İLANEN TEBLİĞ

T.C ESENLER KAYMAKAMLIĞI

İlçe Emniyet Müdürlüğü

07.03.2024 – 04.09.2024 Tarihleri arasında Esenler Trafik Denetleme Büro Amirliği sorumluluk alanı içerisinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 116. maddesine istinaden araçların tescil plakalarına kesilen ve ilgililerine tebliğ edilemeyen 159 (Yüz elli dokuz) adet Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları 17/09/2024 ile 17/10/2024 tarihleri arasında, otuz (30) gün süreyle Esenler Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde (Havaalanı Mah. Köyiçi Cad. No:2 Esenler/İstanbul) listeler halinde askıya asılmıştır.

Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

Basın No: ILN02096689

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