Fıtır sadakası nedir, en az ne kadar verilir? Diyanet 2023 fitre miktarı! Bu seneki Ramazan fitresi ne kadar?

FITIR SADAKASI EN AZ NE KADAR?

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.