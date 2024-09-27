İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİĞ İLANI



17.02.2022 tarih ve 312 sayılı İBB Meclis Kararı ile; Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilen ve 21.06.2017 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sultangazi İlçesi Kent Meydanı Uygulama İmar Planı'nda "Meydan Düzenleme Alanı" olarak düzenlenen alan üzerinde yapısı bulunan hak sahiplerinin deprem riskine karşı korunması, sağlıklı konutlarda yaşayabilmesi adına Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içerisindeki 2409 ada 4 parselde konumlu İBB mülkiyetindeki konutlara taşınabilmesi için yürütülen uzlaşma çalışmaları 06.08.2024 tarih ve 1382181 sayılı Başkanlık Oluru doğrultusunda 30.09.2024 tarihinde sona erecektir. Bu nedenle kesin sözleşme imzalamak ve sürece ilişkin bilgi almak için 30.09.2024 tarihine kadar Müdürlüğümüze(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL) veya Sultangazi Katılım ve Çözüm Ofisi'ne(Uğur Mumcu Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı, No:85/5, Sultangazi/İSTANBUL) başvurabilirsiniz. Bu tarihten sonra uzlaşma çalışmaları sona erecek olup kesin sözleşme, takas/trampa, tapu devri işlemleri yapılmayacağı ilgililerine ilanen duyurulur.

