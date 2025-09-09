CHP'de alarmın rengi kırmızı: İstanbul'daki karar 15 Eylül'deki kararın bir göstergesi sayılabilir mi?
İstanbul İl Yönetimi'nin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'de diğer taraftan 15 Eylül'deki şaibeli kurultay davası paniği yaşanıyor. CHP'de alarmın rengi kırmızıya dönerek bir yandan da olası mutlak butlan kararı çıkması durumunda parti içerisinde neler olacak? İstanbul'daki karar büyük kongre davasını etkiler mi? A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler olası süreci ve Pazartesi günü gerçekleşecek davaya ilişkin görüşlerini paylaştı. Uluslararası Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, 15 Eylül'de mahkemenin İstanbul'daki görevden uzaklaştırma kararına benzer bir karar alabileceğinin belirtirken "Ara karar mahiyetinde yönetime el çektirilmesi kararı oldukça yükselmiş vaziyette." dedi.
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin ardından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan dava neticesinde Özgür Çelik ve yönetimi görevden uzaklaştırılmıştı. 2 Eylül'de alınan karar doğrultusunda mahkeme tarafından geçici olarak göreve getirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet dün İstanbul İl Binası'na gitmesinin ardından CHP'lilerin provokasyonuna uğradı. Tekin'e su şişeleri ve sandalye atan CHP'liler ile polis arasında arbede yaşandı. İstanbul'da gün boyu yaşanan gerilim sonrası Özgür Özel, partisinin Sarıyer'deki İl Binası'nı kapatma kararı aldığını ve yeni adresin CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı olduğunu duyurdu.
CHP'de İstanbul krizi sürerken diğer yandan gözler 15 Eylül'de gerçekleşecek büyük kurultay davasına çevrildi. Peki İstanbul'da alınan geçici yönetim kararı 15 Eylül'deki davaya emsal olur mu? Şaibeli kurultay davasında ne sonuç çıkar? A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler olası süreci ve Pazartesi günü gerçekleşecek davayı ele alarak değerlendirmelerde bulundu.
"ARA KARAR MAHİYETİNDE YÖNETİME EL ÇEKTİRİLMESİ KARARI OLDUKÇA YÜKSELMİŞ VAZİYETTE"
Uluslararası Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, CHP İstanbul Yönetimi'nin mahkeme kararıyla görevden alınmasının 15 Eylül'deki davada alınacak kararı doğrudan etkileyebileceğine değinerek; "İstanbul'daki durum ortadayken, 196 CHP delegesiyle ilgili bir karar varken şöyle bir soru sorulmaz mı? İstanbul'da İl Kongresi'ni bağlayan karar o delegelerin oy kullandığı kurultayı bağlamaz mı? Çok muhtemel bir ara karar mahiyetinde yönetime el çektirilmesi kararı oldukça yükselmiş vaziyette. Zaten 15 Eylül tarihinde kararı verecek olan Ankara'daki Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul'daki kararı istedi. Mahkeme bu karara atıfta bulunarak ara kararı alıp mevcut yönetim görevi başında değildir diyebilir." ifadelerine yer verdi.
"GEÇİÇİ YÖNETİM İŞ BAŞINA GELEBİLİR"
Orallı, CHP İstanbul İl Yönetimi'nin aldığı yönetimi görevden uzaklaştırma kararının ardından 15 Eylül'deki kararın bir göstergesi olabileceğine dikkat çekerek "Hukuk perspektifinde büyük bir oranda diyebiliriz. Eğer mahkeme böyle bir karar almaz ve ertelemeye giderse biraz daha bilgi ve belgeye ihtiyaç var yorumunu yapabiliriz. Şu ana kadar varolan bilgi ve bulgular sadece İstanbul ile ilgiliydi. Ankara mahkemesine diğer illerden de bir sürü delil, görüntü ve dekontlar akmıştır. Dolayısıyla Ankara'daki mahkeme daha güçlü bir karar kurarak tesis edebilir. Ardından ise geçici bir yönetim iş başına gelebilir." dedi.
"MAHKEME ARA KARAR OLUŞTURARAK GEÇİCİ SÜRELİĞİNE GÖREVDEN ALABİLİR"
Hukukçu Avukat Pınar HacıBektaşoğlu, CHP İstanbul İl Yönetimi'ne ilişkin alınan kararı ve 15 Eylül'de mahkemeden çıkması muhtemel mutlak butlan kararı arasındaki farkları hukuki çerçevede izah ederek kayyum kararının İstanbul'daki yönetimde dahil olmadığını vurguladı. HacıBektaşoğlu; "Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kesin karar vermezse bile ara karar oluşturarak geçici olarak görevden almasını hukuken bekliyorum. Şuan İstanbul'daki mahkeme CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atamadı. Tedbir kararının 1 numaralı maddesinde belirli gerekçelerle yönetime el çektirilerek yerine geçici yönetim kurulu olarak 5 CHP'li isim getirildi. Kayyum dediğimiz husus Bir idari, birime bağlı olarak çalışır. Diyelim belediyelere kayyum atandığında İçişleri Bakanlığı'na veya mahkeme tarafından kayyum olarak atandığınızda her ay hesap verirsiniz. İstanbul İl Yönetimi'nde ise böyle bir durum yok. Gürsel Tekin şuan Geçici Yönetim Kurulu olarak göreve geldi. 15 Eylül'deki dava sürecinde ise olası bir karar çıkması durumunda Geçici Genel Başkan ve Parti Meclisi olarak, mutlak butlan kararı çıkarsa esasa ilişkin olarak belirtilir." dedi.
"GÜRSEL TEKİN GERÇEK CHP'LİLER İLE PARTİYİ VESAYET ALTINDAN KOPARMAYA ÇALIŞIYOR"
Gazeteci Ekrem Kızıltaş, mahkeme tarafından geçici CHP İstanbul İl Yönetimi'ne atanan Gürsel Tekin'e ilişkin "CHP'liler, Silivri'den çekilen ip dolayısıyla feveran edip duruyorlar. Bence Gürsel Tekin'de gerçek CHP'liler ile beraber partiyi bir şekilde vesayet altına aldığını düşündükleri birinden koparmaya çalışıyor. Gürsel Tekin bu gayretin arkasında vesayetçilerin elinden partiyi kurtaralım gayreti var." ifadelerini kullandı.
