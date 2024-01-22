22 Ocak 2024, Pazartesi
TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ( KAMULAŞTIRMA İLANI )
Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
Elazığ TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan 154 kV BESNİ OSB İrtibatları Enerji İletim Hattı'nın geçişi sebebiyle tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesi gereğince mahallinde pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak sonuç alınamadığından ikinci kez pazarlık işlemi yapılması gerekli görülmüştür. Buna göre;
1.TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 26.01.2022 tarih ve 3-11 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazlardan bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,
2. Kamu Yararı Kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 10.02.2022 tarih, 104697 sayılı OLUR'u ile onaylandığı,
3. Anlaşma sağlanan taşınmazlara ait kamulaştırma bedelinin tamamın hak sahibi adına tapu tescil işlemi akabinde ödeneceği,
4. İdarece adınıza kayıtlı taşınmazın kamulaştırmasına bir itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,
6. Pazarlık adresinin TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya Yolu 5. Km. ELAZIĞ olduğu;
7. Tebligat yerine geçmek üzere yapılan iş bu ilandan itibaren on beş ( 15 ) gün içinde hak sahibi veya kanuni vekili tarafından yukarıda belirtilen gün ve saatte hazır bulunulduğu takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenebileceği, aksi takdirde konunun 2942 (D.4650) sayılı yasanın 10. maddesine göre ilgili mahkeme tarafından karara bağlanacağı;
Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
Not: TAŞINMAZ BİLGİLERİ TABLODADIR
1.TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 26.01.2022 tarih ve 3-11 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazlardan bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,
2. Kamu Yararı Kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 10.02.2022 tarih, 104697 sayılı OLUR'u ile onaylandığı,
3. Anlaşma sağlanan taşınmazlara ait kamulaştırma bedelinin tamamın hak sahibi adına tapu tescil işlemi akabinde ödeneceği,
4. İdarece adınıza kayıtlı taşınmazın kamulaştırmasına bir itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,
6. Pazarlık adresinin TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya Yolu 5. Km. ELAZIĞ olduğu;
7. Tebligat yerine geçmek üzere yapılan iş bu ilandan itibaren on beş ( 15 ) gün içinde hak sahibi veya kanuni vekili tarafından yukarıda belirtilen gün ve saatte hazır bulunulduğu takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenebileceği, aksi takdirde konunun 2942 (D.4650) sayılı yasanın 10. maddesine göre ilgili mahkeme tarafından karara bağlanacağı;
Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
Not: TAŞINMAZ BİLGİLERİ TABLODADIR
|154 kV BESNİ OSB İRTİBATLARI EİH
|SIRA
|İLİ
|İLÇESİ
|KÖYÜ
|ADA
|PARSEL
|ADI SOYADI
|BABA ADI
|1
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|318
|10
|ZEYNEP
|ABDİ
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|AYŞE
|2
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|318
|9
|ZEYNEP
|ABDİ
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|AYŞE
|3
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|318
|11
|HASAN DERELİ
|MAMO
|4
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|ARİF PAMUKÇU
|MUSTAFA
|5
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|CELAL PAMUKÇU
|MUSTAFA
|6
|ADIYAMAN
|BESNİ
|YOLDÜZÜ
|103
|12
|ÖMER ÖZTÜRK
|MEMET GAZİ
|7
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|172
|41
|ERDAL YILMAZ
|SEYDİ
|8
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|MEMET LEBLEBİCİ
|VAKAS
|9
|ADIYAMAN
|BESNİ
|YOLDÜZÜ
|103
|12
|NİLGÜN NERGİZ
|VAKAS
|ADIYAMAN
|BESNİ
|18
|ADIYAMAN
|BESNİ
|30
|10
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|172
|41
|HASAN YILMAZ
|SEYDİ
|11
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|YILMAZ PAMUKÇU
|ABDULKADİR
|12
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|23
|ZEYNEP YILDIRIM
|VAKAS
|13
|ADIYAMAN
|BESNİ
|24
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|172
|24
|FATMA EZGİ
|MUSTAFA
|14
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|6
|MUSTAFA GÜNEŞHAN
|HÜSEYİN
|15
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|311
|7
|HÜSEYİN
|17
|16
|ADIYAMAN
|BESNİ
|YOLDÜZÜ
|103
|12
|SERVİ TUĞSUZ
|HACI RAMAZAN
|18
|30
|17
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|MELTEM ÇEKÇEK
|ABDULKADİR
|18
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|MUSTAFA SALICI
|ABBAS
|19
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|311
|7
|EMİŞEN ERMERCAN
|HÜSEYİN
|17
|20
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|6
|EMİŞEN ERMERCAN
|HÜSEYİN
|21
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|AHMET PAMUKÇU
|ABDULKADİR
|22
|ADIYAMAN
|BESNİ
|YOLDÜZÜ
|103
|12
|ÖZGÜR TUĞSUZ GÜZEL
|HÜSEYİN
|18
|23
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|172
|36
|ELİF YILDIRIM
|MEHMET
|42
|24
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|178
|9
|ELİF YILDIRIM
|MEHMET
|25
|ADIYAMAN
|BESNİ
|YOLDÜZÜ
|103
|12
|ÖMER ÖZTÜRK
|MEHMET GAZİ
|18
|26
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|477
|ERSAN GÜRKAN
|MEMET
|27
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|3
|ZEYNEP GÜNEŞHAN
|OSMAN
|28
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|477
|EFİL GÜRKAN
|MEMET
|29
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|477
|SULTAN GÜRKAN
|VAKKAS
|30
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|311
|7
|BEKİR GÜNEŞHAN
|HÜSEYİN
|17
|31
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|6
|32
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|MÜRRÜVET SALICI
|HÜSEYİN
|33
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|30
|AYŞE KARAKAYA
|ALİ
|21
|34
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|65
|MUSTAFA TÜRK
|ARİF
|35
|ADIYAMAN
|BESNİ
|YOLDÜZÜ
|103
|12
|SERHAT TUĞSUZ
|MUHAMMET
|18
|36
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|715
|MUSTAFA ARSLAN
|VAKKAS
|37
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|318
|9
|GÜLSER EMRE
|MEMET SADIK
|10
|38
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|172
|24
|SEVDA GÜLTEN
|HALİL
|39
|ADIYAMAN
|BESNİ
|YOLDÜZÜ
|103
|12
|AHMET TUĞSUZ
|ALİ
|18
|40
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|65
|GÜLERDEM TÜRK
|ARİF
|41
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|477
|HACI ALİ GÜRKAN
|ALİ HAYDAR
|42
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|783
|MEHMET SUNAR
|MUSTAFA
|782
|780
|43
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|180
|12
|MEHMET PAYAM
|HAMİT
|34
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|56
|DERVİŞ SAĞ
|ALİ
|35
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|181
|3
|EMİNE PAYAM
|BAYRAM
|36
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|FATMA KARAKAYA
|AHMET
|30
|37
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|62
|HÜSEYİN POLAT
|MEMET
|477
|60
|38
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|HATİCE KARAKAYA
|ALİ
|30
|39
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|172
|41
|AHMET YILMAZ
|SEYDİ
|40
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|181
|58
|MUHAMMED FATİH PAYAM
|SÜLEYMAN
|41
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|GÜLFER PAMUKÇU
|VAKKAS
|42
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|172
|24
|OSMAN AÇAR
|ALİ
|43
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|HATİCE SALICI
|HACI
|44
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|172
|20
|SAMET YILDIRIM
|HÜSEYİN
|45
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|172
|36
|EMİNE KORKMAZ
|MUSTAFA
|42
|178
|9
|46
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|24
|TILAMIZ YÜCEL
|VAKAS
|23
|47
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|DOĞAN KARAKAYA
|MEMET
|48
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|NEBAHAT ABBASOĞLU
|MUSTAFA
|49
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|HÜSEYİN SALICI
|MUSTAFA
|50
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|NEJLA GÜNEŞHAN
|MUSTAFA
|51
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|172
|41
|ZEYNEP BARAN
|SEYDİ
|52
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|EMİŞEN GÜNEŞ
|VAKKAS
|53
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|477
|GÜLTEN ARSLAN
|MEHMET
|54
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|62
|ABİDİN ARSLAN
|HASAN
|715
|55
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|ZEYNEL LEBLEBİCİ
|VAKAS
|56
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|477
|AYŞE FATMA GÜRKAN
|REŞİD
|57
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|477
|MUSA GÜRKAN
|REŞİD
|58
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|MELİSA KARAKAYA
|MUSTAFA
|59
|ADIYAMAN
|BESNİ
|YOLDÜZÜ
|103
|12
|AYNUR BÜYÜK
|VAKKAS
|18
|60
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|172
|22
|HAMİT YÜCEL
|MUSTAFA
|61
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|SEÇİL PAMUKÇU
|İBRAHİM
|62
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|23
|CUMA YÜCEL
|VAKKAS
|24
|63
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|626
|BATTAL SUNAR
|MUSTAFA
|64
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|311
|7
|ABDURRAHMAN GÜNEŞHAN
|HÜSEYİN
|17
|65
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|6
|66
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|MESUT SALICI
|ABDULKADİR
|67
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|SELVİ KARAKAYA
|KEMAL
|68
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|172
|22
|EMİNE DERELİ
|MUSTAFA
|69
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|FEYZU PAMUKÇU
|MUSTAFA
|70
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|65
|MESUT COŞKUN
|İSMAİL
|71
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|172
|36
|ZÖHRE KAYA
|MUSTAFA
|42
|72
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|178
|9
|73
|ADIYAMAN
|BESNİ
|YOLDÜZÜ
|103
|12
|NEVRA ORUÇ
|MEMET GAZİ
|18
|74
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|ARİF PAMUKÇU
|MUSTAFA
|75
|ADIYAMAN
|BESNİ
|YOLDÜZÜ
|103
|12
|FATMA KITIR
|MEMET GAZİ
|18
|76
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|477
|MEMET ERKAN GÜRKAN
|MUZAFFER
|77
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|477
|ÜMMÜGÜLSÜM GÜRKAN
|HASAN HÜSEYİN
|78
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|172
|24
|İSMAİL TAŞ
|HALİL
|79
|ADIYAMAN
|BESNİ
|YOLDÜZÜ
|103
|12
|SERVİ TÜMER
|ALİ
|18
|30
|80
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|477
|TAYYAR GÜRKAN
|MEMET
|81
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|477
|AYŞE GÜRKAN
|MEMET
|82
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|311
|7
|ERFAN GÜNEŞHAN
|HÜSEYİN
|17
|312
|6
|83
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|MURTAZA LEBLEBİCİ
|VAKAS
|84
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|477
|DEVLET ÖZTÜRK
|HACI KARABEY
|85
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|477
|BENNAMİ KARAKUŞ
|HACI KARABEY
|86
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|172
|36
|ÖMER KORKMAZ
|MUSTAFA
|42
|178
|9
|87
|ADIYAMAN
|BESNİ
|OYRATLIK
|172
|36
|MEMET KORKMAZ
|MUSTAFA
|42
|178
|9
|88
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|MEMET MELİH KARAKAYA
|MUSTAFA
|89
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|MUSTAFA KAFA
|AHMET
|90
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|477
|KADİR GÜRKAN
|ŞIHO
|91
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|477
|FATMA KARAKUŞ
|HACI KARABEY
|92
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|NEJDET KAFA
|MUSTAFA
|93
|ADIYAMAN
|BESNİ
|ERDEMOĞLU
|312
|21
|AHMET KARAKAYA
|ABDURRAHMAN
|94
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KONUKLUK
|0
|477
|GÜLER DOĞAN
|REŞİD
Basın No: ILN01969735
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