T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ: 2024/394 TLMT.
Örnek No:55*
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/394 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mah. 142,50 m2 yüz ölçümlü, 5646 Parsel de kayıtlı arsa nitelikli taşınmazın 1/8 Hissesidir. Adres: Kartaltepe Mah. Okul Cad. No:27 Bayrampaşa / İSTANBUL
Kıymeti : 2.591.250,00 TL KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 13:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 13:41
16/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02090902
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