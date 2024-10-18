T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO: 2022/897 Esas

KARAR NO: 2024/267 Karar

Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/03/2024 tarihli ilamı ile TCK 106/1-1.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDENİYLE DENETİMLİ SERBESTLİK (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Kemal ve Ayşa kızı 01/11/1972 doğumlu, Ankara, Çamlıdere, Muzrupağacın mah/köy nüfusuna kayıtlı HOCAKIZ ÖZTÜRK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Tirajı 50.000'in altındaki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.16.10.2024

Basın No: ILN02105836

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