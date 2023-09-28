28 Eylül 2023, Perşembe
ERDEMLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR:
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
|
İLAN
|
ERDEMLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|A)
|SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR:
|S.NO
|MAH/KÖYÜ
|Mevkii
|TAŞINMAZ
NO
|ADA
|PARSEL
|CİNSİ
|YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
|İMAR VE FİİLİ DURUMU
|HAZİNE HİSSESİ
|TAHMİNİ BEDEL
(TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|Çiriş
|Şahar
|33060125653
|106
|55
|Tarla
|4088,63
|Taşınmazın 120,00 m²'si ev, geri kalan kısmı sera ve tarla olarak işgallidir.
|Tam
|₺3.000.000,00
|₺900.000,00
|18.09.2023
|09:00
|2
|Kumkuyu Merkez
|_
|33060112115
|497
|3
|Arsa
|562,00
|Konut Alanı -Boş ve İşgalsiz
|Tam
|₺430.000,00
|₺129.000,00
|18.09.2023
|09:10
|3
|Kumkuyu Merkez
|_
|33060124770
|506
|1
|Arsa
|1765,00
|Konut Alanı-Boş ve İşgalsiz
|Tam
|₺1.350.000,00
|₺405.000,00
|18.09.2023
|09:20
|4
|Karahıdırlı
|_
|33060112792
|_
|1788
|Taşlık Çalılık
|4382,86
|İmarsız-Boş ve İşgalsiz
|Tam
|₺324.000,00
|₺97.200,00
|18.09.2023
|09:30
|5
|Karahıdırlı
|Köy İçi
|33060130991
|_
|2225
|Şeftali Bahçesi
|2987,39
|İmarsız-Boş ve İşgalsiz
|Tam
|₺220.000,00
|₺66.000,00
|18.09.2023
|09:40
|6
|Karahıdırlı
|İncirseki
|33060130847
|_
|2089
|Çalılık ve Taşlık
|2932,31
|İmarsız-Boş ve İşgalsiz
|Tam
|₺211.000,00
|₺63.300,00
|18.09.2023
|09:50
|7
|Karahıdırlı
|İncirseki
|33060130845
|_
|2087
|Şeftali Bahçesi
|2043,60
|İmarsız-Kısmen İşgalli
|Tam
|₺147.000,00
|₺44.100,00
|18.09.2023
|10:00
|8
|Karahıdırlı
|İncirseki
|33060130907
|_
|2142
|Ham Toprak
|1652,67
|İmarsız-Boş ve İşgalsiz
|Tam
|₺121.000,00
|₺36.300,00
|18.09.2023
|10:10
|9
|Karahıdırlı
|İncirseki
|33060130908
|_
|2143
|Çalılık
|1066,18
|İmarsız-Boş ve İşgalsiz
|Tam
|₺77.500,00
|₺23.250,00
|18.09.2023
|10:20
|10
|Karahıdırlı
|İncirseki
|33060130849
|_
|2091
|Şeftali Bahçesi
|783,32
|İmarsız-Boş ve İşgalsiz
|Tam
|₺57.000,00
|₺17.100,00
|18.09.2023
|10:30
|11
|Karahıdırlı
|İncirseki
|33060131151
|_
|2385
|Şeftali Bahçesi
|701,59
|İmarsız-Boş ve İşgalsiz
|Tam
|₺55.000,00
|₺16.500,00
|18.09.2023
|10:40
|12
|Karahıdırlı
|Gömmece
|33060130770
|_
|2012
|Çalılık
|734,25
|İmarsız-Kısmen İşgalli
|Tam
|₺53.000,00
|₺15.900,00
|18.09.2023
|10:50
|13
|Karahıdırlı
|Köy İçi
|33060130992
|_
|2226
|Tarla
|578,20
|İmarsız-Boş ve İşgalsiz
|Tam
|₺42.700,00
|₺12.810,00
|18.09.2023
|11:00
|14
|Karahıdırlı
|İncirseki
|33060130879
|_
|2117
|Hali Arazi
|487,37
|İmarsız-Boş ve İşgalsiz
|Tam
|₺36.500,00
|₺10.950,00
|18.09.2023
|11:10
|15
|Karahıdırlı
|İncirseki
|33060130848
|_
|2090
|Şeftali Bahçesi
|410,55
|İmarsız-Boş ve İşgalsiz
|Tam
|₺29.500,00
|₺8.850,00
|18.09.2023
|11:20
|16
|Karahıdırlı
|Köy İçi
|33060130993
|_
|2227
|Çalılık ve Taşlık
|169,33
|İmarsız-Boş ve İşgalsiz
|Tam
|₺12.500,00
|₺3.750,00
|18.09.2023
|11:30
|17
|Sinap
|Sinap-Sandıklı
|33060132398
|117
|67
|Ham Toprak
|270,05
|İmarsız-Boş ve İşgalsiz
|Tam
|₺123.300,00
|₺36.990,00
|18.09.2023
|11:40
|18
|Sinap
|Sinap-Sandıklı
|33060132399
|117
|68
|Ham Toprak
|271,40
|İmarsız-Boş ve İşgalsiz
|Tam
|₺124.000,00
|₺37.200,00
|18.09.2023
|11:50
|19
|Karaahmetli
|İmirzeli
|33060112459
|101
|363
|Taşlık ve çalılık
|256,31
|İmarsız-Boş ve İşgalsiz
|Tam
|₺27.000,00
|₺8.100,00
|18.09.2023
|11:55
|B) KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR:
|S.NO
|MAH/KÖYÜ
|Mevkii
|TAŞINMAZ
NO
|ADA
|PARSEL
|CİNSİ
|YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
|KİRALAMAYA KONU EDİLECEK ALAN (m²)
|KİRALAMA AMACI/SÜRE
|İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|Kumkuyu Çanakçı
|Teneşir
|33060100545
|191
|103
|Taşlık-Çalılık
|69.709,09
|Taşınmazın 15.133,62 m² lik kısmı işgalli olup, 54.575,47 m² lik kısmı kiraya verilecektir.
|Tarımsal Amaçlı-3 yıl
|₺250.000,00
|₺75.000,00
|18.09.2023
|13:30
|2
|Kumkuyu Çanakçı
|Teneşir
|33060107608
|191
|116
|Taşlık Arazi
|16.290,74
|16.290.74
|Tarımsal Amaçlı-3 yıl
|₺75.000,00
|₺22.500,00
|18.09.2023
|13:40
|3
|Kumkuyu Yemişkumu
|_
|33060111070
|177
|230
|Taşlık-Çalılık
|7.987,70
|7.987,70
|Tarımsal Amaçlı-3 yıl
|₺34.000,00
|₺10.200,00
|18.09.2023
|13:50
|4
|Doğusandal
|Köycivarı
|33060103081
|131
|23
|Ham Toprak
|9.174,63
|Taşınmazın 626 m² lik kısmı havuz olarak işgalli olup,8548,63 m² lik kısmı kiraya verilecektir.
|Tarımsal Amaçlı-3 yıl
|₺18.000,00
|₺5.400,00
|18.09.2023
|14:00
|5
|Kumkuyu Yemişkumu
|_
|33060112128
|177
|233
|Taşlık-Çalılık
|2.863,01
|Taşınmazın 387,00 m² lik kısmı işgalli olup,2476,01 m² liık kısmı kiraya verilecektir.
|Tarımsal Amaçlı-3 yıl
|₺11.000,00
|₺3.300,00
|18.09.2023
|14:10
|6
|Kumkuyu Yemişkumu
|_
|33060111071
|177
|231
|Taşlık-Çalılık
|2.294,69
|2.294,69
|Tarımsal Amaçlı-3 yıl
|₺10.000,00
|₺3.000,00
|18.09.2023
|14:20
|7
|Kumkuyu Yemişkumu
|Kızılören
|33060107917
|177
|194
|Taşlık,Kayalık,Çalılık
|1.927,05
|1.927,05
|Tarımsal Amaçlı-3 yıl
|₺9.000,00
|₺2.700,00
|18.09.2023
|14:30
|8
|Karaahmetli
|Bucaklar
|33060112654
|105
|27
|Taşlık ve çalılık
|22.625,17
|Taşınmazın 453,00 m² lik kısmı sulama havuzu, 2572,00 m²'lik kısmı bahçe olarak işgalli olup,19.600,17 m² liık kısmı kiraya verilecektir.
|Tarımsal Amaçlı-3 yıl
|₺32.000,00
|₺9.600,00
|18.09.2023
|14:40
|AÇIKLAMALAR
|1
|Yukarıda A, ve B sütunlarında nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici taminat bedelleri belirtilen taşınmazların satış ve kiralama hakkı ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince "AÇIK TEKLİF USULÜ" usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte,belirtilen tahmini bedel üzerinden Erdemli Hükümet Konağı giriş kat Milli Emlak Müdürü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
|2
|İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; (Satış ihalesine katılanların ihale saatine kadar)
|a) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat makbuzu, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 s.D.İ.K.nun 27.mad.ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hak.Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması, daha önce ilgili banka şubesince teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerin de gösterildiği süresiz teminat mektubu,Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak T.C.Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz) Teminat mektubu ile ihaleye katılacak olan isteklilerin ihale gününden en az 1 gün önce Müdürlüğümüze ibraz etmeleri gerekmektedir.
|b) Gerçek kişilerin; nüfus cüzdan suretini, TC Kimlik numarasını, kanuni ikametgah belgesini, geçici teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
|3
|İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Erdemli Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
|4
|İstekliler, 2886 s.K.na göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Geçici Teminat bedelini, Merkez mah.Hükümet Konağı Erdemli Malmüdürlüğü Kat:3 Erdemli/Mersin adresinde bulunan Erdemli Malmüdürlüğü Veznesine yatırabileceklerdir.Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın mahalle, ada, parsel numarasının da belirtilmesi önem arz edecektir.
|5
|4706 s.Kanunun 7.maddesi gereğince, Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler; vergi, resim,harçtan ve KDV'den müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
|6
|Satılacak taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır.Taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesine göre taksitlede ödenebilir.Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir.
|7
|Geçici teminat bedellerinin Erdemli Malmüdürlüğü veznesine veya Ziraat Bankasında Erdemli Şubesi nezdinde bulunan TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı TR640001000490000010005487 İban nolu hesaba (Mah.,ada parsel belirtmek suretiyle) yatırılması gerekmekte olup, banka hesabına ödenen geçici teminat bedellerinin, ihale saatinden önce ilgili saymanlıktan onaylı muhasebe işlem fişine çevrildiğine dair makbuzun ibrazı zorunludur.
|8
|Satış ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak taşınmazlardan,satış ve yıllık irtifak hakkı bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde bir) oranında, 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde beş) oranında; 10 Milyon TL'yı aşan kısmı için %0,25 (Onbinde Yirmibeş) oranında, Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.
|9
|Her taşınmaz satış ve kiralama ihalelerinde ihaleye katılacak isteklilerin fazla olması durumunda ihalenin yeri ile ihalelerin başlama ve bitiş saatleri değişebilir.
|10
|Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|11
|İhale ilanı "www.milliemlak.gov.tr" ve "mersin.csb.gov.tr" adresinde görülebilir.
|İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN01887282
#ilan.gov.tr
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hatay'da korkutan deprem! 28 Eylül Osmaniye, Kilis, Adana az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD son dakika!
- Siyah ocakta toz ve yağ lekesine son! Ovalamadan bir çırpıda tertemiz olacak! 1 kaşık eklemeniz yeterli!
- Şifası saymakla bitmiyor! Romatizma derdine son! Sabah rutininize eklemeniz yeterli: Demir, Çinko, bakır...
- Vergisiz alınabilecek bilgisayarlar tek tek ortaya çıktı! Öğrencilere 5.500 TL indirimli ÖTV ve KDV'siz laptoplar (dizüstü) listelendi! HP, Asus, Lenova...
- Erken emeklilik bekleyenlere şans kapısı açıldı! 43'ten fazla meslek için yaş kararı verildi! SGK girişi 2000-2002-2008 olanlar....
- ALES/3 başvuru tarihleri ais.osym.gov.tr | 2023 ALES/3 başvuruları başladı mı, nereden, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu!
- İbn-i Sina'dan cilt onarıcı tarif! Bu karışımla -7 yaş gençleşme garanti! Sivilce, kırışıklık...
- Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek 2023? Hediye 10 GB ne zaman kullanılacak?
- 7.500 TL alana %26,79 oranla 9.509 TL maaş + refah payı! Emekliyi bayram ettirecek zamlı maaş hesabı! Yüzde 50 ek zam...
- AÖL kayıt yenileme takvimi açıklandı mı 2023? AÖL sınavlar yüz yüze mi, online mı yapılacak?
- Altını olanlara yol haritası geldi! 2024'te gram, çeyrek, yarım altın fiyatını gören şaşıp kalacak! İslam Memiş açıkladı: 90 gün içinde...
- Emekliye ara zam var mı, yok mu? Emekli 2024 Ocak zammı en düşük maaş ne kadar, kaç TL olacak? TÜİK 6 aylık rakam, taban maaş...