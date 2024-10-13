VETERİNERLİK MALZEMESİ, YEM VE İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Veteriner İşleri Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Mal ve Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1360437

1-İdarenin

a) Adı : SULTANBEYLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : BATTALGAZİ MAHALLESİ, ÖZGÜRLÜK CADDESİ, HAYDARPAŞA SOKAK, NO:9 34935 SULTANBEYLİ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2165641300 - 2163984884

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Veteriner İşleri Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Mal ve Malzeme

b) Niteliği, türü ve miktarı :

Veteriner İşleri Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Mal ve Malzeme Alımı İhalesi Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Belirtildiği gibi 1. Kısım 3 kalem Yem Alımı, 2. Kısım 1 kalem Veteriner Lazer Terapi Cihazı alımı, 3. Kısım 6 kalem sarf malzeme, 4. Kısım 2 kalem biyosidal ürün alımı olmak üzere toplamda 4 kısımdan oluşmaktadır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Battalgazi Mah., Özgürlük Cad., Haydarpaşa Sk. No:9 Veteriner İşleri Şefliği Deposu Sultanbeyli-İST

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 30 gün

d) İşe başlama tarihi : 19.11.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.10.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğü (Battalgazi Mah., Özgürlük Cad., Haydarpaşa Sk. No:9 Temizlik İşleri Müdürlüğü Toplantı Salonu)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İşletme Kayıt Belgesi

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ruhsat ve Etiket

Ürün Güvenlik Belgesi (MSDS)

Yetkili Satıcı Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1. Kısım (Yem Alımı), 2. Kısım (Veteriner Lazer Terapi Cihazı) kısımlarında %1(Bir ), 3. Kısım (Sarf Malzemeler), 4. Kısım (Biyosidal Ürün) kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02102661

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