Alaska'daki Trump-Putin zirvesinde barış çıkacak mı? Ukrayna'yı bekleyen yeni kriz: Batı Şeria modeli devreye girebilir
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Alaska'da gerçekleştireceği kritik zirveye saatler kala Ukrayna'nın akıbeti belli olacak. Trump ve Putin'in başbaşa yapacağı görüşmede başta Ukrayna'daki kriz, bölgesel ve uluslararası meselelerin masaya yatırılması bekleniyor. Dünyanın ilgiyle takip ettiği toplantıdan barış çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini korurken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin kritik zirveden saf dışı edilmesi birçok soruyu da beraberinde getirdi. Uzman isimler A Haber'de Arka Plan programına konuk olarak Alaska'daki Trump-Putin zirvesinin ayrıntılarını ve toplantıda konuşulacak meseleleri masaya yatırarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gazeteci Mete Sohtaoğlu ABD'nin Putin'e Ukrayna'da uygulanması planlanan bir modeli görüşmede ele alacağını belirterek 'Steve Witkoff'un Ukrayna üzerinde uzun süredir çalıştığı Batı Şeria modeli masaya yatırılacak.' dedi. Sohtaoğlu 'Batı Şeria modeli'nin ayrıntılarını paylaşırken diğer yandan Avrupa'nın bu toplantıya dahil olmamasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Akademisyen Prof. Dr. Burak Küntay ise Trump-Putin zirvesinde iki liderin birbirinden isteyeceği karşılıklı talepleri ele aldı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in günlerdir beklenen kritik görüşmesi bu akşam gerçekleşecek. Kritik temas (TSİ 22.30) yerel saatle 11.30'da yapılması beklenirken iki liderin görüşmesinde başta Ukrayna'daki kriz, ABD-Rusya arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alınması bekleniyor. Dünyanın gözü Alaska'daki toplantıya çevrilirken kritik zirvede iki lider ne konuşacak? Trump ve Putin karşılıklı olarak ne isteyecek? Ukrayna'nın toprakları bölünürse Avrupa haritası yeniden mi şekillenecek? A Haber'de Banu El'in moderatörlüğündeki Arka Plan programına katılan uzman isimler Trump-Putin görüşmesini ele alarak konuşulması muhtemel konuları değerlendirdi.
"PUTIN'İN ÖNÜNE WİTKOFF'UN UZUN SÜREDİR ÇALIŞTIĞI MODEL MASAYA GETİRİLECEK"
Gazeteci Mete Sohtaoğlu Alaska'da gerçekleşecek zirvenin genel olarak değerlendirme olacağını ve Ukrayna'ya yönelik kesin bir kararın çıkmasının beklenmediğini belirtti. Sohtaoğlu, "Trump, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla Rusya'ya gönderdiği bir plan var. Trump ve Putin, Witkoff'un uzun süredir çalıştığı Orta Doğu'da İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'da anlaşmalarla uygulanan bir modelin Ukrayna'ya uygulanması meselesi var.
"UKRAYNA'YA BATI ŞERİA MODELİ"
Mete Sohtaoğlu, Witkoff'un çalıştığı modelde daha önce ABD'nin İsrail'e sunduğu Batı Şeria modelinin bir benzerinin Ukrayna üzerinde ele alınmasının beklendiğini belirtti. Sohtaoğlu, "Şuan Batı Şeria'daki anlaşma çöpe atıldı fakat eski model üzerinden anlatmak gerekirse Ukrayna'nın işgal edilen toprakları üzerinden Rusya ile zoraki bir birliktelik kurulmak isteniyor. Aynı işgal devam edecek ve İsrail'in Batı Şeria'da askerilerin konuşlandığı gibi Rus askerleri de şuan işgal ettiği bölgelerde konuşlanacak. Bu işgal edilen Ukrayna'daki topraklar A B ve C şeklinde belli bölgelere bölünerek karşı tarafında da örneğin B bölgesi aynı Batı Şeria'da olduğu gibi silahtan arındırılmış bir Filistin polisi gibi belirtilen bölgelerde konuşlanması söz konusu olacak. Hem Ukrayna güvenlik güçlerinin Rus bölgelerine geçişi engellenecek ve oradakilerin de diğer bölgelere geçişi yoğun güvenlik uygulamalarına tabi olacak. Özetle Batı Şeria tarzı model Putin'in masasının önüne konulmuş. Putin'in bu kararı kabul görme ihtimali var. Rusya'yı işgalden vazgeçirmek gibi bir amaç güdülmüyor. Trump tarafından varolan harita üzerinden savaşın bitirilmesi planlanıyor. Ukrayna'nın yanında olan ülkelerin tepkisine neden olacak."
"MİNERAL KAYNAKLARIN OLDUĞU BÖLGELERDE SİLAHTAN ARINDIRILMIŞ GÜVENLİK GÜÇLERİ OLUŞTURULACAK"
Sohtaoğlu sözlerinin devamında Ukrayna'ya Batı Şeria tarzı modelinin masaya yatırılacağını söylerken; "ABD, Ukrayna'ya Batı Şeria modelinin uygulanması durumunda işgalin devam edeceği, ekonomik işgalinde devam ettirileceği Rusya'ya imkan tanıyor. Rusya'nın işgal ettirdiği topraklarda 4 sözde cumhuriyet var. Batı Şeria modelinde sözde cumhuriyetlerin kurulan ve geliştirilecek olan silahlı ve silahsız güçleri Ukrayna'nın işgal edilmiş topraklarında model olarak karşımıza çıkacak. Mineral kaynaklar meselesinde ise A, B, C ve D bölgelerinde minerallerin bulunduğu bölgelerin kapsayacağı ve madenlerin etrafında silahların arındırılmış gözetmenlik yapacak bir güvenlik güçleri oluşturulacak. Avrupa gücünün Ukrayna'ya konuşlandırılmasının önüne geçiliyor. Diğer yandan ABD'nin ekarte edilmesinin önüne geçiliyor."
"AVRUPA BARIŞ MASASINDA DIŞARIDA TUTULMASINDAN ENDİŞELİ"
Avrupa'nın dışarıda tutulmasına dikkat çeken Sohtaoğlu, "Avrupa'nın dışarıda tutulmasının haklı olarak bir endişesi var. Maddi ve askeri destek olarak Ukrayna'ya büyük destekleri olmalarına rağmen barış masasında ne Zelenskiy ne de Avrupa var. Avrupa barış sürecinin hiçbir noktasında yok." dedi.
"ALASKA'DAKİ GÖRÜŞME RUSYA İÇİN MANEVİ BİR MESAJ İÇERİYOR"
Akademisyen Siyasi Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay, Trump-Putin görüşmesinin manevi olarak ciddi bir mesaj olduğuna değinirken; "Merakla beklenen toplantı Alaska'da gerçekleşiyor. Yani ABD'nin Rusya'dan para ile satın aldığı topraklarda. ABD'nin son topraklarını genişlettiği yerde bu durum manevi olarak mesaj içeriyor. Putin'in ABD topraklarına gitmesiyle Ukrayna sürecini bu avantaja çevirirken tamamen ABD ile denk oldukları izlenimini veriyor." dedi.
"RUSYA ALASKA'DAKİ GÖRÜŞMEDE 2 ŞART ÖNE SÜRECEK"
Küntay ABD ve Rusya'nın görüşmelerde karşılıklı talepleri olacağına dikkat çekerken "Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği topraklarını geri vermek istememesi ve iki ülke arasında ekonomik yaptırımların kaldırılmasını isteyecek. Trump, Ukrayna'da işgal edilen toprakları geri almasının derdinde değil. Dün yaptığı bir açıklamada ise açıkça isteğini belli etti aslında. Trump 'Nükleer silahların azaltılması kapsamında tarihi bir fırsat yakalayabiliriz.' dedi. Bu sözü ise aslında Trump Putin ve Ukrayna olayından çok daha başka yere götürüyor. Trump'ın en çok istediği şey sadece tarihe dünyayı barıştırmış ve Nobel Ödülü almış biri olarak anılmak. ABD'nin desteği olmazsa Ukrayna, sadece Avrupa'nın desteği ile Zelenkiy hiçbir savaşı yürütemez." dedi.
