ŞİŞLİ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN İKİNCİ BÖLGE PARK VE YEŞİL ALANLARINDA YAPIM ONARIM İŞİ
ŞİŞLİ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN İKİNCİ BÖLGE PARK VE YEŞİL ALANLARINDA YAPIM ONARIM İŞİ
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ŞİŞLİ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN İKİNCİ BÖLGE PARK ve YEŞİL ALANLARINDA YAPIM ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|
İKN
|
:
|
2023/977388
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1-İdarenin
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a) Adı
|
:
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ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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b) Adresi
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:
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Merkez Mah. Darülaceze Cad. No: 8 ŞİŞLİ ŞİŞLİ/İSTANBUL
|
c) Telefon ve faks numarası
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:
|
2127088888 - 2122101390
|
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
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:
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
|
a) Adı
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:
|
ŞİŞLİ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN İKİNCİ BÖLGE PARK ve YEŞİL ALANLARINDA YAPIM ONARIM İŞİ
|
b) Niteliği, türü ve miktarı
|
:
|
91 KALEM İNŞAAT, 17 KALEM MAKİNA TESİSATI, 25 KALEM ELEKTRİK OLMAK ÜZERE TOPLAM 133 İŞ KALEMİNDEN OLUŞAN, PARK VE YEŞİL ALANLARIN YAPIM ONARIM İŞİ
|
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|
:
|
Şişli ilçe sınırları dahilinde gerçekleştirilecektir. İhale dokümanı kapsamında mahal listesi bulunmaktadır.
|
ç) Süresi/teslim tarihi
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:
|
Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür.
|
d) İşe başlama tarihi
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:
|
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içinde
3-İhalenin
|
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
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:
|
06.10.2023 - 11:30
|
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
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:
|
Şişli Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Birimi-Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8 Kat:5 Şişli/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
|
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-XVIII.Grup Saha İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
|
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
|
İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için, İnşaat Mühendisliği veya Peyzaj Mimarlığı bölümü diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN01894069
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