Fıtır sadakası nedir, en az ne kadar verilir? Diyanet 2023 fitre miktarı! Bu seneki Ramazan fitresi ne kadar?
Ramazan ayı geldi. Mübarek ayda fitrelerini vermek isteyenler araştırmalarına başladı. Müslümanların Ramazan ayında vermeleri gereken fitre miktarı Diyanet tarafından açıklandı. Bu seneki fitre miktarını merak edenler, Ramazan fitresi ne kadar?, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...
Ramazan ayı geldi. Mübarek ayda fitrelerini vermek isteyenler araştırmalarına başladı. Müslümanların Ramazan ayında vermeleri gereken fitre miktarı Diyanet tarafından açıklandı. Bu seneki fitre miktarını merak edenler, Ramazan fitresi ne kadar?, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...
2023 RAMAZAN FİTRESİ NE KADAR?
Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla, 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlendiğini ve vatandaşların fitrelerini deprem mağdurları için Ramazan ayı öncesinde de verebileceklerini açıkladı.
FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?
Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.
Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.
Yıllar Fitre miktarı (TL)
2002 3
2003 3,5
2004 3,85
2005 4
2006 4,5
2007 5
2008 6
2009 6,5
2010 7
2011 7,5
2012 8,5
2013 9,5
2014 10
2015 11,5
2016 15
2017 16
2018 19
2019 23
2020 27
2021 28
2022 40
2023 70
FITIR SADAKASI EN AZ NE KADAR?
"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.
Ramazan ayının sonunda gücü yeten müslümanın ödemekle yükümlü olduğu sadaka. Sözlükte "yaratmak, icat etmek; kesmek, yarmak, ikiye ayırmak" mânalarına gelen fatr kökünden türeyen fıtr kelimesi oruca son vermeyi, orucu açmayı (iftar) ifade eder.
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