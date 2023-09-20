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EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile satılacaktır.

NO İLİ İLÇESİ MAHALLE /MEVKİ CİLT KÜTÜK SAYFA NO ADA PARSEL MİKTAR CİNSİ İMAR DURUMU HİSSE MİKTARI TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE GÜN VE SAATİ 1 EDİRNE MERKEZ BARUTLUK 1/51 2741 5 1699,37 m² ARSA E:3,00 Yençok 5 Özel Eğitim Alanı (İmar durumu ile ilgili diğer bilgiler dosyasında incelenmelidir.) TAM 14.150.000,00 TL 424.500,00 TL 03.10.2023 Salı Saat: 15:45

DIŞ ZARF:

a-) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti.

b-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi" ve imza sirküleri (ihale günü geçerli)

c-) Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.

d-) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden ihale günü geçerli düzenlenmiş vekâletname.

e-) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. (ihale günü geçerli)

f-) Talipli ihale öncesi Yer Görme belgesi, İmar Şehircilik Müdürlüğünün ada:2741 parsel:5 sayılı taşınmaz için 28.09.2022 tarih ve 920848 sayılı yazısı ve imar durumu ile ilgili bilgileri dosyasından okuyup anladığına dair yazılı beyanda bulunacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

g-) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

h-) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak Belediye Başkanlığı veznelerine, Belediye banka hesaplarına yatırdığına dair banka dekontu aslı veya Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı dosyasına konulacaktır.

ı-) Teklif Mektubu (kapalı bir iç zarf içinde) ihale teklif dosyasına konulacaktır.(İÇ ZARF)

j-) İstekliler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacakları borcu yoktur yazısı. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

İÇ ZARF:

Teklif mektubunda teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir.

Teklif mektubu bir zarf içerisine (İç Zarf) konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine İsteklinin adı, soyadı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve ihale konusu ada, parsel numarası yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.

Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İmar plan örnekleri, plan notları ve tapu kayıtları şartnamenin ekidir.

Taşınmazlar için satış bedeli, ihale bedeli üzerinden Encümen Kararı tebliğinden itibaren 15 takvim günü içinde peşin ya da 1. taksiti Encümen Kararı tebliğinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale bedelinin yarısı, kalan diğer yarısı Encümen Karar tebliğinden sonra 45 takvim günü içinde üzere 2 eşit taksitte ödenecektir. Taşınmaz KDV' den istisnadır. Taşınmaz için ihale satış bedeli üzerinden Damga Vergisi alınacaktır. Geçici teminat iadesi ve tapu tescil işlemi ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Teklifler 03.10.2023 Salı günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 03.10.2023 Salı günü tabloda belirtilen saatte Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. (Babademirtaş Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No:1)

İlan olunur.

Basın No: ILN01892911

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