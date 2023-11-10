10 Kasım 2023, Cuma
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Giriş Tarihi: 10.11.2023

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi Kimlik No Ad-Soyad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Ceza Tutarı
0010716811 ABİDİNOĞLU NALBURİYEVE İNŞ. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. EMEKYEMEZ TERSANE Kapı No:78 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 05/2012-05/2012 0015 1084 2018122866AsT0000846 2018122714Atl0001133 11.044,96 0
0010716811 ABİDİNOĞLU NALBURİYEVE İNŞ. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. EMEKYEMEZ TERSANE Kapı No:78 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 01/2012-01/2012 0015 0015 2018122866AsT0000846 2018122714Atl0001126 14.403,06 0
0010716811 ABİDİNOĞLU NALBURİYEVE İNŞ. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. EMEKYEMEZ TERSANE Kapı No:78 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 01/2012-01/2012 0015 1084 2018122866AsT0000846 2018122714Atl0001126 15.526,50 0
0280027093 NAZIM AKKANAT PETROL İŞ MAH. ÜSKÜDAR CAD. MAVISU APT Kapı No:56 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL 11/2013-11/2013 0015 1084 2022041166AsT0000002 2022041114Atl0000014 23.996,49 0
0280027093 NAZIM AKKANAT PETROL İŞ MAH. ÜSKÜDAR CAD. MAVISU APT Kapı No:56 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL 12/2013-12/2013 0015 1084 2022041166AsT0000002 2022041114Atl0000013 39.496,87 0
0280027093 NAZIM AKKANAT PETROL İŞ MAH. ÜSKÜDAR CAD. MAVISU APT Kapı No:56 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL 10/2013-10/2013 0015 0015 2022041166AsT0000002 2022041114Atl0000007 25.054,52 0
0280027093 NAZIM AKKANAT PETROL İŞ MAH. ÜSKÜDAR CAD. MAVISU APT Kapı No:56 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL 10/2013-10/2013 0015 1084 2022041166AsT0000002 2022041114Atl0000007 21.346,46 0
0280027093 NAZIM AKKANAT PETROL İŞ MAH. ÜSKÜDAR CAD. MAVISU APT Kapı No:56 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL 09/2013-09/2013 0015 0015 2022041166AsT0000002 2022041114Atl0000009 10.920,19 0
0280027093 NAZIM AKKANAT PETROL İŞ MAH. ÜSKÜDAR CAD. MAVISU APT Kapı No:56 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL 12/2013-12/2013 0015 0015 2022041166AsT0000002 2022041114Atl0000013 47.933,09 0
0280027093 NAZIM AKKANAT PETROL İŞ MAH. ÜSKÜDAR CAD. MAVISU APT Kapı No:56 Daire No:3 Tel: KARTAL İSTANBUL 11/2013-11/2013 0015 0015 2022041166AsT0000002 2022041114Atl0000014 28.635,44 0
0680816703 ALYA RESTORAN İŞLETMECİLİK LİMİTED ŞİRKETİ HARBİYE MAH TAŞKIŞLA MAÇKA DEMOKRASİ PARK Kapı No:D Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 01/2018-12/2018 4415 4415 2019062666AsT0000757 2019061514Atl0000518 25.286,52 0
0680816703 ALYA RESTORAN İŞLETMECİLİK LİMİTED ŞİRKETİ HARBİYE MAH TAŞKIŞLA MAÇKA DEMOKRASİ PARK Kapı No:D Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 01/2018-12/2018 4410 4410 2019062666AsT0000757 2019061514Atl0000516 336.704,83 0
0680816703 ALYA RESTORAN İŞLETMECİLİK LİMİTED ŞİRKETİ HARBİYE MAH TAŞKIŞLA MAÇKA DEMOKRASİ PARK Kapı No:D Daire No: Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 01/2018-12/2018 4418 4418 2019062666AsT0000757 2019061514Atl0000502 113.740,39 0
0730109800 HASAN ARDIÇ İSTİKLAL MAH. MARMARA 14 Kapı No:7 Daire No: Tel:2825182621 ŞARKÖY TEKİRDAĞ 01/2013-12/2013 0010 0010 2022041966AsT0000009 2022041914Atl0000139 32.831,37 0
0730109800 HASAN ARDIÇ İSTİKLAL MAH. MARMARA 14 Kapı No:7 Daire No: Tel:2825182621 ŞARKÖY TEKİRDAĞ 12/2012-12/2012 0015 0015 2022041966AsT0000009 2022041914Atl0000142 11.653,07 0
0730109800 HASAN ARDIÇ İSTİKLAL MAH. MARMARA 14 Kapı No:7 Daire No: Tel:2825182621 ŞARKÖY TEKİRDAĞ 01/2012-12/2012 0010 1084 2022041966AsT0000009 2022041914Atl0000127 25.737,22 0
0730109800 HASAN ARDIÇ İSTİKLAL MAH. MARMARA 14 Kapı No:7 Daire No: Tel:2825182621 ŞARKÖY TEKİRDAĞ 04/2013-06/2013 0033 0033 2022041966AsT0000009 2022041914Atl0000134 16.261,42 0
0730109800 HASAN ARDIÇ İSTİKLAL MAH. MARMARA 14 Kapı No:7 Daire No: Tel:2825182621 ŞARKÖY TEKİRDAĞ 01/2013-12/2013 0010 1084 2022041966AsT0000009 2022041914Atl0000139 25.017,51 0
0730109800 HASAN ARDIÇ İSTİKLAL MAH. MARMARA 14 Kapı No:7 Daire No: Tel:2825182621 ŞARKÖY TEKİRDAĞ 11/2012-11/2012 0015 0015 2022041966AsT0000009 2022041914Atl0000140 11.706,11 0
0730109800 HASAN ARDIÇ İSTİKLAL MAH. MARMARA 14 Kapı No:7 Daire No: Tel:2825182621 ŞARKÖY TEKİRDAĞ 01/2012-12/2012 0010 0010 2022041966AsT0000009 2022041914Atl0000127 32.828,08 0
1010460064 SEYİT ATEŞ MERKEZ SARICA Kapı No:68 Daire No: Tel: DEVELİ KAYSERİ 01/2017-12/2017 0010 0010 2022091266AsV0000004 2022091214Atn0000058 30.343,79 0
1440396554 BAŞAK MAKİNA VE HIRDAVAT TİCARET LTDŞTİ. ARAP CAMİ MAH/SEMT PERŞEMBE PAZARI CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 01/2013-12/2013 0010 0010 2018071666AsV0000559 2018070814Atn0002282 24.958,15 0
1440396554 BAŞAK MAKİNA VE HIRDAVAT TİCARET LTDŞTİ. ARAP CAMİ MAH/SEMT PERŞEMBE PAZARI CAD. Kapı No:11 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 01/2013-12/2013 0010 1084 2018071666AsV0000559 2018070814Atn0002282 15.374,22 0
1580363011 MECİT BAYRAM SAKIZAĞACI MAH. HAVLUCULAR SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 01/2013-12/2013 0001 0001 2018071666AsV0000738 2018070814Atn0002380 150.148,63 0
1580363011 MECİT BAYRAM SAKIZAĞACI MAH. HAVLUCULAR SK. Kapı No:12 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 01/2013-12/2013 0001 1084 2018071666AsV0000738 2018070814Atn0002380 90.389,47 0
2570233857 MURAT ÇİMEN BOZKURT MAH. BAYSUNGUR SK. Kapı No:124 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 06/2013-06/2013 0015 0015 2019041066AsX0000811 2019041014Atp0003870 43.932,24 0
2570233857 MURAT ÇİMEN BOZKURT MAH. BAYSUNGUR SK. Kapı No:124 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 01/2012-12/2012 0001 0001 2019041066AsX0000811 2019041014Atp0003916 22.689,29 0
2570233857 MURAT ÇİMEN BOZKURT MAH. BAYSUNGUR SK. Kapı No:124 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 09/2013-09/2013 0015 0015 2019041066AsX0000811 2019041014Atp0003876 28.052,40 0
2570233857 MURAT ÇİMEN BOZKURT MAH. BAYSUNGUR SK. Kapı No:124 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 01/2013-12/2013 0001 0001 2019041066AsX0000811 2019041014Atp0003932 25.766,04 0
2570233857 MURAT ÇİMEN BOZKURT MAH. BAYSUNGUR SK. Kapı No:124 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 04/2013-04/2013 0015 0015 2019041066AsX0000811 2019041014Atp0003858 43.908,90 0
2570233857 MURAT ÇİMEN BOZKURT MAH. BAYSUNGUR SK. Kapı No:124 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 05/2013-05/2013 0015 0015 2019041066AsX0000811 2019041014Atp0003864 12.832,52 0
2570233857 MURAT ÇİMEN BOZKURT MAH. BAYSUNGUR SK. Kapı No:124 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 10/2013-10/2013 0015 0015 2019041066AsX0000811 2019041014Atp0003882 32.525,31 0
2570233857 MURAT ÇİMEN BOZKURT MAH. BAYSUNGUR SK. Kapı No:124 Daire No:1 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL 03/2013-03/2013 0015 0015 2019041066AsX0000811 2019041014Atp0003852 61.401,31 0
2751005306 HALİL İBRAHİM DEMİR BEYAZIT MAH. ANKARAYOLU CAD. Kapı No:284 Daire No:10 Tel: YILDIRIM BURSA 01/2017-12/2017 0001 0001 2018041666AsX0000713 2018041514Atp0001583 40.263,28 0
2751005306 HALİL İBRAHİM DEMİR BEYAZIT MAH. ANKARAYOLU CAD. Kapı No:284 Daire No:10 Tel: YILDIRIM BURSA 01/2017-12/2017 0001 0001 2018091366AsX0001312 2018091014Atp0000373 40.263,27 0
2930088886 HÜSEYİN DERİNOĞLU ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL 11/2006-11/2006 0015 1084 2020111866AsX0000509 2020101614Atp0000018 77.751,67 0
2930088886 HÜSEYİN DERİNOĞLU ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL 09/2006-09/2006 0015 0015 2020111866AsX0000509 2020101614Atp0000023 86.604,40 0
2930088886 HÜSEYİN DERİNOĞLU ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL 10/2006-10/2006 0015 1084 2020111866AsX0000509 2020101614Atp0000020 137.299,59 0
2930088886 HÜSEYİN DERİNOĞLU ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL 08/2006-08/2006 0015 0015 2020111866AsX0000509 2020101614Atp0000024 64.453,02 0
2930088886 HÜSEYİN DERİNOĞLU ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL 08/2006-08/2006 0015 1084 2020111866AsX0000509 2020101614Atp0000024 143.633,56 0
2930088886 HÜSEYİN DERİNOĞLU ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL 12/2006-12/2006 0015 0015 2020111866AsX0000509 2020101614Atp0000019 74.147,65 0
2930088886 HÜSEYİN DERİNOĞLU ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL 09/2006-09/2006 0015 1084 2020111866AsX0000509 2020101614Atp0000023 190.832,80 0
2930088886 HÜSEYİN DERİNOĞLU ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL 12/2006-12/2006 0015 1084 2020111866AsX0000509 2020101614Atp0000019 157.823,27 0
2930088886 HÜSEYİN DERİNOĞLU ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL 10/2006-10/2006 0015 0015 2020111866AsX0000509 2020101614Atp0000020 63.024,83 0
2930088886 HÜSEYİN DERİNOĞLU ANADOLU HİSARI GÖZTEPE BEND YOLU Kapı No:2 Daire No:2 Tel:2163081555 BEYKOZ İSTANBUL 11/2006-11/2006 0015 0015 2020111866AsX0000509 2020101614Atp0000018 36.104,79 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 04/2004-04/2004 0015 0015 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000012 24.379,27 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 03/2004-03/2004 0015 0015 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000011 23.445,04 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 12/2004-12/2004 0015 1084 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000010 70.634,40 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 04/2004-04/2004 0015 1084 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000012 52.744,56 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 12/2004-12/2004 0015 0015 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000010 38.315,38 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 03/2004-03/2004 0015 1084 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000011 51.661,15 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 11/2004-11/2004 0015 1084 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000009 55.103,48 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 07/2004-07/2004 0015 0015 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000001 26.004,81 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 11/2004-11/2004 0015 0015 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000009 29.255,91 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 09/2004-09/2004 0015 1084 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000002 63.993,12 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 01/2004-01/2004 0015 0015 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000005 13.476,16 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 02/2004-02/2004 0015 1084 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000004 27.467,96 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 07/2004-07/2004 0015 1084 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000001 53.140,83 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 10/2004-10/2004 0015 0015 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000006 32.916,34 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 06/2004-06/2004 0015 0015 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000008 23.436,69 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 09/2004-09/2004 0015 0015 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000002 32.591,35 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 05/2004-05/2004 0015 0015 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000007 20.621,15 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 08/2004-08/2004 0015 1084 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000003 48.173,32 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 05/2004-05/2004 0015 1084 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000007 43.789,05 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 06/2004-06/2004 0015 1084 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000008 48.830,32 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 01/2004-01/2004 0015 1084 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000005 30.772,80 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 08/2004-08/2004 0015 0015 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000003 24.044,57 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 10/2004-10/2004 0015 1084 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000006 63.314,58 0
3850240380 SELÇUK FEDAKAR RAMİ CUMA MAH. RAMİ EYÜP YOLU CAD. İHSAN APT Kapı No:39 Daire No:3 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL 02/2004-02/2004 0015 0015 2018041966AsZ0000001 2018041914Atr0000004 12.243,35 0
4350357208 AYHAN GÜNEVİ KURUÇEŞME FATİH MAH. MEHTAP SK. KBB BARINMA EVİ Kapı No:11 Daire No: Tel: İZMİT KOCAELİ 06/2012-06/2012 0015 1084 2018071766Asb0000405 2018070814Att0004082 36.590,24 0
4350357208 AYHAN GÜNEVİ KURUÇEŞME FATİH MAH. MEHTAP SK. KBB BARINMA EVİ Kapı No:11 Daire No: Tel: İZMİT KOCAELİ 01/2012-12/2012 0010 1084 2018071766Asb0000405 2018070814Att0004093 44.781,51 0
4350357208 AYHAN GÜNEVİ KURUÇEŞME FATİH MAH. MEHTAP SK. KBB BARINMA EVİ Kapı No:11 Daire No: Tel: İZMİT KOCAELİ 01/2012-12/2012 0010 0010 2018071766Asb0000405 2018070814Att0004093 57.119,27 0
4350357208 AYHAN GÜNEVİ KURUÇEŞME FATİH MAH. MEHTAP SK. KBB BARINMA EVİ Kapı No:11 Daire No: Tel: İZMİT KOCAELİ 06/2012-06/2012 0015 0015 2018071766Asb0000405 2018070814Att0004082 40.209,05 0
4710655117 İLETKEN AYDINLATMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. EMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. İŞ HANI Kapı No:16 Daire No:2 Tel:5538000525 BEYOĞLU İSTANBUL 07/2018-07/2018 0015 0015 2018091366Asb0001486 2018091014Att0003484 19.468,38 0
5220209916 ZEKİ KARATAŞ FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 10/2013-10/2013 0015 0015 2023020766Asd0000004 2023020714Atv0000019 11.684,75 0
5220209916 ZEKİ KARATAŞ FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 07/2013-07/2013 0015 0015 2023020766Asd0000004 2023020714Atv0000026 22.950,00 0
5220209916 ZEKİ KARATAŞ FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 04/2013-04/2013 0015 1084 2023020766Asd0000004 2023020714Atv0000028 25.176,84 0
5220209916 ZEKİ KARATAŞ FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 05/2013-05/2013 0015 1084 2023020766Asd0000004 2023020714Atv0000027 13.131,72 0
5220209916 ZEKİ KARATAŞ FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 04/2013-04/2013 0015 0015 2023020766Asd0000004 2023020714Atv0000028 32.697,19 0
5220209916 ZEKİ KARATAŞ FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 05/2013-05/2013 0015 0015 2023020766Asd0000004 2023020714Atv0000027 17.370,00 0
5220209916 ZEKİ KARATAŞ FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 07/2013-07/2013 0015 1084 2023020766Asd0000004 2023020714Atv0000026 16.707,60 0
5220209916 ZEKİ KARATAŞ FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 09/2013-09/2013 0015 0015 2023020766Asd0000004 2023020714Atv0000020 10.906,78 0
5220209916 ZEKİ KARATAŞ FEVZİ ÇAKMAK MAH. KEREM SK. Kapı No:10 Daire No:1 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL 12/2013-12/2013 0015 0015 2023020766Asd0000004 2023020714Atv0000017 11.974,58 0
5470463155 ŞEFİK KESKİNER KÜÇÜK PİYALE MAH. ORBAY SK. Kapı No:1 Daire No:2 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 10/2018-10/2018 0015 0015 2022041866Asd0000002 2022041814Atv0000028 12.365,36 0
5480367098 KEYMANTİS TASARIM VEİÇ MİMARİ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. EVLİYA ÇELEBİ MAH. MEŞRUTİYET CAD. Kapı No:98 Daire No:2 Tel:5333898838 BEYOĞLU İSTANBUL 12/2017-12/2017 0015 0015 2018021966Asd0000540 2018021514Atv0001368 20.090,11 0
Beyoğlu Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01927409

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