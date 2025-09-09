CHP’de alarmın rengi kırmızı: İstanbul’daki karar 15 Eylül’deki kararın bir göstergesi sayılabilir mi?

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin ardından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava neticesinde Özgür Çelik ve yönetimi görevden uzaklaştırılmıştı. 2 Eylül'de alınan karar doğrultusunda mahkeme tarafından geçici olarak göreve getirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet dün İstanbul İl Binası'na gitmesinin ardından CHP'lilerin provokasyonuna uğradı. Tekin'e su şişeleri ve sandalye atan CHP'liler ile polis arasında arbede yaşandı. İstanbul'da gün boyu yaşanan gerilim sonrası Özgür Özel, partisinin Sarıyer'deki İl Binası'nı kapatma kararı aldığını ve yeni adresin CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı olduğunu duyurdu.

CHP'de İstanbul krizi sürerken diğer yandan gözler 15 Eylül'de gerçekleşecek büyük kurultay davasına çevrildi. Peki İstanbul'da alınan geçici yönetim kararı 15 Eylül'deki davaya emsal olur mu? Şaibeli kurultay davasında ne sonuç çıkar? A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler olası süreci ve Pazartesi günü gerçekleşecek davayı ele alarak değerlendirmelerde bulundu.