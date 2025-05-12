PKK'nın fesih kararı sonrası Irak'ın kentlerinde göç başlayacak mı? Bölgede ekonomik hareketlilik: İş insanlarından yoğun ilgi
PKK'nın 5-7 Mayıs'ta kongre toplantısı yaptığını duyurmasının ardından merakla beklenen karar açıklaması bugün gerçekleşti. Terör örgütü PKK, kalıcı olarak silah bırakma ve örgütü feshettiğini açıklamasının ardından Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşlar kararı sevinçle karşıladı. Türkiye için yeni bir dönüm noktası olan bu sürecin ardından A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Irak'taki vatandaşların fesih kararı sonrası tepkilerini ve bölgedeki son durumu an bean aktardı. Yılmaz, PKK'nın silah bırakma açıklamasının ardından Irak halkının sürece destek verdiğini belirterek, Irak'ta PKK yüzünden zorla göç eden halkın yeniden kentlerine dönmek istediğini ifade etti. Ayrıca fesih kararı sonrası iş insanların toplantı yapmak için Erbil'e geleceğini söyleyen Yılmaz; 'PKK'nın bölgeden çekilmesinin ardından bölgeye istikrar, güven ve huzur gelecek. Ekonomik anlamda da bölgenin rahatlayacağını söyleyebiliriz.' dedi.
40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin en büyük sorunu olan terör, bugün tarihe karışıyor. PKK'nın 5-7 Mayıs'ta gerçekleştirdiği feshi kongresinin ardından kararını 12 Mayıs (bugün) açıklayarak örgütü fesh ettiğini ve kalıcı olarak silah bırakma kararı aldıklarını ilan etti. Açıklamanın ardından Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki vatandaşlar kararı sevinçle karşılayarak davul zurna eşliğinde kutlamalarını sürdürdü. Diğer yandan Diyarbakır anneleri evlat nöbetlerinin ardından sürece umutla yaklaştıklarını ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir dönem başlarken terörden etkilenen bir diğer yer olan Irak'ta süreç nasıl karşılandı? Irak'ta vatandaşlar PKK'nın fesih kararına ilişkin ne düşünüyor? PKK'nın işgal ettiği Irak'ın kentlerinde göç bekleniyor mu?
A Haber muhabiri Sinan Yılmaz PKK'nın fesih kararı sonrası Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşanan son gelişmeleri aktardı.
"GÜZEL BİR ATMOSFER VAR"
Türkiye Yüzyılı'nda 12 Mayıs günü Terörsüz Türkiye süreci başarılı bir şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde yaşayan vatandaşlarda sürece destek verdiğini söylüyor. Güzel bir atmosfer var. PKK'nın silahlarını bıraktıktan sonra da daha güzel bir havanın daha da hakim olacağını belirtebiliriz.
Irak'ın kuzeyinde yaşayan binlerce kişi Terörsüz Türkiye sürecini destekliyor ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak desteklerini dile getiriyor. Birebir burada vatandaşlarla temas halindeyiz. STK'lar, kanaat önderleri ve vatandaşlar bu süreçte desteklerini sürdürüyor.
"HALK TERK ETTİKLERİ KENTLERE DÖNEBİLİR"
1990'lı yıllarla karşılaştırmak yapmak istiyorum. Doğu ve Güneydoğu'da PKK terör örgütü yüzünden binlerce vatandaş göç etmek zorunda kaldı. Oradaki benzer durum burada da geçerli. Metina, Kandil, Avaşin, Basyan, Zap, Haftanin ve Sincar bölgelerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı olsa da 700'e yakın köydeki vatandaşlar Erbil, Süleymaniye ya da Kerkük'e göç etmek zorunda kaldı. Örgüt o bölgeyi terk ettikten sonra, IKBY'ne işgal edilen yerlere geçmesi bekleniyor. Herhangi bir tehlike olmadığında gerekli mayın taramaları yapıldıktan sonra vatandaşların geri dönerek terk ettikleri kentlere dönmeleri bekleniyor.
"PETROL VE ENERJİ KAYNAKLARI CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK"
Gabar ve Kato'da petrol arama çalışması gerçekleşiyor. Aynı durum Kandil, Gara ve Metina'da olabilir. Çünkü çok rakımlı ve yükseltisi olan bölgeler. Petrol ve enerji kaynakları da bölgede değerlendirilecek ve bölge halkına ciddi bir katkısı olacak.
PKK bölgeyi terk ettikten sonra IKBY'nin peşmerge güçlerinin kontrolü sağlaması bekleniyor. Orada hayat yeniden canlanacak. Enerji ve petrol anlamında bazı gelişmeler yaşanabilir. Kandil, Avaşin, Basyan, Metina, Gara yüksek dağlık bir bölge. Gabar'da ve Kato'daki bölgeler gibi. Dolayısıyla enerji anlamında bir petrol arama çalışması gerçekleşebilir. PKK'nın bölgeden çekilmesinin ardından bölgeye istikrar, güven ve huzur gelecek. Ekonomik anlamda da bölgenin rahatlayacağını söyleyebiliriz.
BÖLGEDE EKONOMİK HAREKETLİLİK
Terörsüz Türkiye sürecinin açıklanmasının ardından yarın Mersin'den çok sayıda iş adamlarının Erbil'e gelerek bölgede ticaret bakımından bazı toplantılar gerçekleşecek. PKK'nın fesih süreci Orta Doğu'yu, Türkiye'yi ve Irak'ın kuzeyini yakından ilgilendirerek bu anlamda bölgenin makus talihini derinden etkileyeceğini söyleyebilirim. Kalkınma Yolu Projesi'yle Nusaybin Sınır Kapısı da oldukça önemli. Suriye'nin Kamışlı kenti de süreçle birlikte Güneydoğu Orta Doğu'nun en önemli ticaret merkezi haline gelebilir. Diyarbakır'a Batı'dan ve Avrupa'dan iş insanları gelerek fabrika kurmak için bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Terörsüz Türkiye süreci ekonomik anlamda çok kıymetli olacak.
BARZANİ'DEN SÜRECE DESTEK AÇIKLAMASI
KDP Başkanı Mesut Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani PKK'nın varlığından oldukça rahatsız olduklarını söyleyebiliriz. Neçirvan Barzani'nin sürece ilişki açıklamaları oldu.
Barzani "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci desteklemekteki tutumu ve çabaları takdirle karşılıyoruz. Umuyoruz ki bu süreç çözüm sürecine dönüşerek başarıya ulaşır. Bu tarihi fırsat için yardımı ve iş birliğini sunduğumuzu belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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