Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/57 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/57 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İl, Şişli İlçe, Duatepe Mahalle/mevki, 1257 Ada No, 59 Parsel No, 48/540 Arsa Payı, 244,90 M2 Yüz Ölçümü, 4. Kat 13 Numaralı Bağımsız Bölüm, Ana Taşınmaz Niteliği Yedi Katlı On Üç Meskenli Kargir Apartman, Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken Olan Taşınmazın 1/2 Hissesi

Adresi : Duatepe Mahallesi, Ortanca Sokak, No: 13, 4. Kat 13 Nolu Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 1.750.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 11:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 11:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 11:09

16/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No:ILN02090900

#ilan.gov.tr