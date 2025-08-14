Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber’de Özgür Özel’e sert tepki: Türk siyasetinde örneği yok

Bakan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına da sert tepki gösterdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bana kızıyor biraz ama çok da malzeme veriyor Özgür Bey. Ben Özgür Özel'in tutarsızlıklarını daha önce birçok yayında söylemleri arasındaki tutarsızlıklara vurgu yaparak bir benzetme yapmıştım çok kızmış çok alınmış bu benzetmeden. Fikret Kızılok'un bir şarkısı var 'Alaturka liberal" diye o şarkı kendi içinde tutarsızlıklarla dolu bir insanın hikayesini anlatıyor. Özgür Özel böyle.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber’e özel açıklamalarda bulundu

Ben şöyle bir tavsiyede bulundum dedim ki lütfen bir danışmanınıza söyleyin sizin konuşmalarınızı çok uzun vadeli değil bir ay içindeki konuşmalarınızı alt alta yazsın siz bunu sağlıklı bir kafayla sağlıklı bir zamanda okuyun tutarsızlıkları kendiniz göreceksiniz. Ben Özgür Özel'i artık suçlamıyorum danışmanlarını suçluyorum. Bu kadar tutarsız bir dil kullanan bir siyasi parti genel başkanı örneği yok Türk siyasetinde.