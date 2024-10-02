T.C. İSTANBUL 18. AİLE MAHKEMESİ

Esas No : 2024/106 Esas 30/09/2024

İLAN

Davacı, GURBET YORULMAZ ileDavalı, KEREM YORULMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

SALİH ve HEDİYE 'den olma, 03/03/1986 doğumlu, 45115985682 T.C kimlik nolu Davalı , KEREM YORULMAZ'a tebligat yapılamamış olduğundan davalıya ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı KEREM YORULMAZ'ın duruşmanın atılı bulunduğu 19/11/2024 günü saat:15:30'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması, sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,ayrıca ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde delil ve tanık listesini ibraz etmesi, başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususları verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususunun KEREM YORULMAZ'a tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02097511

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