30.186,44 TL 30.186,44 TL
20 5950528865 36017191738 İSMAİL KURT BAKLACI MAH. FİKİR SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 10/2016-10/2016 15 2024072266XFZ0000003 2024072214XFl0000070 34.733,52 TL 34.733,52 TL
21 5950528865 36017191738 İSMAİL KURT BAKLACI MAH. FİKİR SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 12/2017-12/2017 15 2024072266XFZ0000003 2024072214XFl0000062 41.718,52 TL 41.718,52 TL
22 5950528865 36017191738 İSMAİL KURT BAKLACI MAH. FİKİR SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 10/2016-10/2016 15 2024072266XFZ0000008 2024072214XFl0000174 34.733,52 TL 34.733,52 TL
23 5950528865 36017191738 İSMAİL KURT BAKLACI MAH. FİKİR SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 04/2019-04/2019 15 2024072266XFZ0000008 2024072214XFl0000150 30.186,44 TL 30.186,44 TL
24 5950528865 36017191738 İSMAİL KURT BAKLACI MAH. FİKİR SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 12/2017-12/2017 15 2024072266XFZ0000008 2024072214XFl0000166 41.718,52 TL 41.718,52 TL
25 5950528865 36017191738 İSMAİL KURT BAKLACI MAH. FİKİR SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL 12/2018-12/2018 15 2024072266XFZ0000008 2024072214XFl0000171 24.254,07 TL 24.254,07 TL
26 6190108193 26729013718 MURAT İSMAİL MERTOĞLU GÖZTEPE MAH. EVSEN SK. OYAK APT Kapı No:5 Daire No:18 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 2024091766XFa0000004 2024091714XFm0000025 32.110,00 TL 32.110,00 TL
27 6190108193 26729013718 MURAT İSMAİL MERTOĞLU GÖZTEPE MAH. EVSEN SK. OYAK APT Kapı No:5 Daire No:18 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 2024091766XFa0000003 2024091714XFm0000011 32.110,00 TL 32.110,00 TL
28 6190108193 26729013718 MURAT İSMAİL MERTOĞLU GÖZTEPE MAH. EVSEN SK. OYAK APT Kapı No:5 Daire No:18 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 2024091766XFa0000005 2024091714XFm0000034 32.110,00 TL 32.110,00 TL
29 6190108193 26729013718 MURAT İSMAİL MERTOĞLU GÖZTEPE MAH. EVSEN SK. OYAK APT Kapı No:5 Daire No:18 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 2024091766XFa0000006 2024091714XFm0000042 32.110,00 TL 32.110,00 TL
30 6190108193 26729013718 MURAT İSMAİL MERTOĞLU GÖZTEPE MAH. EVSEN SK. OYAK APT Kapı No:5 Daire No:18 Tel: KADIKÖY İSTANBUL 01/2016-12/2016 4310 2024091766XFa0000007 2024091714XFm0000044 32.110,00 TL 32.110,00 TL
Yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılan Sarıyer Vergi Dairesi mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı V.U.K. nun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır.213 sayılı kanunun 105nci maddesi gereğince dları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaen bir ay içersinde Sarıyer Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15. günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden itibaren başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatt etmeleri, taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerinin bildirilmeleri ; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , riayet edilmediği takdirde anılan kanunun 106.ncı maddesi gereğince iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02123744

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