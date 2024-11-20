İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılan Sarıyer Vergi Dairesi mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı V.U.K. nun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır.213 sayılı kanunun 105nci maddesi gereğince dları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaen bir ay içersinde Sarıyer Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15. günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden itibaren başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatt etmeleri, taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerinin bildirilmeleri ; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , riayet edilmediği takdirde anılan kanunun 106.ncı maddesi gereğince iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.