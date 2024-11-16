16 Kasım 2024, Cumartesi

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Giriş: 16.11.2024 00:00
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
VERGİ KİMLİK NO MÜKELLEFİN ADI-SOYADI
VEYA ÜNVANI 		ADRESİ VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ VERGİ VEYA CEZANIN NEVİ Ana Takip Dosya No TAKİP NO VERGİ VEYA CEZANIN TUTARI
0021614738 AHMED ABDULLAH İSMETPAŞA MAH. 89. SK. KAT:3 Kapı No:37 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 202105202105 9085 2021102966Oiq0085603 2021101714Oj50013601 1.339,00 TL
0021614738 AHMED ABDULLAH İSMETPAŞA MAH. 89. SK. KAT:3 Kapı No:37 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 202105202105 9085 2021102966Oiq0085603 2021101714Oj50143835 1.339,00 TL
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0021614738 AHMED ABDULLAH İSMETPAŞA MAH. 89. SK. KAT:3 Kapı No:37 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 202105202105 9085 2021102966Oiq0085603 2021101714Oj50146221 2.698,00 TL
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0080535519 TUFAN AFRİNDERİN FINDIKLI MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD. Kapı No:101 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL 202110202110 9085 2022040466Oiq0012655 2022031614Oj50033108 13.400,00 TL
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0080535519 TUFAN AFRİNDERİN FINDIKLI MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD. Kapı No:101 Daire No:3 Tel: MALTEPE İSTANBUL 202105202105 9085 2022040466Oiq0012655 2022031714Oj50043212 314,00 TL
0140415537 CEVDET AKAYRAN MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 202107202107 9085 2021102166Oiq0008690 2021101714Oj50018919 2.698,00 TL
0140415537 CEVDET AKAYRAN MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 202107202107 9085 2021102166Oiq0008690 2021101714Oj50017213 2.698,00 TL
0140415537 CEVDET AKAYRAN MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 202107202107 9085 2021102166Oiq0008690 2021101714Oj50146034 2.698,00 TL
0140415537 CEVDET AKAYRAN MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 202106202106 9085 2021102166Oiq0008690 2021101714Oj50011551 2.842,00 TL
0140415537 CEVDET AKAYRAN MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 202106202106 9085 2021102166Oiq0008690 2021101714Oj50011246 2.842,00 TL
0140415537 CEVDET AKAYRAN MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 202107202107 9085 2021102166Oiq0008690 2021101714Oj50142175 144,00 TL
0140415537 CEVDET AKAYRAN MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 202106202106 9085 2021102166Oiq0008690 2021101714Oj50146329 144,00 TL
0140415537 CEVDET AKAYRAN MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 202107202107 9085 2021102166Oiq0008690 2021101714Oj50148866 3.012,00 TL
0140415537 CEVDET AKAYRAN MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 202106202106 9085 2021102166Oiq0008690 2021101714Oj50008489 2.698,00 TL
0140415537 CEVDET AKAYRAN MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 202107202107 9085 2021102166Oiq0008690 2021101714Oj50146527 2.698,00 TL
0140415537 CEVDET AKAYRAN MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 202107202107 9085 2021102166Oiq0008690 2021101714Oj50014214 2.842,00 TL
0140415537 CEVDET AKAYRAN MİMAR SİNAN MAH. KASSAM ÇEŞME SK. ALEM APT. Kapı No:2 Daire No:2 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL 202106202106 9085 2021102166Oiq0008690 2021101714Oj50012329 2.698,00 TL
0150028679 EROL AKBAŞ SANAYİ MAH. DORUK SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 202108202108 9085 2021102166Oiq0009451 2021101614Oj50059917 13.400,00 TL
0150028679 EROL AKBAŞ SANAYİ MAH. DORUK SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 202107202107 9085 2021102166Oiq0009451 2021101714Oj50017223 6.700,00 TL
Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK'nun 103-106.Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02119750

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