Eski Yunan bakanından itiraf: “Yükselen Türkiye İsrail’in kabusu”

Yunanistan’ın eski Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis'ten itiraf (AHABER.COM.TR - Ekran görüntüsü)

"TÜRKİYE'NİN SURİYE VARLIĞI İSRAİL'İN HESAPLARINI ALTÜST EDİYOR"

Suriye boyutu ise İsrail için özellikle kritik. İsrail, yıllardır Suriye hava sahasında hareket özgürlüğünün tadını çıkardı; İran mevzilerini, Hizbullah konvoylarını ve silah transferlerini esasen keyfi olarak vurdu. Fakat Türkiye ile uyumlu, Türk hava savunma sistemleriyle donatılmış ve Türk hava üslerine ev sahipliği yapan bir Suriye, bu hesaplamayı kökten değiştiriyor. İsrailli askeri planlamacılar artık Suriye'yi vurmanın, potansiyel olarak Türk teçhizatını hedef almak, Türk personelini öldürmek ve dünyanın dokuzuncu büyük ordusuna sahip bir NATO üyesiyle çatışmayı tetiklemek anlamına gelebileceği senaryolarını dikkate almak zorunda. Bu, Esad'ın gerilemiş güçlerini veya İran vekillerini vurmaktan tamamen farklı bir hesaplama.

Türkiye'nin Gazze ateşkes müzakerelerine dahil olması ise nüfuzun başka bir boyutunu gösteriyor. Türkiye, Hamas'a Trump'ın barış planını kabul etmesi için baskı yaptı. Erdoğan, Trump ile Gazze konusunda defalarca görüştü. Türkiye, Gazze için uluslararası bir istikrar gücüne katılmayı kabul etti. İsrail ise Türkiye'nin katılımını reddetti. Ancak bunun dahi tartışılıyor olması, bölgesel manzaranın ne kadar değiştiğini ortaya koyuyor. Türk kuvvetlerinin Gazze'de barış gücü olarak bulunmasının İsrail için ne anlama geldiğini bir düşünün. Türk güçleri halihazırda Suriye'de; Somali'de Türk üsleri var. Türk donanmasının Doğu Akdeniz'deki varlığı da artıyor. Bu, Hamas'ı meşru bir direniş olarak gören, İsrail eylemlerini soykırım olarak nitelendiren ve İsrailli liderler için tutuklama emirleri çıkaran bölgesel bir güç tarafından kuşatılmak anlamına geliyor."

TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ DIŞ DÜNYA DAHA NET GÖRÜYOR"

A Haber ekranlarında Yunan Bakan'ın sözlerini değerlendiren Gazeteci Kurtuluş Tayiz, Türkiye'nin dışarıdan bakıldığında çok daha net ve güçlü bir şekilde görüldüğünü vurguladı. Tayiz, açıklamalarını şu ifadelerle dile getirdi:

"Dünya basınında açıkça görülen Türkiye manzarası ne yazık ki Türkiye içinde aynı netlikte anlatılamıyor. Oysa ortada elle tutulur, gözle görülür somut olgular var. Yunan bakan tek tek sıralıyor: Akdeniz'de güçlü donanma, İsrail'in Suriye'deki etkinliğini sınırlayan bir güç, Somali'de üs, ekonomik kapasite, savunma ihracatı, küresel drone pazarının yüzde 65'ini kontrol eden bir sanayi. Türkiye'nin bölgesel hâkimiyeti CHP'den bile daha iyi kavranmış durumda."

Tayiz, Türkiye'nin dışarıdan çok daha iyi okunduğunu belirterek şunları ekledi:

"Yunan bakanın değerlendirmesi Türkiye'den alınmış bir söylem değil; Türkiye'nin eylemlerine, sahadaki pratiğine bakarak oluşturduğu bir analiz. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları, küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu, eğitimden yedek parçaya kadar dünya ordularına sağlayacağı kapasite ortada. 'Bu İran'a benzemez, başka hiçbir ülkeye benzemez' diyor.

Türkiye'nin içinde ise bu tabloyu anlatmak gerçekten zor. Çünkü içerideki kaos, polemik, çarpıtma ve dezenformasyon, insanların gerçeği görmesini engelliyor. Dışarıdan bakıldığında Türkiye çok daha net ve güçlü bir şekilde anlaşılıyor."