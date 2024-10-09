BETON ELEMANLARI VE NALBURİYE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

AVCILAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



2024 YILI BETON ELEMANLARI VE NALBURİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1335391 1-İdarenin a) Adı : AVCILAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Naim Süleymanoğlu Sokak No:10 34310 Ambarlı Mah. AVCILAR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 4446989-1151 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI BETON ELEMANLARI VE NALBURİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 76 KALEMDE MUHTELİF BETON ELEMANLARI VE NALBURİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TÜM MALZEMELER PALETLİ, AMBALAJLI VE BAĞLI OLARAK; AVCILAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AVCILAR İLÇESİ, GÜMÜŞPALA MAHALLESİ KARAYOLLARI MEVKİİ İSKEÇE CADDESİ, BİLA NO (İGDAŞ YANI) ADRESİNDEKİ YOL YAPIM ONARIM AMİRLİĞİ DEPOSUNA PEYDEY PEY TESLİM EDİLECEKTR. MELZEMELER 25.12.2024 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLMİŞ OLACAKTIR. ç) Süresi/teslim tarihi : 25.12.2023 TARİHİNDE KADAR TÜM MALZEMELER TEK SEFER YADA PEYDER, PEY PALETLİ, AMBALAJLI VE BAĞLI OLARAK; AVCILAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AVCILAR İLÇESİ, GÜMÜŞPALA MAHALLESİ KARAYOLLARI MEVKİİ İSKEÇE CADDESİ, BİLA NO DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.11.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : AVCILAR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALAM ŞEFLİĞİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın No: ILN02100627

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