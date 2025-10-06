Küresel Sumud Filosu aktivistleri A Haber'de! "İsrail askerleri bize hakaret etti"

İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım için 31 Ağustos'ta Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu, uluslararası sularda katil İsrail askerleri tarafından saldırıya uğramış ve esir alınarak cezaevine götürülmüştü. Dün Türkiye'nin gönderdiği özel uçak ile İstanbul'a ulaşan aktivistlerden Dilek Tekocak ve Mehmet Emin Aydın, A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı programına katılarak İsrail'in yaptıklarını ve yaşadıklarını zulmü anlattı.

"TEYAKKUZDAYDIK"

Türk aktivistler Dilek Tekocak: Aslında saldırı tedricen başladı. Bir gün önce biliyorsunuz taciz turları attılar etrafımızda. İnternet bağlantımızı kestiler, radyo sinyallerimizi bozdular. Biz aslında o gün bir saldırı olabilir diye bekledik ancak bir süre sonra gittiler. Hatta iki defa gittiler, bir süre sonra tekrar döndüler. Ertesi gün de saldırı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu biliyorduk. Aslında teyakkuzdaydık. Tüm gün bununla alakalı konuştuk, aramızda istişareler yaptık. Ertesi gün de zaten hava karardığı gibi amiral gemilerden ilki olan Alma, ikinci olarak da benim içinde bulunduğum Sirius Gemisi'ne müdahale edildi. Ancak şöyle bir karar almıştık: Herhangi bir gemiye müdahale edildikten sonra diğer gemiler devam edecek kararı almıştık. Nitekim de öyle oldu. Bizim gemilere müdahale edildikten sonra kalan gemiler gidebilecekleri en yakın noktaya kadar gitmeye çalışacaklardı ve böylece ablukayı kırmaya çalışacaklardı ve Elhamdülillah Gazze karasularına girerek aslında ilk aşama olan ablukanın kırılması gerçekleşti. Ve bundan dolayı da çok ciddi bir kazanım olduğunun farkındayız aslında bunun. Şu anda yeni filolar yolda. İnşallah bir sonraki aşama artık Gazze sahiline ulaşmak.

"14 SAAT BOYUNCA UZUN NAMLULU SİLAHLARLA BAŞIMIZDA BEKLEDİLER"

Zodyaklar bizim gemimize yaklaştığı anda biz daha öncesinde zaten telefonları toplamıştık ve telefonlarımızı denize attık, herhangi özel bilgilere ulaşmamaları için. Gemiye çıktıkları ilk an yaptıkları ilk şey aslında kameraları sökmek oldu ve bayrakları tabii ki. Kameraları artık etkisiz hale getirdikten sonra bizi ön güverteden arka güverteye aldılar. Üzerimiz arandı, herhangi bir şey var mı diye kontrol edildi. Daha sonra arka güverteden tekrar ön güverteye aldılar ve belirli yerlere oturttular, kendi belirledikleri yerlere. Bizim ilk başta oturduğumuz yerler değişti ve 14 saat boyunca burada hareketsiz olarak bekledik. Artık yorulup da elimizi, arkamızı, belimize koyduğumuz zaman buna dahi müdahale ettiler. İlk 14 saat başımızda İsrail askerleri, ellerinde uzun namlulu silahlar ve ışıklarını bize doğrultmuş bir şekilde bekledik. Bazen işte insanların tam yüzüne doğru doğrultup, bir süre orada bekleyip sonra onun yanındakini, onun yanındakini...

"BİZİM GEMİMİZDEKİ BİSKÜVİ VE SUYU İKRAM EDİYORMUŞ GİBİ KAMERAYA ÇEKTİLER"

Bizim gemimizde bulunan sulardan ikram ediyorlardı ve bisküvilerden. Bu arada kameraya çekiyorlardı. Bunu daha önce zaten aramızda konuşmuştuk: Bunu bize karşı kullanacaklarını biliyorduk. Bu yüzden birçoğumuz aslında suyu da, ikram edilen bisküvileri de kendi gemimizde olduğu halde almadık. Çünkü dünyaya "Biz esirlere, esir hukukuna uygun bir şekilde davranıyoruz" mesajını vermek için aslında bunu böyle yapıyorlardı. Bunu biliyorduk.



"MEGAFONLARLA ALAY EDİP BİZE HAKARET ETTİLER"

14 saatin sonunda artık güneş doğmuş ve çok ciddi bir şekilde bizi yakmaya başlamıştı. Bu defa bizi alt güverteye aldılar. Bir 4-5 saat kadar da orada yolculuk yaptık Aşdod Limanı'na doğru. Aşdod Limanı'na geldiğimizde de yine bir süre beklemek mecburiyetinde kaldık ama buradaki tacizler çok garipti. İşte diğer yanımızdan geçen Zodyaklar megafonlarla bizimle alay ettiler. İşte korsan müziği falan çalıyorlardı. Bazı hakaretler ettiler, sloganlar attılar, bir şeyler yaptılar. İki saat kadar da orada bekledik limanda bekledik. Ondan sonra artık bizi gözaltı alanına gemileri teker teker almaya başladılar.



"BENİ SÜRÜYE SÜRÜYE CEZAEVİ ARABASINA KOYDULAR"

Türk aktivist Mehmet Emin Aydın: Kaburgam çatlak. Çok şükür kırık değil. Tam hapishaneden bizi deport etmek için havaalanına götürüldüğü sırada artık sürekli kafamızı eğmeye çalışıyorlardı, sürekli bizi eğmeye böyle bir sanki bir uluslararası suçluymuşuz gibi, teröristmişiz gibi davranmaya çalışıyorlardı ama biz tamamen barışçıl ve insani yardım yolcularıydık ve bu da artık beni rahatsız etmeye başladı. Bir insani irkilme yaşadım ve kendimi düzeltmeye çalıştım ve ister istemez itmiş oldum bana bunu yapmaya çalışan gardiyanı ve o sırada sekiz kişi üzerime çullandı. Ve yine Allah bir kuvvet verdi, nasıl oldu bilmiyorum, yere düşmedim. Bu artık düşmemem zorlarına gitti. Gelip birisi sağ yedinci ve sekizinci kaburgama bir diz tekmesi attı. O sırada nefesim kesildi ve yere düştüm. Beni sürükleye sürükleye cezaevi arabasına koydular. O sırada kaburgalarım incindi. Zaten dün de adli tıpta bunların tespitleri yapıldı ve tüm raporlarımıza işlendi.