2027 yılı asgari ücret zammı için gözler aralık ayında başlayacak kritik görüşmelere çevrildi. AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Develi, olası zam oranlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mevcut 28 bin 75 liralık net asgari ücret üzerinden beş farklı zam senaryosu ile 3 farklı temel veri gündeme gelirken Develi; yüzde 21'lik enflasyon hedefi, çalışanların yaşadığı 2,5 puanlık kayıp ve vergi istisnasındaki yüzde 33'lük artışa dikkat çekti. Develi, "Yüzde 21'den aşağı olmaz" diyerek zam pazarlığında öne çıkabilecek alt sınıra işaret etti.

Aralık ayında başlayacak yeni asgari ücret görüşmeleri öncesinde kulislerdeki zam senaryoları ve ekonomik göstergeler A Haber'de masaya yatırıldı. MASADAKİ İPUÇLARI: OVP HEDEFİ VE BÜTÇEDEKİ PAY ARTIŞI Aralık ayının sonunda kesinleşmesi beklenen asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Develi, mevcut net asgari ücretin 28 bin 75 TL, brüt asgari ücretin ise 33 bin TL olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Tabii burada yüzde 21'in verilmesinin sebebi, Orta Vadeli Program'daki (OVP) 2027 yılı enflasyon hedefinin yüzde 21 olmasıdır. Yani tahmin edilen bir enflasyon var, bir de geride bıraktığımız yüzde 30'luk gerçekleşen enflasyon var. Temel soru, 'Hedeflenen mi, gerçekleşen mi?' sorusudur. Bir diğer ipucumuz ise bütçede vergi istisnası kapsamında çalışanlara ayrılan pay, yani devletin ayırmış olduğu desteğin yüzde 33 artmış olmasıdır. Geçmiş örneklere baktığımızda bu destekteki artış zaman zaman asgari ücret artışıyla örtüşüyor. Zaman zaman altında veya üstünde kalsa da çok marjinal bir oynama olmuyor. Ancak yüzde 21, bizim ekonomi yönetimi olarak enflasyonu düşürme hedefimizdir. Yönlendirilen bir fiyat olan asgari ücretin artması, ne yazık ki piyasada eş zamanlı olarak fiyat artışlarına yol açıyor."

"ASGARİ ÜCRET MEMUR VEYA EMEKLİ MAAŞI GİBİ FORMÜLİZE EDİLEMEZ" Asgari ücret belirleme sürecindeki parametrelerin diğer maaş artışlarından farklı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Develi, şu değerlendirmelerde bulundu: "Emeğin üretimdeki payı bazı sektörlerde yüksek, bazılarında ise azdır. Bu durum istismar da edilebiliyor. Asgari ücret, memur veya emekli maaşları gibi refah payı, toplu sözleşme ya da enflasyon farkı şeklinde formülize edilen bir yönteme sahip değildir. Burada birinci öncelik makroekonomik dengeler, sıkılaşma, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarıdır. Diğer taraftan çalışanları enflasyonun tahribatına karşı koruma dengesi söz konusudur. Elimizdeki rakamlara bakıldığında yüzde 21'lik hedef ile bütçedeki yüzde 33'lük vergi istisnası artışı arasında bir barem bulunuyor. Burada kamu hakem rolündedir. Uzlaşma sağlanamazsa nihai kararı Hakem Heyeti verir. Reel sektörün bu artışı ne kadar realize edebileceği ve istihdam dengesi de masada anlatılacaktır."

2,5 PUANLIK REEL KAYIP VE TELAFİ FORMÜLÜ 2026 yılı verilerini ve çalışanların enflasyon karşısındaki durumunu değerlendiren Prof. Dr. Develi, asgari ücretteki artış ile yıl sonu enflasyon beklentisi arasındaki farka dikkat çekti. Develi, "2026 yılındaki asgari ücrette yüzde 27'lik bir artış gerçekleşmişti. Ancak Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 seviyelerinde tamamlanması bekleniyor. Dolayısıyla asgari ücretli çalışanlar açısından 2 ila 2,5 puanlık bir reel kayıp söz konusudur. Bu kayıp bir veridir ve telafi edilebilir. Hedeflenen yüzde 21'lik enflasyonun üzerine bu 2,5 puanlık kaybı eklediğimiz zaman oran yüzde 23,5-yüzde 24 bandına gelmektedir." ifadelerini kullandı. 2002'DEN GÜNÜMÜZE YÜZDE 212'LİK REEL KAZANIM Asgari ücretin koruyucu sınırına ve geçmiş yıllardaki kazanımlara da değinen Prof. Dr. Develi, şu açıklamada bulundu: "Asgari ücret, devletin 'Bu ücretten daha aşağıya kimseyi çalıştıramazsın.' dediği koruyucu bir eşiktir. 2002 yılından günümüze kadar asgari ücretteki reel artış, yani enflasyon etkisinden arındırılmış net artış, yüzde 212 civarındadır. Türkiye'de çalışanlar lehine 2002'den bu yana reel olarak yüzde 212'lik bir artış söz konusudur."