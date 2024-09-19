ARNAVUTKÖY GEÇİCİ BARINMA MERKEZİ ÇİT YÜKSELETME İŞİ YAPILACAKTIR.

İSTANBUL GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

Arnavutköy Geçici Barınma Merkezi Çit Yükseltme İşi 28.11.2020 tarih ve 31318 sayılı Geçici Barınma Merkezlerinin İşletilmesi ve Yönetilmesi Amacıyla Tefrik Edilen Ödeneğin Özel Hesaba Aktarılması, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi Denetlenmesi ve Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 19. Maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecek olup, teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Yönetim ve Destek Hizmetleri Çalışma Grup Başkanlığı(Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih / İSTANBUL) belirtilen yere elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.:

İKN : 2024/1217277

1-İdarenin

a) Adı : İSTANBUL GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi : Hırka-ı Şerif Mahallesi Vatan Caddesi No:64 FATİH/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2124994000 - 2124994141

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve bedelsiz temin edilebileceği yer : İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Yönetim ve Destek Hizmetleri Çalışma Grup Başkanlığı, 4.Kat 409 No'lu Oda Hırka-ı Şerif Mahallesi Vatan Caddesi No:64 - Fatih/İSTANBUL

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Arnavutköy Geçici Barınma Merkezi Çit Yükseltme İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı : İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Arnavutköy Geçici Barınma Merkezinin mevcut çitlerinin yükseltilmesi işini kapsamaktadır.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Arnavutköy Geçici Barınma Merkezi: Hastane Mah. Ayasofya Cad. No:109 Hadımköy Arnavutköy/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 25 (YirmiBeş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.09.2024- 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü (Hırka-i Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih / İSTANBUL)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler.

4.1.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede yer alan geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %50'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.3.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (A) XVIII Grup: Saha İşleri işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.3.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi veya Mimarlık Diploması

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı İdarede bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını İdareden bedelsiz temin etmeleri zorunludur.

8. Teklifler, İdareye elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

13.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir

Basın No:ILN02090653

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