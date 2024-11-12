İ L A N

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA

İHALENİN KONUSU:

Çekmeköy İlçe sınırları dahilinde mülkiyeti ve/veya hüküm ve tasarrufu Çekmeköy Belediyesine ait olup uygun görülen şartname eki listede adres bilgileri verilen 9 (Dokuz) adet Baz İstasyonu Yerinin kiraya verilmesi işi. 2886 Devlet İhale Kanununun 45' inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 (Beş) yıl süre ile Çekmeköy Belediyesi, Belediye Encümenince 21.11.2024 tarihinde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

İşin nevi: Çekmeköy İlçe sınırları dahilinde Mülkiyeti ve/veya Hüküm ve Tasarrufu Çekmeköy Belediyesine ait olup uygun görülen şartname eki listede adres bilgileri verilen 9 (Dokuz) adet Baz İstasyonu Yerinin kiraya verilmesi

İlçe: Çekmeköy

İlçe/Mahalle: Çekmeköy Geneli

Encümen Kararı: Tarih: 17.10.2024 - Karar No: 374

Kira Süresi: 5 (Beş) yıl

İhale tarih ve saati: 21.11.2024 tarih ve saat 10:00

Kira Muhammen Bedel (yıllık): 95.000,00 TL (Doksanbeşbin TürkLirası) + KDV (1 adet baz istasyon yeri için)

Geçici teminat: 2.850,00 TL (İkibinsekizyüzelli TürkLirası)

İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü

İhale ilan şekli: Belediye ve Kaymakamlık İlan Panosu, Web sitesi, Gazete İlanı

Şartname bedeli: 5.000,00 TL (Beşbin TürkLirası) (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir)

İhale komisyonu yeri ve adresi: 1.Kat Toplantı Salonu Belediye Başkanlık Binası, Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy/İST.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeninde hazır bulunacaklardır.

1-Telekomünikasyon firması olduğunu gösterir belge,2-Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili makamdan) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,3-Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri,4-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri,5-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,6-Derneklerden; Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,7-Geçici teminat mektubu veya makbuzu,8-Şartname alındı makbuzu,9-Tebliğ adresi,10-Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;1-Tedavüldeki Türk Parası,2- Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

1-İhale Şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilecektir. 2-İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45' inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü uygulanmak suretiyle yapılacaktır. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, bir bölümünü veya tamamını yapmakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. 3-2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6' ncı Maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasaya rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir. 4-Sözleşme ile ilgili her türlü vergi, resim ve harç, karar pulu vb. diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir. 5-İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatları bütçeye gelir kaydedilir.

Basın No: ILN02117993

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