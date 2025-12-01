01 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Özel Haber Haberleri Eski Yunan bakandan itiraf: “Yükselen Türkiye İsrail’in kabusu”

Eski Yunan bakandan itiraf: “Yükselen Türkiye İsrail’in kabusu”

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 01.12.2025 01:20 Güncelleme: 01.12.2025 08:28
ABONE OL
Eski Yunan bakandan itiraf: Yükselen Türkiye İsrail’in kabusu

Türkiye, bölgedeki savaş geriliminin ortasında geliştirdiği yerli ve milli silahlarla hâkim güç konumunu pekiştirmeyi sürdürüyor. Son olarak Yunanistan’ın eski Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis’ten itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Varoufakis, Türkiye’nin diplomatik adımları, yargı süreçleri, savunma sanayisindeki üstünlüğü ve Suriye–Gazze hattında artan askeri etkisiyle bölgenin yükselen gücü hâline geldiğini söyledi.

Türkiye, geliştirdiği yerli ve milli silah sistemleriyle bölgenin yükselen gücü olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor.

Türkiye, ürettiği yerli ve milli silahlarla gücüne güç katmaya devam ediyorTürkiye, ürettiği yerli ve milli silahlarla gücüne güç katmaya devam ediyor

Deniz, kara ve hava savunma sanayisinde yakaladığı ivme sayesinde olası bölgesel çatışmalara karşı caydırıcılığını artıran Türkiye, envanterine eklediği her yeni teçhizatla gücüne güç katmaya devam ediyor.

Başkan Erdoğan, BM’deki Gazze hitabında İsrail’in soykırımını tüm dünyaya cesurca haykırmıştı Başkan Erdoğan, BM’deki Gazze hitabında İsrail’in soykırımını tüm dünyaya cesurca haykırmıştı

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın, uluslararası arenada Gazze'de katil İsrail tarafından öldürülen mazlumları cesur bir şekilde savunması ve 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı açıkça haykırması, diplomatik sahada Türkiye'yi farklı bir konuma taşıdı. Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan ateşkes anlaşmasına destek veren dört ülkeden biri olan Türkiye, bu süreçte tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Hem mazlumların sesi olmayı başaran hem de bölgede tırmanabilecek savaş gerilimine karşı belirleyici bir güç hâline gelen Türkiye hakkında, komşu ülkelerden de itiraf niteliğinde açıklamalar gelmeye başladı.

"YÜKSELEN TÜRKİYE İSRAİL'İN KABUSU"

YUNAN BAKANDAN İTİRAF: "YÜKSELEN TÜRKİYE İSRAİL'İN KABUSU"

Yunanistan'ın eski Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis, yayımladığı videolu değerlendirmede Türkiye'nin bölgesel yükselişini ve etkisini anlatarak çarpıcı itiraflarda bulundu. Varoufakis, Türkiye'nin son yıllarda attığı diplomatik, askeri ve ekonomik adımların İsrail açısından "stratejik bir kabusa" dönüştüğünü söyledi.

Eski Yunan bakan açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yükselişi neden İsrail için bir kabusa dönüşüyor? Diplomatik boyutuyla başlayalım. Türkiye, Kasım 2024'te İsrail ile tüm ilişkilerini kesti. Kasım 2025'te ise Türk savcılar, Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı da dahil olmak üzere 37 İsrailli yetkili için tutuklama emri çıkararak onları soykırım ve insanlığa karşı suçlarla itham etti. Bu bir söylem değil; İsrailli yetkililerin uluslararası seyahatlerini zorlaştıran yasal araçlar.

Ekonomik açıdan bakıldığında Türkiye'nin, İran'ın asla sahip olamadığı bir nüfuz gücü bulunuyor. Türkiye NATO üyesi; Avrupa'nın önemli ticari ortağı. Küresel tedarik zincirlerine entegre, işleyen ve büyüyen bir ekonomisi var. Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir, ancak bu, İran'a yaptırım uygulamaktan çok daha karmaşık olur ve ekonomik geri tepmesi çok daha şiddetli yaşanır. Türkiye'nin savunma ihracatı, çoğu İsrail'in potansiyel diplomatik ortakları olan 180 ülkede nüfuz sahibi olmasını sağlıyor. Türkiye'nin küresel İHA pazarının yüzde 65'ini kontrol etmesi, dünya çapında düzinelerce ordunun Türk teknolojisine, Türk yedek parçalarına ve Türk eğitimine bağlı olduğu anlamına geliyor. Bu da dünya başkentlerinde Türk çıkarlarına uygun seçmen kitleleri oluşturuyor.

Yunanistan’ın eski Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis'ten itiraf (AHABER.COM.TR - Ekran görüntüsü)Yunanistan’ın eski Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis'ten itiraf (AHABER.COM.TR - Ekran görüntüsü)

"TÜRKİYE'NİN SURİYE VARLIĞI İSRAİL'İN HESAPLARINI ALTÜST EDİYOR"

Suriye boyutu ise İsrail için özellikle kritik. İsrail, yıllardır Suriye hava sahasında hareket özgürlüğünün tadını çıkardı; İran mevzilerini, Hizbullah konvoylarını ve silah transferlerini esasen keyfi olarak vurdu. Fakat Türkiye ile uyumlu, Türk hava savunma sistemleriyle donatılmış ve Türk hava üslerine ev sahipliği yapan bir Suriye, bu hesaplamayı kökten değiştiriyor. İsrailli askeri planlamacılar artık Suriye'yi vurmanın, potansiyel olarak Türk teçhizatını hedef almak, Türk personelini öldürmek ve dünyanın dokuzuncu büyük ordusuna sahip bir NATO üyesiyle çatışmayı tetiklemek anlamına gelebileceği senaryolarını dikkate almak zorunda. Bu, Esad'ın gerilemiş güçlerini veya İran vekillerini vurmaktan tamamen farklı bir hesaplama.

Türkiye'nin Gazze ateşkes müzakerelerine dahil olması ise nüfuzun başka bir boyutunu gösteriyor. Türkiye, Hamas'a Trump'ın barış planını kabul etmesi için baskı yaptı. Erdoğan, Trump ile Gazze konusunda defalarca görüştü. Türkiye, Gazze için uluslararası bir istikrar gücüne katılmayı kabul etti. İsrail ise Türkiye'nin katılımını reddetti. Ancak bunun dahi tartışılıyor olması, bölgesel manzaranın ne kadar değiştiğini ortaya koyuyor. Türk kuvvetlerinin Gazze'de barış gücü olarak bulunmasının İsrail için ne anlama geldiğini bir düşünün. Türk güçleri halihazırda Suriye'de; Somali'de Türk üsleri var. Türk donanmasının Doğu Akdeniz'deki varlığı da artıyor. Bu, Hamas'ı meşru bir direniş olarak gören, İsrail eylemlerini soykırım olarak nitelendiren ve İsrailli liderler için tutuklama emirleri çıkaran bölgesel bir güç tarafından kuşatılmak anlamına geliyor."

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ DIŞ DÜNYA DAHA NET GÖRÜYOR"

TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ DIŞ DÜNYA DAHA NET GÖRÜYOR"

A Haber ekranlarında Yunan bakanın sözlerini değerlendiren Gazeteci Kurtuluş Tayiz, Türkiye'nin dışarıdan bakıldığında çok daha net ve güçlü bir şekilde görüldüğünü vurguladı. Tayiz, açıklamalarını şu ifadelerle dile getirdi:

"Dünya basınında açıkça görülen Türkiye manzarası ne yazık ki Türkiye içinde aynı netlikte anlatılamıyor. Oysa ortada elle tutulur, gözle görülür somut olgular var. Yunan bakan tek tek sıralıyor: Akdeniz'de güçlü donanma, İsrail'in Suriye'deki etkinliğini sınırlayan bir güç, Somali'de üs, ekonomik kapasite, savunma ihracatı, küresel drone pazarının yüzde 65'ini kontrol eden bir sanayi. Türkiye'nin bölgesel hâkimiyeti CHP'den bile daha iyi kavranmış durumda."

Tayiz, Türkiye'nin dışarıdan çok daha iyi okunduğunu belirterek şunları ekledi:

"Yunan bakanın değerlendirmesi Türkiye'den alınmış bir söylem değil; Türkiye'nin eylemlerine, sahadaki pratiğine bakarak oluşturduğu bir analiz. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları, küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu, eğitimden yedek parçaya kadar dünya ordularına sağlayacağı kapasite ortada. 'Bu İran'a benzemez, başka hiçbir ülkeye benzemez' diyor.

Türkiye'nin içinde ise bu tabloyu anlatmak gerçekten zor. Çünkü içerideki kaos, polemik, çarpıtma ve dezenformasyon, insanların gerçeği görmesini engelliyor. Dışarıdan bakıldığında Türkiye çok daha net ve güçlü bir şekilde anlaşılıyor."

Türkiye’den Yunanistan’a sert tepkiTürkiye’den Yunanistan’a sert tepki TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ
Türkiye’nin savunma ihracatı Yunanistan’ın radarındaTürkiye’nin savunma ihracatı Yunanistan’ın radarında TÜRKİYE'NİN SAVUNMA İHRACATI YUNANİSTAN'IN RADARINDA
Yunanistan’ın skandal paylaşımına çok sert tepkiYunanistan’ın skandal paylaşımına çok sert tepki YUNANİSTAN'IN SKANDAL PAYLAŞIMINA ÇOK SERT TEPKİ
Batı Trakyalı çiftçilerden ayaklanmaBatı Trakyalı çiftçilerden ayaklanma BATI TRAKYALI ÇİFTÇİLERDEN AYAKLANMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eski Yunan bakandan itiraf: Yükselen Türkiye İsrail’in kabusu Eski Yunan bakandan itiraf: Yükselen Türkiye İsrail’in kabusu Eski Yunan bakandan itiraf: Yükselen Türkiye İsrail’in kabusu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör