16 Kasım 2024, Cumartesi
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Giriş: 16.11.2024 00:00
|İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|VERGİ KİMLİK NO
|MÜKELLEFİN ADI-SOYADI
VEYA ÜNVANI
|ADRESİ
|VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ
|VERGİ VEYA CEZANIN NEVİ
|Ana Takip Dosya No
|TAKİP NO
|VERGİ VEYA CEZANIN TUTARI
|0021614738
|AHMED ABDULLAH
|İSMETPAŞA MAH. 89. SK. KAT:3 Kapı No:37 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
|202105202105
|9085
|2021102966Oiq0085603
|2021101714Oj50013601
|1.339,00 TL
|0021614738
|AHMED ABDULLAH
|İSMETPAŞA MAH. 89. SK. KAT:3 Kapı No:37 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
|202105202105
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|2021102966Oiq0085603
|2021101714Oj50143835
|1.339,00 TL
|0021614738
|AHMED ABDULLAH
|İSMETPAŞA MAH. 89. SK. KAT:3 Kapı No:37 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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|1.339,00 TL
|0021614738
|AHMED ABDULLAH
|İSMETPAŞA MAH. 89. SK. KAT:3 Kapı No:37 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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|2.698,00 TL
|0021614738
|AHMED ABDULLAH
|İSMETPAŞA MAH. 89. SK. KAT:3 Kapı No:37 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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|2021101714Oj50144136
|144,00 TL
|0021614738
|AHMED ABDULLAH
|İSMETPAŞA MAH. 89. SK. KAT:3 Kapı No:37 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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|2021101714Oj50063536
|2.473,00 TL
|0021614738
|AHMED ABDULLAH
|İSMETPAŞA MAH. 89. SK. KAT:3 Kapı No:37 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
|202104202104
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|2021101614Oj50018549
|2.698,00 TL
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|AHMED ABDULLAH
|İSMETPAŞA MAH. 89. SK. KAT:3 Kapı No:37 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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|AHMED ABDULLAH
|İSMETPAŞA MAH. 89. SK. KAT:3 Kapı No:37 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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|1.339,00 TL
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|AHMED ABDULLAH
|İSMETPAŞA MAH. 89. SK. KAT:3 Kapı No:37 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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|AHMED ABDULLAH
|İSMETPAŞA MAH. 89. SK. KAT:3 Kapı No:37 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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|0080535519
|TUFAN AFRİNDERİN
|FINDIKLI MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD. Kapı No:101 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL
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|13.400,00 TL
|0080535519
|TUFAN AFRİNDERİN
|FINDIKLI MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD. Kapı No:101 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|202106202106
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|TUFAN AFRİNDERİN
|FINDIKLI MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD. Kapı No:101 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL
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|144,00 TL
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|TUFAN AFRİNDERİN
|FINDIKLI MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD. Kapı No:101 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|202109202109
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|TUFAN AFRİNDERİN
|FINDIKLI MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD. Kapı No:101 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL
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|TUFAN AFRİNDERİN
|FINDIKLI MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD. Kapı No:101 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL
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|TUFAN AFRİNDERİN
|FINDIKLI MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD. Kapı No:101 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|202106202106
|9085
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|2022031714Oj50036812
|314,00 TL
|0080535519
|TUFAN AFRİNDERİN
|FINDIKLI MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD. Kapı No:101 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL
|202105202105
|9085
|2022040466Oiq0012655
|2022031714Oj50043212
|314,00 TL
|0140415537
|CEVDET AKAYRAN
|MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|202107202107
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|2.698,00 TL
|0140415537
|CEVDET AKAYRAN
|MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
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|2.698,00 TL
|0140415537
|CEVDET AKAYRAN
|MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|202107202107
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|2.698,00 TL
|0140415537
|CEVDET AKAYRAN
|MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
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|2.842,00 TL
|0140415537
|CEVDET AKAYRAN
|MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
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|2.842,00 TL
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|CEVDET AKAYRAN
|MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
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|144,00 TL
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|CEVDET AKAYRAN
|MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|202106202106
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|144,00 TL
|0140415537
|CEVDET AKAYRAN
|MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
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|3.012,00 TL
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|CEVDET AKAYRAN
|MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
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|2.698,00 TL
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|CEVDET AKAYRAN
|MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
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|2021101714Oj50146527
|2.698,00 TL
|0140415537
|CEVDET AKAYRAN
|MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|202107202107
|9085
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|2021101714Oj50014214
|2.842,00 TL
|0140415537
|CEVDET AKAYRAN
|MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL
|202106202106
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|2021102166Oiq0008690
|2021101714Oj50012329
|2.698,00 TL
|0150028679
|EROL AKBAŞ
|SANAYİ MAH. DORUK SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL
|202108202108
|9085
|2021102166Oiq0009451
|2021101614Oj50059917
|13.400,00 TL
|0150028679
|EROL AKBAŞ
|SANAYİ MAH. DORUK SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL
|202107202107
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|2021102166Oiq0009451
|2021101714Oj50017223
|6.700,00 TL
|Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK'nun 103-106.Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN02119750
#ilan.gov.tr