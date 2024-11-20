20 Kasım 2024, Çarşamba

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Giriş: 20.11.2024 00:00 Güncelleme: 20.11.2024 00:01
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Sıra
No		 Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvanı Adres Vergi
Dönemi		 AnaVergiVergi (*) Vergi Kodu (*) Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı
Borcu
Toplamı		 Ceza Toplamı Tutarı
1 1100496522 52273768156 Uğur AYDEMİR Yeşilova Mah. 2.Aşık Veysel Cad. No:21 Daire No:1 Küçükçekmece/ İST. 10/2013-12/2013 0032 3080 2019071166T4S0000153 2019071014T5I0004636 22.685,46
2 1100496522 52273768156 Uğur AYDEMİR Yeşilova Mah. 2.Aşık Veysel Cad. No:21 Daire No:1 Küçükçekmece/ İST. 01/2013-12/2013 0001 3080 2019071166T4S0000153 2019071014T5I0004713 32.003,10
3 1230068790 Ayşin İnş. Tur.Akaryakıt Ltd.Şti. Zeytinlik Mah. Cumhuriyet Sk. No:22 Daire No:4 Bakırköy/İST. 03/2013-03/2013 0015 0015 2019071166T4S0000262 2019071014T5I0004696 102.520,17
4 1230068790 Ayşin İnş. Tur.Akaryakıt Ltd.Şti. Zeytinlik Mah. Cumhuriyet Sk. No:22 Daire No:4 Bakırköy/İST. 01/2013-03/2013 0033 3080 2019071166T4S0000262 2019071014T5I0004656 530.000,60
5 1230068790 Ayşin İnş. Tur.Akaryakıt Ltd.Şti. Zeytinlik Mah. Cumhuriyet Sk. No:22 Daire No:4 Bakırköy/İST. 01/2013-12/2013 0010 0010 2019071166T4S0000262 2019071014T5I0004666 123.773,16
6 1230068790 Ayşin İnş. Tur.Akaryakıt Ltd.Şti. Zeytinlik Mah. Cumhuriyet Sk. No:22 Daire No:4 Bakırköy/İST. 07/2013-09/2013 0033 3080 2019071166T4S0000262 2019071014T5I0004677 112.429,49
7 1230068790 Ayşin İnş. Tur.Akaryakıt Ltd.Şti. Zeytinlik Mah. Cumhuriyet Sk. No:22 Daire No:4 Bakırköy/İST. 03/2013-03/2013 0015 3080 2019071166T4S0000262 2019071014T5I0004666 307.560,51
8 1230068790 Ayşin İnş. Tur.Akaryakıt Ltd.Şti. Zeytinlik Mah. Cumhuriyet Sk. No:22 Daire No:4 Bakırköy/İST. 01/2013-12/2013 0010 3080 2019071166T4S0000262 2019071014T5I0004666 556.979,22
9 1230068790 Ayşin İnş. Tur.Akaryakıt Ltd.Şti. Zeytinlik Mah. Cumhuriyet Sk. No:22 Daire No:4 Bakırköy/İST. 04/2013-06/2013 0033 3080 2019071166T4S0000262 2019071014T5I0004715 24.604,02
10 2020170014 60226517492 Mehmet CANTEKİN Atatürk Mah.Cemal Gürsel Cad. İbb Evsizler Barınak No:12 Esenyurt/İST. 09/2013-09/2013 0015 3080 2019071166T4T0000026 2019071014T5J0004056 19.245,78
11 2020170014 60226517492 Mehmet CANTEKİN Atatürk Mah.Cemal Gürsel Cad. İbb Evsizler Barınak No:12 Esenyurt/İST. 07/2013-07/2013 0015 3080 2019071166T4T0000026 2019071014T5J0004047 17.358,21
12 2020170014 60226517492 Mehmet CANTEKİN Atatürk Mah.Cemal Gürsel Cad. İbb Evsizler Barınak No:12 Esenyurt/İST. 11/2013-11/2013 0015 0015 2019071166T4T0000026 2019071014T5J0004065 66.254,06
13 2020170014 60226517492 Mehmet CANTEKİN Atatürk Mah.Cemal Gürsel Cad. İbb Evsizler Barınak No:12 Esenyurt/İST. 04/2013-04/2013 0015 3080 2019071166T4T0000026 2019071014T5J0004029 40.382,13
14 2020170014 60226517492 Mehmet CANTEKİN Atatürk Mah.Cemal Gürsel Cad. İbb Evsizler Barınak No:12 Esenyurt/İST. 05/2013-05/2013 0015 3080 2019071166T4T0000026 2019071014T5J0004038 27.144,30
15 2020170014 60226517492 Mehmet CANTEKİN Atatürk Mah.Cemal Gürsel Cad. İbb Evsizler Barınak No:12 Esenyurt/İST. 11/2013-11/2013 0015 3080 2019071166T4T0000026 2019071014T5J0004065 198.762,18
16 5480514709 Kg Tekstil Temiz.Gıda İnş. Malz.Ltd.Şti Osmaniye Mah/Semt Mine Sk. No:4 Daire No:26 Bakırköy/ İST 01/2015-03/2015 0033 3080 2020021366T4W0000236 2020021314T5M0000390 136.607,76
17 5480514709 Kg Tekstil Temiz.Gıda İnş. Malz.Ltd.Şti Osmaniye Mah/Semt Mine Sk. No:4 Daire No:26 Bakırköy/ İST 01/2015-12/2015 0010 3080 2020021366T4W0000236 2020021314T5M0000393 138.174,39
18 5480514709 Kg Tekstil Temiz.Gıda İnş. Malz.Ltd.Şti Osmaniye Mah/Semt Mine Sk. No:4 Daire No:26 Bakırköy/ İST 01/2015-01/2015 0015 3080 2020021366T4W0000236 2020021314T5M0000388 73.018,38
19 5480514709 Kg Tekstil Temiz.Gıda İnş. Malz.Ltd.Şti Osmaniye Mah/Semt Mine Sk. No:4 Daire No:26 Bakırköy/ İST 01/2015-01/2015 0015 0015 2020021366T4W0000236 2020021314T5M0000388 24.339,46
20 5480514709 Kg Tekstil Temiz.Gıda İnş. Malz.Ltd.Şti Osmaniye Mah/Semt Mine Sk. No:4 Daire No:26 Bakırköy/ İST 01/2015-12/2015 0010 0010 2020021366T4W0000236 2020021314T5M0000393 30.705,42
21 5950065529 18181089714 Tahsin KURT Sümer Mah. 69071 Sk. No:2 Daire No:09 Seyhan/Adana 07/2013-09/2013 3080 3080 2019041266T4W0001182 2019041014T5M0001369 60.207,15
22 5950065529 18181089714 Tahsin KURT Sümer Mah. 69071 Sk. No:2 Daire No:09 Seyhan/Adana 01/2013-03/2013 3080 3080 2019041266T4W0001182 2019041014T5M0001366 75.481,35
23 5950065529 18181089714 Tahsin KURT Sümer Mah. 69071 Sk. No:2 Daire No:09 Seyhan/Adana 10/2013-12/2013 3080 3080 2019041266T4W0001182 2019041014T5M0001370 30.038,04
24 5950065529 18181089714 Tahsin KURT Sümer Mah. 69071 Sk. No:2 Daire No:09 Seyhan/Adana 04/2013-06/2013 3080 3080 2019041266T4W0001182 2019041014T5M0001368 73.893,36
25 5950065529 18181089714 Tahsin KURT Sümer Mah. 69071 Sk. No:2 Daire No:09 Seyhan/Adana 01/2013-12/2013 3080 3080 2019041266T4W0001182 2019041014T5M0001367 548.380,61
26 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 01/2015-12/2015 0010 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000294 80.263,04
27 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 04/2016-06/2016 0033 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000295 110.834,37
28 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 10/2015-12/2015 0033 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000310 28.461,99
29 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 05/2016-05/2016 0015 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000299 32.791,05
30 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 11/2016-11/2016 0015 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000333 68.330,79
31 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 10/2016-12/2016 0033 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000328 265.186,76
32 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 01/2016-12/2016 0010 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000322 403.082,13
33 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 01/2016-03/2016 0033 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000318 56.970,54
34 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 01/2016-12/2016 0010 0010 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000322 134.360,71
35 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 02/2016-02/2016 0015 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000326 18.953,15
36 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 10/2016-10/2016 0015 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000324 81.924,80
37 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 12/2016-12/2016 0015 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000296 88.412,49
38 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 08/2016-08/2016 0015 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000315 61.477,07
39 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 10/2016-10/2016 0015 0015 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000324 18.205,51
40 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 03/2016-03/2016 0015 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000330 24.509,84
41 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 12/2016-12/2016 0015 0015 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000296 19.647,22
42 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 07/2016-09/2016 0033 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000311 171.631,53
43 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 06/2016-06/2016 0015 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000303 36.409,95
44 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 09/2016-09/2016 0015 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000319 40.671,14
45 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 04/2016-04/2016 0015 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000334 30.549,96
46 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 07/2016-07/2016 0015 3080 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000307 52.320,20
47 7350845239 Rg Ajans Kağıt Matbaa Org.ve Bil. Hiz.Ltd Şti Kartaltepe Mah. Filiz Sk. No:46 Daire No:3 Bakırköy/İST 01/2015-12/2015 0010 0010 2019111566T4Y0000048 2019111414T5O0000294 17.836,23
48 9870249308 Yuvam Ambalaj Medikal Ltd Şti Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu No:12 Daire No:27 Bakırköy/İST 06/2019-06/2019 0015 0015 2019081966T4a0000839 2019081614T5Q0001598 25.145,39
49 9870249308 Yuvam Ambalaj Medikal Ltd Şti Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu No:12 Daire No:27 Bakırköy/İST 07/2019-07/2019 0015 0015 2019091266T4a0000574 2019091214T5Q0001164 18.566,89
"Bakırköy Vergi dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılıV.U.K'nun 103-106maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içindeVergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

Basın No: ILN02124107

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