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TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ( KAMULAŞTIRMA İLANI )

Giriş Tarihi: 22.01.2024 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
Elazığ TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan 154 kV BESNİ OSB İrtibatları Enerji İletim Hattı'nın geçişi sebebiyle tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesi gereğince mahallinde pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak sonuç alınamadığından ikinci kez pazarlık işlemi yapılması gerekli görülmüştür. Buna göre;

1.TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 26.01.2022 tarih ve 3-11 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazlardan bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,

2. Kamu Yararı Kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 10.02.2022 tarih, 104697 sayılı OLUR'u ile onaylandığı,

3. Anlaşma sağlanan taşınmazlara ait kamulaştırma bedelinin tamamın hak sahibi adına tapu tescil işlemi akabinde ödeneceği,

4. İdarece adınıza kayıtlı taşınmazın kamulaştırmasına bir itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

6. Pazarlık adresinin TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya Yolu 5. Km. ELAZIĞ olduğu;

7. Tebligat yerine geçmek üzere yapılan iş bu ilandan itibaren on beş ( 15 ) gün içinde hak sahibi veya kanuni vekili tarafından yukarıda belirtilen gün ve saatte hazır bulunulduğu takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenebileceği, aksi takdirde konunun 2942 (D.4650) sayılı yasanın 10. maddesine göre ilgili mahkeme tarafından karara bağlanacağı;

Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Not: TAŞINMAZ BİLGİLERİ TABLODADIR



154 kV BESNİ OSB İRTİBATLARI EİH
SIRA İLİ İLÇESİ KÖYÜ ADA PARSEL ADI SOYADI BABA ADI
1 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 318 10 ZEYNEP ABDİ
ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU AYŞE
2 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 318 9 ZEYNEP ABDİ
ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU AYŞE
3 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 318 11 HASAN DERELİ MAMO
4 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 ARİF PAMUKÇU MUSTAFA
5 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU CELAL PAMUKÇU MUSTAFA
6 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 ÖMER ÖZTÜRK MEMET GAZİ
7 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 41 ERDAL YILMAZ SEYDİ
8 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MEMET LEBLEBİCİ VAKAS
9 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 NİLGÜN NERGİZ VAKAS
ADIYAMAN BESNİ 18
ADIYAMAN BESNİ 30
10 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 41 HASAN YILMAZ SEYDİ
11 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 YILMAZ PAMUKÇU ABDULKADİR
12 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 23 ZEYNEP YILDIRIM VAKAS
13 ADIYAMAN BESNİ 24
ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 24 FATMA EZGİ MUSTAFA
14 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 6 MUSTAFA GÜNEŞHAN HÜSEYİN
15 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 311 7 HÜSEYİN
17
16 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 SERVİ TUĞSUZ HACI RAMAZAN
18
30
17 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MELTEM ÇEKÇEK ABDULKADİR
18 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MUSTAFA SALICI ABBAS
19 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 311 7 EMİŞEN ERMERCAN HÜSEYİN
17
20 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 6 EMİŞEN ERMERCAN HÜSEYİN
21 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 AHMET PAMUKÇU ABDULKADİR
22 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 ÖZGÜR TUĞSUZ GÜZEL HÜSEYİN
18
23 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 36 ELİF YILDIRIM MEHMET
42
24 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 178 9 ELİF YILDIRIM MEHMET
25 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 ÖMER ÖZTÜRK MEHMET GAZİ
18
26 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 ERSAN GÜRKAN MEMET
27 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 3 ZEYNEP GÜNEŞHAN OSMAN
28 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 EFİL GÜRKAN MEMET
29 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 SULTAN GÜRKAN VAKKAS
30 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 311 7 BEKİR GÜNEŞHAN HÜSEYİN
17
31 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 6
32 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MÜRRÜVET SALICI HÜSEYİN
33 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 30 AYŞE KARAKAYA ALİ
21
34 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 65 MUSTAFA TÜRK ARİF
35 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 SERHAT TUĞSUZ MUHAMMET
18
36 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 715 MUSTAFA ARSLAN VAKKAS
37 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 318 9 GÜLSER EMRE MEMET SADIK
10
38 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 24 SEVDA GÜLTEN HALİL
39 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 AHMET TUĞSUZ ALİ
18
40 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 65 GÜLERDEM TÜRK ARİF
41 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 HACI ALİ GÜRKAN ALİ HAYDAR
42 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 783 MEHMET SUNAR MUSTAFA
782
780
43 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 180 12 MEHMET PAYAM HAMİT
34 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 56 DERVİŞ SAĞ ALİ
35 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 181 3 EMİNE PAYAM BAYRAM
36 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 FATMA KARAKAYA AHMET
30
37 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 62 HÜSEYİN POLAT MEMET
477
60
38 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 HATİCE KARAKAYA ALİ
30
39 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 41 AHMET YILMAZ SEYDİ
40 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 181 58 MUHAMMED FATİH PAYAM SÜLEYMAN
41 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 GÜLFER PAMUKÇU VAKKAS
42 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 24 OSMAN AÇAR ALİ
43 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 HATİCE SALICI HACI
44 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 20 SAMET YILDIRIM HÜSEYİN
45 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 36 EMİNE KORKMAZ MUSTAFA
42
178 9
46 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 24 TILAMIZ YÜCEL VAKAS
23
47 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 DOĞAN KARAKAYA MEMET
48 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 NEBAHAT ABBASOĞLU MUSTAFA
49 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 HÜSEYİN SALICI MUSTAFA
50 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 NEJLA GÜNEŞHAN MUSTAFA
51 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 41 ZEYNEP BARAN SEYDİ
52 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 EMİŞEN GÜNEŞ VAKKAS
53 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 GÜLTEN ARSLAN MEHMET
54 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 62 ABİDİN ARSLAN HASAN
715
55 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 ZEYNEL LEBLEBİCİ VAKAS
56 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 AYŞE FATMA GÜRKAN REŞİD
57 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 MUSA GÜRKAN REŞİD
58 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MELİSA KARAKAYA MUSTAFA
59 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 AYNUR BÜYÜK VAKKAS
18
60 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 22 HAMİT YÜCEL MUSTAFA
61 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 SEÇİL PAMUKÇU İBRAHİM
62 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 23 CUMA YÜCEL VAKKAS
24
63 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 626 BATTAL SUNAR MUSTAFA
64 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 311 7 ABDURRAHMAN GÜNEŞHAN HÜSEYİN
17
65 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 6
66 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MESUT SALICI ABDULKADİR
67 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 SELVİ KARAKAYA KEMAL
68 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 22 EMİNE DERELİ MUSTAFA
69 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 FEYZU PAMUKÇU MUSTAFA
70 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 65 MESUT COŞKUN İSMAİL
71 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 36 ZÖHRE KAYA MUSTAFA
42
72 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 178 9
73 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 NEVRA ORUÇ MEMET GAZİ
18
74 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 ARİF PAMUKÇU MUSTAFA
75 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 FATMA KITIR MEMET GAZİ
18
76 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 MEMET ERKAN GÜRKAN MUZAFFER
77 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 ÜMMÜGÜLSÜM GÜRKAN HASAN HÜSEYİN
78 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 24 İSMAİL TAŞ HALİL
79 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 SERVİ TÜMER ALİ
18
30
80 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 TAYYAR GÜRKAN MEMET
81 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 AYŞE GÜRKAN MEMET
82 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 311 7 ERFAN GÜNEŞHAN HÜSEYİN
17
312 6
83 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MURTAZA LEBLEBİCİ VAKAS
84 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 DEVLET ÖZTÜRK HACI KARABEY
85 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 BENNAMİ KARAKUŞ HACI KARABEY
86 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 36 ÖMER KORKMAZ MUSTAFA
42
178 9
87 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 36 MEMET KORKMAZ MUSTAFA
42
178 9
88 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MEMET MELİH KARAKAYA MUSTAFA
89 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MUSTAFA KAFA AHMET
90 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 KADİR GÜRKAN ŞIHO
91 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 FATMA KARAKUŞ HACI KARABEY
92 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 NEJDET KAFA MUSTAFA
93 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 AHMET KARAKAYA ABDURRAHMAN
94 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 GÜLER DOĞAN REŞİD

Basın No: ILN01969735

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