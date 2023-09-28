ERDEMLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR:

İLAN

ERDEMLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

A) SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR:

S.NO MAH/KÖYÜ Mevkii TAŞINMAZ

NO ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) İMAR VE FİİLİ DURUMU HAZİNE HİSSESİ TAHMİNİ BEDEL

(TL) GEÇİCİ TEMİNAT

(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 Çiriş Şahar 33060125653 106 55 Tarla 4088,63 Taşınmazın 120,00 m²'si ev, geri kalan kısmı sera ve tarla olarak işgallidir. Tam ₺3.000.000,00 ₺900.000,00 18.09.2023 09:00

2 Kumkuyu Merkez _ 33060112115 497 3 Arsa 562,00 Konut Alanı -Boş ve İşgalsiz Tam ₺430.000,00 ₺129.000,00 18.09.2023 09:10

3 Kumkuyu Merkez _ 33060124770 506 1 Arsa 1765,00 Konut Alanı-Boş ve İşgalsiz Tam ₺1.350.000,00 ₺405.000,00 18.09.2023 09:20

4 Karahıdırlı _ 33060112792 _ 1788 Taşlık Çalılık 4382,86 İmarsız-Boş ve İşgalsiz Tam ₺324.000,00 ₺97.200,00 18.09.2023 09:30

5 Karahıdırlı Köy İçi 33060130991 _ 2225 Şeftali Bahçesi 2987,39 İmarsız-Boş ve İşgalsiz Tam ₺220.000,00 ₺66.000,00 18.09.2023 09:40

6 Karahıdırlı İncirseki 33060130847 _ 2089 Çalılık ve Taşlık 2932,31 İmarsız-Boş ve İşgalsiz Tam ₺211.000,00 ₺63.300,00 18.09.2023 09:50

7 Karahıdırlı İncirseki 33060130845 _ 2087 Şeftali Bahçesi 2043,60 İmarsız-Kısmen İşgalli Tam ₺147.000,00 ₺44.100,00 18.09.2023 10:00

8 Karahıdırlı İncirseki 33060130907 _ 2142 Ham Toprak 1652,67 İmarsız-Boş ve İşgalsiz Tam ₺121.000,00 ₺36.300,00 18.09.2023 10:10

9 Karahıdırlı İncirseki 33060130908 _ 2143 Çalılık 1066,18 İmarsız-Boş ve İşgalsiz Tam ₺77.500,00 ₺23.250,00 18.09.2023 10:20

10 Karahıdırlı İncirseki 33060130849 _ 2091 Şeftali Bahçesi 783,32 İmarsız-Boş ve İşgalsiz Tam ₺57.000,00 ₺17.100,00 18.09.2023 10:30

11 Karahıdırlı İncirseki 33060131151 _ 2385 Şeftali Bahçesi 701,59 İmarsız-Boş ve İşgalsiz Tam ₺55.000,00 ₺16.500,00 18.09.2023 10:40

12 Karahıdırlı Gömmece 33060130770 _ 2012 Çalılık 734,25 İmarsız-Kısmen İşgalli Tam ₺53.000,00 ₺15.900,00 18.09.2023 10:50

13 Karahıdırlı Köy İçi 33060130992 _ 2226 Tarla 578,20 İmarsız-Boş ve İşgalsiz Tam ₺42.700,00 ₺12.810,00 18.09.2023 11:00

14 Karahıdırlı İncirseki 33060130879 _ 2117 Hali Arazi 487,37 İmarsız-Boş ve İşgalsiz Tam ₺36.500,00 ₺10.950,00 18.09.2023 11:10

15 Karahıdırlı İncirseki 33060130848 _ 2090 Şeftali Bahçesi 410,55 İmarsız-Boş ve İşgalsiz Tam ₺29.500,00 ₺8.850,00 18.09.2023 11:20

16 Karahıdırlı Köy İçi 33060130993 _ 2227 Çalılık ve Taşlık 169,33 İmarsız-Boş ve İşgalsiz Tam ₺12.500,00 ₺3.750,00 18.09.2023 11:30

17 Sinap Sinap-Sandıklı 33060132398 117 67 Ham Toprak 270,05 İmarsız-Boş ve İşgalsiz Tam ₺123.300,00 ₺36.990,00 18.09.2023 11:40

18 Sinap Sinap-Sandıklı 33060132399 117 68 Ham Toprak 271,40 İmarsız-Boş ve İşgalsiz Tam ₺124.000,00 ₺37.200,00 18.09.2023 11:50

19 Karaahmetli İmirzeli 33060112459 101 363 Taşlık ve çalılık 256,31 İmarsız-Boş ve İşgalsiz Tam ₺27.000,00 ₺8.100,00 18.09.2023 11:55

B) KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR:

S.NO MAH/KÖYÜ Mevkii TAŞINMAZ

NO ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) KİRALAMAYA KONU EDİLECEK ALAN (m²) KİRALAMA AMACI/SÜRE İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT

(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 Kumkuyu Çanakçı Teneşir 33060100545 191 103 Taşlık-Çalılık 69.709,09 Taşınmazın 15.133,62 m² lik kısmı işgalli olup, 54.575,47 m² lik kısmı kiraya verilecektir. Tarımsal Amaçlı-3 yıl ₺250.000,00 ₺75.000,00 18.09.2023 13:30

2 Kumkuyu Çanakçı Teneşir 33060107608 191 116 Taşlık Arazi 16.290,74 16.290.74 Tarımsal Amaçlı-3 yıl ₺75.000,00 ₺22.500,00 18.09.2023 13:40

3 Kumkuyu Yemişkumu _ 33060111070 177 230 Taşlık-Çalılık 7.987,70 7.987,70 Tarımsal Amaçlı-3 yıl ₺34.000,00 ₺10.200,00 18.09.2023 13:50

4 Doğusandal Köycivarı 33060103081 131 23 Ham Toprak 9.174,63 Taşınmazın 626 m² lik kısmı havuz olarak işgalli olup,8548,63 m² lik kısmı kiraya verilecektir. Tarımsal Amaçlı-3 yıl ₺18.000,00 ₺5.400,00 18.09.2023 14:00

5 Kumkuyu Yemişkumu _ 33060112128 177 233 Taşlık-Çalılık 2.863,01 Taşınmazın 387,00 m² lik kısmı işgalli olup,2476,01 m² liık kısmı kiraya verilecektir. Tarımsal Amaçlı-3 yıl ₺11.000,00 ₺3.300,00 18.09.2023 14:10

6 Kumkuyu Yemişkumu _ 33060111071 177 231 Taşlık-Çalılık 2.294,69 2.294,69 Tarımsal Amaçlı-3 yıl ₺10.000,00 ₺3.000,00 18.09.2023 14:20

7 Kumkuyu Yemişkumu Kızılören 33060107917 177 194 Taşlık,Kayalık,Çalılık 1.927,05 1.927,05 Tarımsal Amaçlı-3 yıl ₺9.000,00 ₺2.700,00 18.09.2023 14:30

8 Karaahmetli Bucaklar 33060112654 105 27 Taşlık ve çalılık 22.625,17 Taşınmazın 453,00 m² lik kısmı sulama havuzu, 2572,00 m²'lik kısmı bahçe olarak işgalli olup,19.600,17 m² liık kısmı kiraya verilecektir. Tarımsal Amaçlı-3 yıl ₺32.000,00 ₺9.600,00 18.09.2023 14:40

AÇIKLAMALAR

1 Yukarıda A, ve B sütunlarında nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici taminat bedelleri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama hakkı ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF USULÜ" usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte,belirtilen tahmini bedel üzerinden Erdemli Hükümet Konağı giriş kat Milli Emlak Müdürü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; (Satış ihalesine katılanların ihale saatine kadar)

a) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat makbuzu, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 s.D.İ.K.nun 27.mad.ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hak.Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması, daha önce ilgili banka şubesince teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerin de gösterildiği süresiz teminat mektubu,Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak T.C.Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz) Teminat mektubu ile ihaleye katılacak olan isteklilerin ihale gününden en az 1 gün önce Müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.

b) Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan suretini, TC Kimlik numarasını, kanuni ikametgah belgesini, geçici teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

3 İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erdemli Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4 İstekliler, 2886 s.K.na göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Geçici Teminat bedelini, Merkez mah.Hükümet Konağı Erdemli Malmüdürlüğü Kat:3 Erdemli/Mersin adresinde bulunan Erdemli Malmüdürlüğü Veznesine yatırabileceklerdir.Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın mahalle, ada, parsel numarasının da belirtilmesi önem arz edecektir.

5 4706 s.Kanunun 7.maddesi gereğince, Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler; vergi, resim,harçtan ve KDV'den müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

6 Satılacak taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır.Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre taksitlede ödenebilir.Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir.

7 Geçici teminat bedellerinin Erdemli Malmüdürlüğü veznesine veya Ziraat Bankasında Erdemli Şubesi nezdinde bulunan TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı TR640001000490000010005487 İban nolu hesaba (Mah.,ada parsel belirtmek suretiyle) yatırılması gerekmekte olup, banka hesabına ödenen geçici teminat bedellerinin, ihale saatinden önce ilgili saymanlıktan onaylı muhasebe işlem fişine çevrildiğine dair makbuzun ibrazı zorunludur.

8 Satış ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak taşınmazlardan,satış ve yıllık irtifak hakkı bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde bir) oranında, 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde beş) oranında; 10 Milyon TL'yı aşan kısmı için %0,25 (Onbinde Yirmibeş) oranında, Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.

9 Her taşınmaz satış ve kiralama ihalelerinde ihaleye katılacak isteklilerin fazla olması durumunda ihalenin yeri ile ihalelerin başlama ve bitiş saatleri değişebilir.

10 Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 İhale ilanı "www.milliemlak.gov.tr" ve "mersin.csb.gov.tr" adresinde görülebilir.